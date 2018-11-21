初入职场就跳槽？小心变习惯性跳槽！

对于人生第一份工作，不同人有着不同的态度。有些人将第一份工作视作一生职业发展的“基调”，慎重选择。也有不少年轻人在第一次入职后没多久就跳槽，显得没那么“深思熟虑”。你周围初入职场就跳槽的年轻人多吗？你认为职场新人应该怎么看待第一份工作？

对于人生第一份工作，不同人有着不同的态度。有些人将第一份工作视作一生职业发展的“基调”，慎重选择。也有不少年轻人在第一次入职后没多久就跳槽，显得没那么“深思熟虑”。你周围初入职场就跳槽的年轻人多吗？你认为职场新人应该怎么看待第一份工作？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1953名职场青年进行的一项调查显示，76.9%的受访职场青年表示自己周围入职一年内就跳槽的职场新人多。78.9%的受访职场青年表示自己的第一份工作是经过了深思熟虑后作出的选择。对于第一份工作，30.4%的受访职场青年认为工作中会初步建立职场观，影响个人未来发展，23.1%的受访职场青年认为第一份工作的领域很可能是以后终身要投入的行业。

76.9%受访职场青年表示自己周围入职一年内就跳槽的职场新人多

北京某公立小学计算机老师张夕夕（化名）曾在目前就职的学校实习过，“学校环境美丽，离家也不远，实习一段时间后我就决定要抓住校招的机会留下来。”

浙江宁波某公司品牌营销经理陆华（化名）对记者说，他周围有入职不久就跳槽的大学生，“主要是选择时没有经过深思熟虑，进来后发现公司不符合自身的期待，比如薪资低或者企业规模不够理想”。

国际注册职业规划师(ICDF) 、和君商学森迪生涯咨询师崔双分析，如今年轻人更看重精神层面的满足，相对宽松自由的大学校园氛围也渐渐养成了他们超强的自我价值感，很多大学生想很早就成就一番大事。“这一代人有着极强的获取信息能力和大胆创新的勇气，也正因如此，各行各业越来越多的精英呈现出低龄化趋势。但初入职场的头两年，是职场适应期，等待他们的多是基础、琐碎的事务性工作，在职场人际关系中也处于从属地位，而且这样的情况至少也得持续2~3年，这会让很多年轻人有强烈的心理落差，跳槽就是一种逃避的方式”。

调查显示，76.9%的受访职场青年表示自己周围入职一年内就跳槽的职场新人多，其中19.4%的受访职场青年直言非常多。5.6%的受访职场青年表示身边这样做的年轻人不多，17.6%的受访职场青年表示一般。78.9%的受访职场青年表示自己的第一份工作是经过了深思熟虑后作出的选择。

30.4%受访职场青年认为在第一份工作中会初步建立职场观

在张夕夕看来，第一份工作是一个新阶段的开始，“第一份工作未必是一辈子的，但干一行就要爱一行，我要树立正确的教学理念，并提升教学能力，把知识更好地教给学生，同时也去学习前辈的经验，这是一个给未来打基础的阶段”。

受访职场青年如何看待第一份工作？调查显示，30.4%的受访职场青年认为会初步建立职场观，影响个人未来发展，23.1%的受访职场青年认为第一份工作的领域很可能是自己终身要投入的行业，18.4%的受访职场青年认为第一份工作定下了个人职业发展的“基调”。

另外，17.0%的受访职场青年认为当下新兴行业岗位瞬息万变，要跟得上节奏，10.6%的受访职场青年表示，第一份工作只是“试水”，可以很快跳槽、转行。

崔双指出，第一份工作未必能在一个人的整个职业生涯中延续，但却常常影响着人们的职业价值观。“工作对你来说有什么意义？你希望从一份工作中获得什么？企业与校园有什么区别？同事关系与同学关系有哪些区别？上下级关系又与师生关系有哪些不一样？第一份工作是人们认识职场的窗口，在此期间形成的职业价值观会长期影响人们之后的职业发展”。

对于初入职场就想跳槽的年轻人，崔双建议，如果没有做好职业规划和行业调研，初入职场就一味换工作只会让自己越发不知道什么适合自己，甚至逐渐形成一种习惯性跳槽心理：工作不合适跳槽，人际关系不好跳槽，工资不满意跳槽，甚至没什么原因就是想跳槽，这样就把自己的职业积累无形之中慢慢断掉了。“职业咨询中，4年换8份工作，5年换9份工作的客户大有人在，跳来跳去的结果就是越跳越焦虑”。

陆华说，他选择第一份工作是慎之又慎的，“我的学历是普通一本院校，所以很难通过学历在以后的职业生涯中占据优势地位，所以更多的是通过自身能力去获取，这在很大程度上能弥补我学历上的不足。除此之外，我也希望第一份工作能成为我日后的跳板，可以帮助我找到更合适的工作”。

参与本次调查的职场青年中，男性占59.2%，女性占40.8%。