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中小学将推广营养均衡配餐

2018-11-22 09:00 来源：羊城晚报 罗仕
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广州市政府办公厅近日印发了《广州市国民营养计划（2018—2030年）实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》透露，广州将在托幼机构、中小学校、大专院校推广健康烹饪模式和营养均衡配餐。

《实施方案》分2020年和2030年两个阶段提出了广州市国民营养计划的具体目标。具体而言，到2020年，广州将降低人群贫血率，5岁以下儿童贫血率低于10%，孕妇贫血率低于15%，老年人群贫血率低于10%；0—6个月婴儿纯母乳喂养率高于50%；农村中小学生生长迟缓率低于4%，城乡学生身高差别缩小，学生肥胖率上升趋势减缓等。

在具体举措方面，《实施方案》表示，广州将强化营养人才的专业教育和高层次人才的引进培养，推进临床营养医学和公共卫生食品营养教育体系建设。并推动有条件的学校、幼儿园、养老机构、长者饭堂等场所配备或聘请营养师。

同时，广州将推进《中国居民膳食指南》中“少盐少油，控糖限酒”推荐措施在加工食品行业中的应用，引导餐饮企业、集体食堂积极采取控制食盐、油脂和添加糖使用量的措施。推广营养均衡配餐食谱和烹饪模式，重点在托幼机构、中小学校、大专院校、社会福利机构食堂、长者饭堂和企业集体食堂推广健康烹饪模式和营养均衡配餐。

此外，《实施方案》透露，广州将实施生命早期1000天营养健康行动，将生命早期1000天营养咨询内容纳入公共卫生公益热线12320平台及各级妇幼保健机构网站咨询版块。到2030年，全市三级以上综合医院全部要设立临床营养科室，并鼓励具备条件的二级医院设立临床营养科室，其他医院设立营养诊室。

 

编辑： 唐巧燕

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