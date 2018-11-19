周延礼作客黄埔书院，深度解析如何应对金融监管短板？

11月18日，由黄埔书院、广州金融控股集团、中信银行广州分行联合主办，喜阅童行协办的“黄埔书院非常道读书会”在珠江城大厦开讲。

11月18日，由黄埔书院、广州金融控股集团、中信银行广州分行联合主办，喜阅童行协办的“黄埔书院非常道读书会”在珠江城大厦开讲。本场读书会邀请到全国政协委员、国务院参事室特约研究员，原保监会副主席、党委副书记周延礼带来题为《改革开放40周年：金融监管变革今与昔》的演讲，为大家深度剖析如何应对金融监管短板。来自各大金融机构的专家、学者、从业者及书友400余人参加了活动。

读书会现场

“黄埔书院是一个非常好的公益阅读交流平台，今天非常高兴在黄埔书院开讲，和大家一起学习交流。”周延礼对黄埔书院给予了高度肯定。他在分享中提到，互联网金融时期，“监管套利”现象严重，金融市场乱象丛生；“监管者之间竞争”的现象出现，市场之间相互博弈、在监管职责方面有相互攀比；“监管空白”市场地带到处可见，出现了有市场没人监管的情况；金融产品“信息不对称”，创新产品到处都有，金融消费者根本看不懂，只比各种产品的收益率高与低。

周延礼正在发表主题演讲

周延礼指出，金融监管面临的挑战更加严峻，因此全面深化金融监管体制改革势在必行。我国金融监管下一步的工作要加强对系统性金融机构的确定、经营风险评估、制定风险识别标准、精准监管、准确有效处理各类风险等都要做出制度性安排，要补齐金融监管短板、引导系统性金融机构稳健运行、防止发生系统性金融风险。

周延礼表示，我们要抓住有利时机，运用有效的现行政策，把自己的事情做好，练好内功，积极应对各种各样国内外不确定性，力争在复杂多变、错综复杂的经济金融形势中取得最佳业绩。

黄埔书院汇聚良师、益友、好书，活动现场，周延礼为大家推荐了3本好书，分别是《货币战争》、《美元如何掠夺世界财富》和《敌人阵营的倾轧》。

黄埔书院创始人刘德强为周延礼送上纪念品“广绣”

黄埔书院创始人刘德强代表书院为周延礼生赠送了岭南文化的代表——广绣。这幅广绣名为“丝路远航”，寓意着金融监管也在为国家的经济发展保驾护航。

参会嘉宾拍照记录重点内容

参会嘉宾就分享内容认真做笔记

据悉，黄埔书院汇聚良师、益友、好书，坚持每月举办非常道读书会、每周举办闻道读书会、经常性举办论道读书沙龙，为大家提供阅读、学习、交流的平台，陪伴每一个有梦想、有行动、有坚持的人，让大家一起多思考、多学习、多交流，增强前进的信心，找到发展的思路，创造更加美好的未来。