粤三招实现学前教育“小目标”

“小目标”如何实现？业内人士表示，《意见》对普惠型民办园仍持支持态度，遏制高价幼儿园、扩大资源供给、加强教师队伍建设，将从而根本上解决“入园难”“入园贵”问题。

如何实现幼有所育，是老百姓最关注的话题。近日，中共中央国务院发布了关于《学前教育深化改革规范发展的若干意见》（下称《意见》），《意见》明确到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%。去年12月，广东也对学前教育发展提出了目标：到2020年，珠三角地区和粤东西北地区学前教育三年毛入园率分别达98%以上和92%以上，高于全国标准。

“小目标”如何实现？业内人士表示，《意见》对普惠型民办园仍持支持态度，遏制高价幼儿园、扩大资源供给、加强教师队伍建设，将从而根本上解决“入园难”“入园贵”问题。

补齐学位缺口▶▷明年需增30余万个学位

今年9月，广州实验教育集团南沙区实验幼儿园开园，全园20余位老师均为本科学历以上。执行园长则由教研院专家担任，实现教学与教研的创新性结合。

然而，现实情况是，高质量、低收费的学前教育资源仍然稀缺，需求量则逐年增加。按照正常增速，在2019年有一波“二孩”潮入园的小高峰，需增加30多万个学前教育学位。

解决“有园上”的问题，首先需要保证建设用地。广东去年出台的《关于增加幼儿园中小学学位和优质教育资源供给的意见》给出方案：没有预留教育设施用地的居住建设项目，不得通过规划审批。对于用地紧张的老城区而言，则通过“三旧”改造和建筑功能置换，增加幼儿园学位的供给。在合理布局的前提下，每个街道至少建设一所公办幼儿园。

突破师资瓶颈▶▷培训150万名园长教师

首批“二孩”即将带来的入园压力，也让许多幼儿园、幼教老师、幼教专业学生喜忧参半。记者在广州的一场幼儿教育专业现场招聘会上看到，用人单位争相“亮”出优势条件吸引幼师关注，毕业生1小时内就全部签约。

另一方面，学生们则坦言，目前许多幼儿园的平均工资都在3000元左右，非中心城区幼儿园可能更低，这样的工资水平并没有完全达到他们的预期。

提升幼儿园教师队伍综合素质和科学保教能力也纳入《意见》中，到2020年，本专科学前教育专业毕业生规模达到20万人以上；建立幼儿园教师专业成长机制，分层分类培训150万名左右幼儿园园长、教师。

解决“入园贵”▶▷遏制民办幼儿园过度逐利

《意见》提出，要遏制民办幼儿园过度逐利行为，民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。业内人士指出，《意见》中限制的是“过度逐利”的部分民办幼儿园，但对于更多的普惠型民办园是持支持态度的。遏制高收费民办幼儿园发展，将有效解决“入园贵”问题。

同时，今年广州市天河区教育局出台了《天河区微小型幼儿园开办工作指引》，对师资和监管等方面加强了管理考核。如今，广州首个微小型幼儿园已在天河开办，目前有2所在筹办，4所在申请筹办，还有不少办学机构或企业家前来了解咨询相关办学细节。

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全国知名小学校长齐聚羊城，热议基础教育话题

“家长群”其实没那么可怕

日前，第五届中国小学校长大会在广州举行，全国知名小学校长齐聚羊城，热议基础教育话题。

近年来，QQ群、微信群成为学校与家长间沟通的重要桥梁。然而在使用过程中，许多家校联系群都出现了一些问题，成为社会的关注焦点。

北京师范大学天津生态城附属学校副校长杨军红看待家长群的角度更为新颖。“我曾管理过4000多人的家长群，我的做法是竭尽所能为家长解决问题，将一批家长服务、引导好以后，这些家长自然会帮忙服务和引导更低年级的新家长。”

“我们对孩子的月评、学期总评都会第一时间与家长分享。我们的评价模式比一般的学校更为多元，家长也更容易接受。”北京第一师范附属小学校长张忠萍说，家校合作的关键是让家长接受学校的教育理念，在家庭中用同样的方式影响孩子。