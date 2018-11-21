少儿编程成课外学习新宠 学还是不学?

少儿编程,起初在刘妈妈看来,界面“花花绿绿”,与机器人、游戏结合,更偏向玩乐,对升学没有明确的帮助;但随着大数据、人工智能日渐深入生活,少儿编程课程项目不断发展,刘妈妈觉得编程将会成为未来生活的“标配”,越早学习越好。

少儿编程,起初在刘妈妈看来,界面“花花绿绿”,与机器人、游戏结合,更偏向玩乐,对升学没有明确的帮助;但随着大数据、人工智能日渐深入生活,少儿编程课程项目不断发展,刘妈妈觉得编程将会成为未来生活的“标配”,越早学习越好。面对多数家长们蒙蒙差的少儿编程课,不少家长犹豫纠结:少儿编程学什么,学来有什么用处?孩子已经忙忙碌碌,再学一门少儿编程有必要吗吗?

市场:少儿编程用户规模已达1550万

学科辅导与艺术辅导是课外学习的两座高峰,如今,少儿编程成为了两座高峰外的家长新宠,这份火热离不开政策的引导鼓励。

在2015年教育部公布的《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见(征求意见稿)》中,编程教育以政策形式得到重视;在2017年,国务院印发《新一代人工智能发展规划》,鼓励实施全民智能教育项目,在中小学阶段设置人工智能相关课程,逐步推广编程教育;同年,浙江省实施的新高考政策,将通用技术与计算机技术纳入选考范围,尽管是“选考”,也让计算机与编程教育在升学中的重要性提升了一个高度。

在多项政策的引导下,众多少儿编程项目不断壮大,家长的关注也多了起来。有关数据显示,我国目前有160多家少儿编程公司或项目,行业规模约30亿元~40亿元,并将在未来5年内增长至300亿元;同时,记者通过艾瑞咨询了解到,今年10月为止,我国少儿编程用户规模已达约1550万,以一线与准一线城市用户为主。

家长:为娃报班,看准未来能力需求

如同刘妈妈一样“押宝”少儿编程的家长不在少数,看准的是未来科技发展趋势对人才能力的需求。刘妈妈为6岁女儿购买了编程猫课程;谢爸爸则有更近期的、更现实的目标,10岁的儿子酷爱游戏,“让他写作文一个字也写不出,写吃鸡游戏就能滔滔不绝。”因此他寄希望于少儿编程这个更贴近孩子兴趣爱好的课程,能够吸引带动孩子尽量多学知识技能。谢爸爸表示,儿子从暑假开始学了半年多,目前还没有明显的效果。

儿子五年级的凌爸爸告诉记者,他允许孩子适当玩游戏,但暂时不会送他学习少儿编程。一方面是学科课程的学习与培优压力,他无意再为孩子增添负担,尽管听闻少儿编程课程边学边玩压力较小;另一方面是少儿编程目前还没有和考学有明确、有效的衔接,有限的时间和精力放在学科课程或艺术特长上更加划算。

学不学

1.学什么? 培养编程思维兴趣

成人编程的学习具有功利性、目标性强的特点,少儿编程则不同,摩比广州分校校长张永表示,在学习内容上,课程设计更多地培养学生的编程思维和兴趣,通过与老师互动游戏或完成编程游戏,打好建构计算机语言世界的地基。

在学习方式上,由于孩子初期较难理解为什么代码可以控制行为,因此会通过智能机器人教具、编程模块等教具让孩子感受具象控制结果,然后接受抽象的代码控制。算法的学习同样循序渐进,比如通过走迷宫发现动作与代码的重复,从而提升到循环算法的学习。通常情况下,根据孩子的认知特点,低年级主要学习图形化编程、软硬件交互等,中年级则开始了解代码语言,抽象的数学模型等,高年级进阶到算法思维,数学与计算机思维融合等方面。

因此,合理的少儿编程课程不会让孩子困于成人式晦涩难懂的代码中。

2.有何用?

融会各科知识解决问题

不少家长习惯性地将学习编程与做程序员联系在一起。但张永校长指出,少儿编程以思维能力培养为目标,是素质类学习,也是工具类学习,可以用其解决问题。比如,面临午夜12点红灯,在空无一人的道路上,如何取得遵守交通规则与高效通行平衡的问题,学生提出为红绿灯安装智能红外线传感器,编写相应代码,根据行人或车辆情况自动变换红绿灯。在此过程中,不止涉及编程技术,学生还要融会贯通道德法律、物理、生物等领域的科技知识。

通过编程手段、逻辑思维以解决问题的能力不只是程序员工作才需要的,编程作为一种工具,将在不同人手中、不同情况下发挥不同的作用。在成果考核上,少儿编程不适宜采用传统的试卷,更适合项目或成果展示。

3.押宝升学?

信息学奥赛相对小众

在升学的指挥棒下,家长不得不精打细算孩子的课外时间,有效安排特长学习与比赛培优。荔湾区某中学信息技术课刘老师表示,信息学奥赛(NOIP)相对数学、物理、化学、生物的竞赛而言较为小众,但热度也越来越高,如比赛中可以发现一部分同学在初中已经学习信奥并参与普及组比赛,到高中可进提高组。他认为,从小接触少儿编程、计算机语言,理论上对于参加信奥赛有作用,但相比较而言,学习好数学、奥数对于信奥赛效果更明显。

建议

家长应抛开功利性 关注孩子能力培养

对于正在尝试少儿编程家长们,张永校长建议,尽量减少学习少儿编程的功利性,比如希望孩子有特长、能升学等;注意多陪伴孩子,与家长有效沟通、共同学习将更加激发孩子的学习动力与兴趣,同时能够亲密亲子关系;无需自行购买教具,它们价格较贵,只适应某个年龄段孩子,使用年限较短,且单纯使用教具无法达到编程教育的效果。

学生们从讲纪律、讲规矩的学校课堂而来,要学会适应宽松、自由的课堂氛围,敢于提出问题;同时注意编程科目的内在规则之一是不断调试、优化,也是课程的精髓所在,因此编程课程中不怕犯错,学生无需担心老师批评或者只有找到最优解才敢动手。

随着大数据和人工智能的火热,Python语言较为流行。在语言的选择上,刘老师建议家长和学生无需过分纠结,每种语言有其特性,也具有一定共通性,语言背后的思维方式、逻辑推演更为重要。每个阶段都有其流行的语言,未来使用什么语言无法确定,但计算机语言是计算机思维的载体,打好基础才能掌握多种语言。