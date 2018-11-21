初中生遇叛逆期怎么办？看看这些例子

首先，要与孩子们多交流，让孩子觉得自己是被接受的、赞许的，在父母眼中是有价值的；要给孩子营造心理自主性，给他意见自由、隐私自由、决策自由的权利；要理解孩子，在孩子做出不合理的事情或行为时，给出建议性批评；要和孩子做朋友，打成一片，花一些时间去了解他们感兴趣的流行话题。

有些初中的孩子性格叛逆，心思让家长琢磨不透。这下家长们可犯了愁，到底是什么造成的呢？下沙文海实验学校中学部专职心理老师王睿梁来为你解答。

王老师说，平均每天有1.5个学生走进他的心理辅导办公室，吐槽自己因学习、家庭或友情等不同因素带来的困扰。但这中间因为家庭问题带来的困惑尤其多，王老师为我们讲了三个典型的案例。

故事1：学生小A家境一般，爸爸妈妈是打工族，姐姐在一所职高上学。小A成绩平平，他向王老师吐槽，每天回到家里，爸妈总是吵架，回家也很晚。只要他和姐姐没做好事情，就会面临父母的指责，姐姐会顶撞，而他只会默默忍受，渐渐变得不愿与家里人沟通。小A来到心理活动室问王老师：我要怎么做才能改变我家庭的现状？

故事2：学生小B找到王老师说自己在学校没有朋友。小B父母在很年轻的时候就生下了他，把他送回了乡下的爷爷奶奶家抚养。到了上学的年纪父母又把他接回身边。他觉得爸爸妈妈对他不管不顾，妈妈不会做饭给他吃，经常叫外卖。而且只要吃完饭，爸爸和妈妈就会躺在沙发上看手机，不过问小B成绩。一到假期，又会把小B送回乡下老家。

故事3：学生小C家境优越，爸爸妈妈是企业高管，在家时间多。他们经常翻看孩子的手机和日记，尤其是QQ和微信聊天记录。有时候，当小C做作业的时候，父母一边陪着一边翻看他的手机。

王老师说，上述这些问题是现在很多家庭都存在的。其实父母的一些行为，会潜移默化地影响着孩子们的心灵，孩子们反感家长的一些作为，才会变得叛逆。

“这些学生来咨询室的时候，不仅仅是发泄，他们的内心更有一种渴望，希望自己能改变父母，实际上，通过他们的力量很难。”王老师说。

讲完了上述故事，王老师给有这方面困惑的家长们提出了建议：首先，要与孩子们多交流，让孩子觉得自己是被接受的、赞许的，在父母眼中是有价值的；要给孩子营造心理自主性，给他意见自由、隐私自由、决策自由的权利；要理解孩子，在孩子做出不合理的事情或行为时，给出建议性批评；要和孩子做朋友，打成一片，花一些时间去了解他们感兴趣的流行话题。