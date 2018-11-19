第七届广东省中小学班主任专业能力大赛在佛山举行

大赛分为小学组、初中组、普通高中组、中职学校组等四个组别进行。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）11月16－18日，第七届广东省中小学班主任专业能力大赛在佛山市南海区南海执信中学举行，来自全省各地的99位优秀班主任同台竞技，吸引全国各地上万人前来观摩学习。大赛主题口号是“不忘初心粤才俊西樵展硕果 立德树人班主任赛场竞风流”。口号紧扣时代德育主题，融入了导向性、对象性、展示性、竞赛性和地域性等要素。大赛分为小学组、初中组、普通高中组、中职学校组等四个组别进行。选手们经过书面测试、成长故事叙述、主题班会（班集体活动）设计、情景答辩4个项目层层比拼。

与往届不同，此次大赛根据全国教育大会和习近平总书记视察广东重要讲话精神，以及新时代班主任素质要求，在主题班会（班集体活动）设计和成长故事叙述两个项目都增加了提问环节。基于中小学学生心理健康问题，今年还特别在书面测试项目中，增加相关内容。

经过四大环节的激烈比拼，大赛从21个地级市、佛山市顺德区教育局、6所省属学校的99名参赛班主任中，分别决出各组别综合一等奖5名，综合二等奖8名，综合三等奖若干名。成长故事叙述、班会课、情景答辩三个项目各设个人单项一等奖5名（中职班会课有一个并列第5名）。

广东省中小学班主任专业能力大赛为全国首创，自2007年至今已成功举办7届，是广东班主任展示风采、塑造形象的平台。大赛举办以来深受广大班主任教师欢迎和好评，也得到社会各界的广泛关注和充分认同。此次大赛还吸引了来自黑龙江、山东、河南、甘肃、贵州、江西、辽宁等多个省份的德育同行前来观摩学习。不少“90后”年轻班主任表示，此次大赛不仅对自己是一种专业能力上的“充电”，体现了习近平总书记提出的“四有”好教师标准，同时也是一种示范和激励，给自己工作带来启发的同时，也强化了对“班主任”这一职业身份的认同和理解。大赛获奖选手广东实验中学李文表示大赛让全省班主任老师坚定了德育的初心，树立了教育的信心，感受到了作为人民教师的温馨。

据广东省教育厅副巡视员王自成介绍，2009年以来广东省共培养五批333名省级“名班主任”，建立3批73个名班主任工作室。在本地区班主任工作中发挥了有力的示范带动作用的同时，更是在省外产生了良好影响。“班主任作为学校教育工作最基层的组织者和协调者，实施素质教育的重要力量，必然要有新担当新作为。”王自成表示，接下来广东省将进一步保障班主任津贴、课时等待遇，深化名班主任培养体系，并在班主任工作中加强心理健康教育，将心理健康教育纳入中小学班主任培训的必修课。