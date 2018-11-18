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暨南大学百年商科论坛在广州举行

2018-11-18 12:25 来源：南方网
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11月17日，暨南大学在建校112周年广州重建60周年，复办40周年的喜庆时刻，也迎来了暨南商科的百年华诞。当天，“暨南大学百年商科论坛”在校本部举行，暨南大学校长宋献中、原奥巴马政府白宫经济顾问委员会主席Alan Krueger、国家发展改革委原副秘书长范恒山等“大咖”做主题演讲。

暨南大学党委书记林如鹏表示，在百年的办学历程中，办好商科是暨南大学始终未改的初心，商科一直是学校重点发展的优势学科，也是暨大这所百年侨校一块闪亮的金字招牌。学校将聚焦以下几个方向推动新起点上的暨南商科再创辉煌：暨南商科将坚持立德树人，培育更多面向未来的卓越商科人才；暨南商科将不断办出特色，努力建设成为国内华商经济研究和教育的龙头；暨南商科将服务“一带一路”和粤港澳大湾区建设，为国家和地方经济社会发展提供人才、智力支持。

暨南大学校长宋献中发表《“经国是 济民生 宏教泽 系侨泽”百年商科的历史使命与未来担当》的主题演讲，从“始有暨南，便有商科”讲起，介绍暨南商科的发展历史。宋献中表示，暨南商科将打造“四个走在前列”创新先行地，打造新型顶尖智库与大型数据调查中心；打造粤港澳大湾区创新“桥头堡”，构建粤港澳大湾区空间经济分析与决策支持系统；打造“一带一路”建设创新智慧谷；加强“一带一路”产业协同创新发展等重大问题研究。

会上，原奥巴马政府白宫经济顾问委员会主席、法国巴黎银行美国分行的董事、普林斯顿大学劳动经济学教授Alan Krueger做了音乐经济学的研究。美国、印尼国际日报总裁，熊氏集团总裁，印尼中华总商会主席熊德龙，国家发展改革委原副秘书长、著名经济学家范恒山，达晨财智执行合伙人、总裁肖冰分别发表了主题为《海外华侨华人的企业家精神》、《粤港澳大湾区建设的由来与关键》、《投资让世界更美好》的演讲。

在圆桌论坛环节，暨南大学教授胡军，厦门大学党委副书记、副校长李建发，广东外语外贸大学党委书记隋广军，汕头大学党委书记、校长姜虹，国家发展改革委国土开发与地区经济研究所所长高国力，暨南大学校董叶惠全、柯荣卿、陈志刚，全国人大代表、广东省律师协会会长肖胜方等参加讨论，纷纷表达对暨南大学和暨南商科的期许。

编辑： 唐巧燕

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