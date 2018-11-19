南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

周延礼作客黄埔书院，深度解析如何应对金融监管短板？

2018-11-19 14:34 来源：南方网
字号减小 字号增大

11月18日，由黄埔书院、广州金融控股集团、中信银行广州分行联合主办，喜阅童行协办的“黄埔书院非常道读书会”在珠江城大厦开讲。本场读书会邀请到全国政协委员、国务院参事室特约研究员，原保监会副主席、党委副书记周延礼带来题为《改革开放40周年：金融监管变革今与昔》的演讲，为大家深度剖析如何应对金融监管短板。来自各大金融机构的专家、学者、从业者及书友400余人参加了活动。

读书会现场

“黄埔书院是一个非常好的公益阅读交流平台，今天非常高兴在黄埔书院开讲，和大家一起学习交流。”周延礼对黄埔书院给予了高度肯定。他在分享中提到，互联网金融时期，“监管套利”现象严重，金融市场乱象丛生；“监管者之间竞争”的现象出现，市场之间相互博弈、在监管职责方面有相互攀比；“监管空白”市场地带到处可见，出现了有市场没人监管的情况；金融产品“信息不对称”，创新产品到处都有，金融消费者根本看不懂，只比各种产品的收益率高与低。

周延礼正在发表主题演讲

周延礼指出，金融监管面临的挑战更加严峻，因此全面深化金融监管体制改革势在必行。我国金融监管下一步的工作要加强对系统性金融机构的确定、经营风险评估、制定风险识别标准、精准监管、准确有效处理各类风险等都要做出制度性安排，要补齐金融监管短板、引导系统性金融机构稳健运行、防止发生系统性金融风险。

周延礼表示，我们要抓住有利时机，运用有效的现行政策，把自己的事情做好，练好内功，积极应对各种各样国内外不确定性，力争在复杂多变、错综复杂的经济金融形势中取得最佳业绩。

黄埔书院汇聚良师、益友、好书，活动现场，周延礼为大家推荐了3本好书，分别是《货币战争》、《美元如何掠夺世界财富》和《敌人阵营的倾轧》。

黄埔书院创始人刘德强为周延礼送上纪念品“广绣”

黄埔书院创始人刘德强代表书院为周延礼生赠送了岭南文化的代表——广绣。这幅广绣名为“丝路远航”，寓意着金融监管也在为国家的经济发展保驾护航。

参会嘉宾拍照记录重点内容

参会嘉宾就分享内容认真做笔记

据悉，黄埔书院汇聚良师、益友、好书，坚持每月举办非常道读书会、每周举办闻道读书会、经常性举办论道读书沙龙，为大家提供阅读、学习、交流的平台，陪伴每一个有梦想、有行动、有坚持的人，让大家一起多思考、多学习、多交流，增强前进的信心，找到发展的思路，创造更加美好的未来。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第292期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235