学校“刷脸”考勤 换个马甲也能识

刷脸开屏、刷脸支付、刷脸进站可能很常见，但是刷脸进校园，你见过吗？下个月起，石门中学将全面启用人脸识别智能系统，届时学校正门、宿舍区域都会直接通过“刷脸”方式进出，“刷脸”1秒左右即可进出。“刷脸”系统还将记录学生请假、迟到等考勤情况，佛山学校将迎来“刷脸”时代。

刷脸开屏、刷脸支付、刷脸进站可能很常见，但是刷脸进校园，你见过吗？下个月起，石门中学将全面启用人脸识别智能系统，届时学校正门、宿舍区域都会直接通过“刷脸”方式进出，“刷脸”1秒左右即可进出。“刷脸”系统还将记录学生请假、迟到等考勤情况，佛山学校将迎来“刷脸”时代。

对此，校方表示，石门中学在佛山率先运用人脸识别系统进行系统化管理，此举将有利于学校实现精准考勤，保障学生安全，进一步提高校园管理水平。

新鲜：“刷脸”1秒即可进出校园和宿舍

记者昨日从石门中学了解到，该校与广州视翰电子科技有限公司合作，将于下月全面启用人脸识别智能系统，届时学校师生将可“刷脸”进出校园。

以往，学生主要通过刷校园卡进出校园，但万一忘带校园卡可能就成了难题。那么，新的“刷脸进校”具体是怎么操作的呢？记者昨日在石门中学看到，在设备方面，学校大门处已安装了6个人脸识别闸机通道，宿舍楼下的21个人脸识别闸机通道也已经准备就绪，系统已进入试运行阶段。从设备的外观来看，似乎和普通门禁系统差不多，只是在机器上方有一个能识别人脸的显示屏。

记者现场见识了这套“刷脸”系统的方便快捷：只见一名学生站在闸机通道的摄像头前，人脸对着机器一刷，最快1秒左右就可被准确识别出身份，闸机迅速自动开关，同时面板上还会显示学生照片、姓名、学号、进入状态等，比以往刷校园卡还要快。广州视翰电子科技有限公司总经理董海宾表示：“正式启用后，学生刷脸进出校门、宿舍的同时，家长、班主任和生活老师的微信还会收到自动的考勤通知。”

董海宾告诉记者，人脸识别系统需要先录入师生信息，对师生的正面、侧面等脸部特征进行拍摄，再将姓名、班级等信息共同录入到系统后即可“刷脸”。根据记者现场观察，除个别尚未录入信息的学生外，绝大部分学生通过闸机时间在几秒内，识别准确率也非常高。需要注意的是，如果是信息没有录入系统的外来人员，强闯闸机时将会被识别出来，并当即发出警报声音，可更好地保障校园安全。

智能：摘眼镜、换发型都能识别

面对新事物，学生们的反应如何？石门中学德育处主任聂辉告诉记者：“系统试运行一个多星期，学生们对新鲜事物非常好奇，经常在摄像机前尝试各种测试。”据透露，有的学生会特意把眼镜摘掉，有的学生还会扎个新发型，但系统总能非常“聪明”地认出他们，测试效果还不错。

对此，董海宾也告诉记者，只要学生的脸部特征不改变，摘眼镜、换发型、化妆等都不会对识别准确率有太大影响。“试运行阶段主要是想培养学生的习惯，此外通道还保留了刷校园卡的功能，如果人脸识别不了，学生可以选择刷卡进出。”

石门中学一名学生告诉记者：“刷脸进校很方便，有时候忘带校园卡刷脸就可以了，但是还不太熟悉，比如识别时站的位置还在调整。”同时，也有学生担心，万一发生火灾等突发意外，宿舍的人脸识别通道会不会出现堵塞？对此，董海宾表示无须担心，系统设有一键开关功能，遇到险情可打开全部通道，不用一一识别人脸进出。

据透露，目前系统已录入了超过九成学生的信息，待全校3000多名学生和老师的信息全部录入，并进行充分试运行后，系统将于12月3日正式启用。

记者从校方了解到，此前广州、深圳等地已有学校使用人脸识别智能系统，而在佛山，石门中学是佛山首家运用人脸识别系统进行系统化管理的学校。事实上，人脸识别智能系统只是该校“智慧校园”一期建设的一部分，此外还有车辆出入管理系统、办公室OA管理系统等信息化建设项目。据透露，一期建设总投资约240万元，其中的人脸识别智能系统投入了100多万元。

升级：二期建设更智能 掌握校园轨迹

之所以启用人脸识别智能系统，聂辉表示：“原来全校学生的考勤需要从每个班主任处收集数据，再进行人工汇总，费时费力。”使用系统后，大门保安室就安装了数据看板，在校学生人数、迟到、请假、请假未归的学生人数都一目了然。此外宿舍早退、晚归等情况都会被系统记录下来，更有利于实现精准考勤。

“如果系统显示学生多次迟到，我们就可以关注学生最近是不是发生了什么，帮助学校更好地管理。” 董海宾告诉记者，除了方便内部管理，还有外部管理。“以往校外人员进校，要跟保安沟通，还要打电话给被访人，非常麻烦。”以后家长或校外人员想进入学校，可以关注石门中学的微信公众号和企业号，在预约系统中填写来访者身份信息、车牌号码等，待接访人确认后即可获得二维码，来访时在闸机处扫码进出学校，车辆也可被允许进入校园。“使用系统将减轻保卫人员的工作压力，也降低了管理风险，有效保证学生的安全。”

一期建设只是信息化建设的基础，石门中学还计划进行“智慧校园”二期建设。据透露，未来“走班制”将成为高中学习常态，为了更好地解决走班制考勤问题，二期建设将为教室设置电子班牌、刷脸签到等，而通过人脸识别对学生的校园轨迹进行分析也在未来的设想中。

展望：有望推广至更多佛山学校

人脸识别智能系统有没有推广到佛山其他学校的可能性？对此，上述项目投资方中国农业银行南海分行相关负责人透露，目前，南海还有另外三所学校在推进包括人脸识别智能系统在内的“智慧校园”建设。这些“智慧校园”的建设不乏量身定制的设计，“比如九江中学计划控制教室自动开启、关闭电源，届时每年将可节省200多万元电费。”上述负责人表示。

近年来，不少学校都在致力于打造“智慧校园”，引入了多项“黑科技”。比如，顺德京师励耘实验学校的每间教室外都配备了交互式电子班牌，可以在不同时段显示课程表、值日信息、学校新闻、重要通知、提前点餐等信息，同时还可以用手环签到，方便选课走班考勤。据介绍，将来上课签到将与饭堂打卡、宿舍考勤等系统一起从手环升级为人脸识别。石门实验学校此前也曾透露，学校明年将搬迁至南海区大沥镇太平社区，“智慧校园”的建设将是新校区的重点工程。届时，遍布校园的数字终端及VR技术、人脸识别技术等高科技技术的运用将构建出可互动、个性化、可视化、智能化的教学平台。董海宾表示：“智慧校园的建设，将是未来发展趋势。”