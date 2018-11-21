尚德机构携手广州国美，推进人才建设计划

尚德机构继续为企业的人才建设赋能，近日宣布合作广州国美，共建行业人力资源新生态。

尚德机构继续为企业的人才建设赋能，近日宣布合作广州国美，共建行业人力资源新生态。

作为国内领先的成人在线教育企业，尚德机构将充分发挥在学历提升及职业培训方面15年的成熟教研优势，为广州国美员工的学历提升制定“成就计划”。广州国美拥有覆盖清远、韶关、茂名、阳江等广东境内的58家门店，旗下有9家分公司，总计超过 3000员工。尚德机构“成就计划”将面向广州国美全体员工。

在该计划中，尚德机构将为广州国美员工提供定制课程服务，包括“AI企业定制班”和“黄金条款班”这两款市面上广受好评的自考班型。针对零售行业从业人员工作忙碌学习、时间不确定的特点，尚德机构“AI+教育”能为学员量身定制学习计划，实现个性化教学。学习过程中，尚德机构的多款小程序也将给学员提供不同的学习辅助，而结合保险的优势，还让学员无忧学习。

在技术高速发展的21世纪，传统行业都面临着转型升级的挑战。传统零售业在网络零售、无人便利店等新零售产业的冲击下，正面临着消费者需求变化大、同质化竞争激烈、消费分流等难题。商务部发布的《中国零售行业发展报告（2016/2017年）》表明：“零售企业物流成本、租金成本、人工成本上涨压力较大，数据驱动经营决策的发展格局尚未形成，传统零售商业模式创新转型亟待加强。”因此，如何使员工提效增能，成为零售企业转型的关键之一。。

为适应市场变化，广州国美就率先提出了“新市场、新技术、新业务”的“三新”举措。开展新业务的背后，是人工智能、大数据、云计算等全新技术手段的支撑。这些技术举措使广州国美人员队伍得到了精简，但同时也对员工的个人能力提出了更高要求。员工需要学习更多的知识技能以操作高新技术工具、了解市场动态以适应公司发展需要。

中国连锁经营协会会长裴亮在“CCFA新消费论坛--2018中国连锁企业人力资源峰会”上也曾表示：“当零售格局出现新的变化时，对于人才的竞争会更加的白热化。”因此，人才是零售企业的核心竞争力所在。为了全面提升员工的知识水平继而提升工作效率，以培养适应新零售行业发展的人才，广州国美与尚德机构开展合作，共建人才建设计划。

谈及此次合作，尚德机构产品负责人及广州国美业务负责人都充满信心。尚德机构产品负责人表示，建设员工人才培养计划，无论从员工个人职业发展、自我价值实现、企业品牌形象和企业业务发展上都发挥着积极作用，尚德机构也将充分发挥在成人在线教育行业中的优势，与广州国美一起携手推进人力新生态发展。而作为家电零售业领头羊的广州国美也将继续推进企业人才队伍建设，以适应市场发展要求，加速企业转型升级。

据悉，除了与广州国美跨界合作外，尚德机构也将为顺丰、索菲特等知名企业员工提供针对性的“成就计划”。未来，尚德机构也将持续与不同行业的企业开展不同形式的合作，持续打造跨界合作范本。