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“学习是最好的养老”

2018-11-19 08:53 来源：人民日报
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　　全社会都应承担起“文化反哺”的责任，帮助老年人跟上时代脚步，让他们也能在时代发展中体会到更多获得感。

　　在合肥，为了进入老年大学，有老人凌晨4点就在校门口排队等待；在济南，一所老年学校半天时间迎来近300名想要插班的银发学生；在武汉，某老年大学的热门课程名额一两个小时内就被一抢而空……近期，各地老年大学陆续开学，“一座难求”的火爆情况，让人深切感受到老年人高涨的学习热情。

　　莫道桑榆晚，为霞尚满天。老年是人生的重要阶段，是仍然可以有作为、有进步、有快乐的人生时期。近年来，随着物质生活逐渐充盈，老年人对精神文化的需求也水涨船高。不少老年人抱着“活到老，学到老”的态度，带着“老骥伏枥，志在千里”的精气神，或走进老年大学，或参加兴趣小组，学舞蹈、声乐、摄影，练英语、书法、瑜伽……通过丰富的课程学习，不仅为自己的老年生活增添色彩，也向周围传递着积极的正能量。数据显示，目前我国有810多万老年人在6.2万多所老年教育机构学习，上千万人通过社区教育、远程教育等形式参与老年教育。老年教育成为终身学习的重要组成部分，也成为丰富老年人生活的主要方式。

　　衰老固然是不可逆的，而让自己的生活充实起来，才是对自己负责。的确，对不少老年人来说，接受老年教育，是一种精神上的寄托。老年人因为生理机能逐步衰退、交际圈子有限，生活本就相对单调；再加上不少老人与子女分居两地，面对“通讯录里的儿女”，老年人也更易因缺少陪伴而产生孤独感。如今，一些老年人患上“手机依赖症”，各种养生骗局、传销骗局频频盯上老年人，某种程度上和老年人精神生活空虚有关。通过老年教育，以课会友，学习技能，不仅可以满足被陪伴的需要，也能再次挖掘自己的价值，这也是为什么不少老年人会感慨，“学习是最好的养老”。

　　“少而好学，如日出之阳；壮而好学，如日中之光；老而好学，如炳烛之明。”尤其是在今天，社会生活日新月异，知识更新迭代越来越快，互联网蔓延到每一个角落，老年人如果不通过学习与社会接轨，就会慢慢“掉队”。前段时间，黑龙江鸡西一位老人因不会使用微信支付而与超市发生争执，其中虽有误会，但“羞辱我老头不会用微信啊”的质问，依然引人深思。时代阔步向前，不可避免会让老年人陷入一些难以适应的生活场景。对此，全社会都应承担起“文化反哺”的责任，帮助老年人在价值观念、生活态度、行为模式以及器物使用等方面跟上时代脚步，让他们也能在时代发展中体会到更多获得感。

　　与快速增长的老年教育需求相比，教育资源供给还存在明显不足。《老年教育发展规划（2016—2020年）》提出，到2020年经常性参与教育活动的老年人要达到20%。目前我们距这一目标还存在不小差距。如何缓解供需不平衡，让“一座难求”现象不再上演？如何进一步提升水平，让高质量的教育浸润老人心灵？如何进行更有效管理，为老年学习打开便利之门？当前，针对这些问题，不少探索正在进行。比如，上海发放“老年人学习卡”，为老年教育提供更便捷的信息化服务；广州计划建设老年教育微课资源库，集聚更优质的教育资源，等等。相信随着更多探索的进行，老年教育可以更好地增速提质、添彩晚晴。

　　面对加速到来的老龄社会，我们应该做好更充分的准备。从物质层面的老有所养，到精神层面的老有所乐、老有所为，让老年人活得更有价值、更有意义，是未来养老面临的新课题，需要从更宽广的社会视野去回应。唯有如此，我们才能更从容地迎接“银发浪潮”，让更多老年人拥有快乐充盈的晚年生活。

编辑： 柯丹洁

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