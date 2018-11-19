百余名教育者齐聚均衡教育论坛，探索学校的进化之道

本次论坛以学校进化中的真实情景为依托，直面难点问题的本质，搭建了一个自由充分的分享平台，现场参会者也积极参与交流与互动，针对选班走课实施过程中的具体问题、学校管理过程中不同教育理念的调和问题等进行了深入探讨，引发在场教育工作者的深切认同。

南方网讯 11月14日上午，第四届中国教育创新成果公益博览会上举行主题为“学校的进化之道”的均优教育论坛，来自全国各地的100余位教育管理者与骨干教师现场参与交流及互动。北京十一学校副校长、青岛中学执行校长秦建云，深圳市百仕达小学校长熊佑平，北京师范大学中国教育创新研究院未来学校研究中心执行主任、均优教育研究院副院长王昌胜及均优教育研究院院长陈长河等嘉宾出席会议。

本次论坛以学校进化中的真实情景为依托，直面难点问题的本质，搭建了一个自由充分的分享平台，现场参会者也积极参与交流与互动，针对选班走课实施过程中的具体问题、学校管理过程中不同教育理念的调和问题等进行了深入探讨，引发在场教育工作者的深切认同。

深圳市百仕达小学校长熊佑平结合百仕达小学的制度建设和教育革新的案例总结到，学校的建设总是在变革中前行，建设的路径等于变革的路径，只有从内部改革才能取得真正的改变，除此之外，还需要动员学生和家长等外部力量，避免仅进行局部的变革，要考虑系统性及整体性，灵活运用各种力量，同心协力推进工作，好的转变自然会一点点发生。

北京十一学校副校长、青岛中学执行校长秦建云结合自身从事教育管理的多年思考，提出“校长则需要搭建差异化多样性的平台，帮助老师们寻找合作的共同点，建设让人向往的组织”的观点。

北京十一学校校长李希贵以建设分层、分类、综合、特需课程体系为核心方式，开出百余门学科课程，30门综合实践课程，75个职业考察课程，创造适合每一位学生发展的教育。

随着各地陆续推出高考综合改革方案，“走班制”已成为学校发展的焦点方向之一，温州市龙湾中学在面对新高考改革时，利用选课走班模式整体改进教学方式，最终实现了跨越式转型发展。蔡朝晖指出，在走班教学实施过程中，转变观念是关键，机制重构是必须，顶层设计是核心，课堂改革是动力，教师发展是基础，教育装备是保障。选课走班让学生真正成为学习的主人，选择让学习真实发生。

随着技术迭代变革、教育理念不断更新，学校改进已然成为每一个学校教育人不得不面对的“必修课题”，可是在对待课题的解决方式上却不只有依靠自身力量这一种方式。均优教育研究院专注于研究学校的管理与发展，提供学校托管、课程建构、团队培养、品牌塑造和咨询服务等办学领域的综合与个性化解决方案，致力于成为中国最专业的学校进化加速器。

均优教育研究院院长陈长河在论坛上分享了对“均优教育”的理解。他提到，均优教育研究院将通过建立中央厨房式的资源库，驻派校长、教学中心主任及学生中心主任的铁三角团队，针对每一所项目学校管理过程中的每个环节提供垂直式服务和专业化指导，助力学校走向卓越。

据了解，第四届中国教育创新成果公益博览会共展出教育创新成果1401项，举办特别活动12场，主题论坛41场，沙龙125场，工作坊400场，来自27个国家的97位国际嘉宾和300余位国内专家受邀出席，场面盛大壮观，内容丰富多元。