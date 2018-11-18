一线新增从业人员七成出自职校的背后：职学艰难蜕变

据悉，教育部于2015年启动实施《高等职业教育创新发展计划（2015~2018年）》和《职业院校管理水平提升行动计划（2015~2018年）》，今年是行动计划的收官之年。职业院校在校生总量122万人的湖南省是职业教育大省，如何将职业院校毕业生培养成高素质的技能人才，为他们的人生铺就出彩之路？

11月7日，教育部职业教育与成人教育司司长王继平在湖南举行的新闻发布会上表示，当前，职业教育大规模技术技能人才能力不断增强，在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员中70%是职业院校毕业生。

据悉，教育部于2015年启动实施《高等职业教育创新发展计划（2015~2018年）》和《职业院校管理水平提升行动计划（2015~2018年）》，今年是行动计划的收官之年。职业院校在校生总量122万人的湖南省是职业教育大省，如何将职业院校毕业生培养成高素质的技能人才，为他们的人生铺就出彩之路？记者走进该省多所职业院校，记录下相应的改革探索。

“先做减法”的专业改革

“我是从山西运城来这边读书的，特意选择这个专业。”在长沙航空职业技术学院的实训室里，穿着一身工作服的大二学生张晨告诉记者。

该校毕业生，如今在航空领域里非常吃香，但是，在七八年前却不是这样的。学院院长朱厚望还记得，当时招生很不景气，200分最低控制线就能入学，系统里的工厂也不愿意来学校招人。

同样的问题也曾困扰着湖南汽车工程职业学院院长邓志革。那时候，学校还叫株洲职业技术学院。2009年，学校申报省示范高职院校未果，让邓志革备受触动，学校该往哪里发展？那一年，学院教师李治国从上海通用汽车公司得到了项目申报邀请函，跑去找校长汇报，“谁知道，校长比我还高兴。”如今是学校汽车工程学院院长的李治国说。

“我当时下定决心，要对接上当地快速发展的汽车产业，对接汽车产业办学。”汽车工业现在已经是湖南省的优势产业，去年仅长沙经开区就达到整车产能100万辆，产值千亿元。但是，当时转型的一大难题，就是老师的饭碗问题，非汽车专业的老师怎么办？

2012年暑假，朱厚望带着几位副院长走访了行业内的17个单位，最终决定把旅游英语、文秘等23个专业砍掉，新增航空器维修、航空机械制造等13个与航空产业对接密切的专业。学校专业不再“大而全”，而是做好特色，形成了围绕航空产业的四大专业群。

80多位专业教师开始了转型之路，到相关院校和企业进行培训，学校一年光师资培训费就达到了400万元，年近半百的女教师刘红梅，从“酒店管理”转行教“机场运行”，去机场顶岗了半年之久，后来，她成为新专业的领头人。专业不再摊大饼，而是瞄准需求，现在，这所学校的毕业生，航空类企业抢着要。专业转型的成功，使得学校在汽车领域打响了名气，还引进了院士工作站。在院士工作站里，记者看到来自广东的汽车电子技术专业大二学生黄柏霖，正在钻研着课题，“毕业以后，我想从事无人车相关工作。”

对于专业设置，王继平表示，已经有56个行指委发布了60个行业人才需求预测与职业院校专业设置指导报告，强化行业指导，已经成为加快发展职业教育的重要机制。

“能教一堂好课，能干一手好活”

如今已经是中车集团“高铁工匠”的刘少杰，还记得自己在湖南铁道职业技术学院学习时的点点滴滴，“学校和企业的共同培养，给我们打下了很好的基础。”通过订单式的培养，这所学校为行业培养了大批高质量定制人才。

“第一次上岗，觉得特别亲切，因为工作中我操纵的机车设备，和我在学校实训时候的模拟驾驶操作台没什么区别。”毕业于湖南铁道职业技术学院的南昌铁路局司机廖胜利说，他如今是江西省的技术能手了。学校与铁路局校企合作共建的“校中站”“站中校”，提高了学生的实际操作能力。

提高学生的实际操作能力，就需要有在技能领域更专业的老师。朱厚望表示，学院从企业聘请了205名一线技术骨干、能工巧匠当兼职老师，兼职教师至少上课一学期以上。技术骨干上了课堂，职业院校的老师也要在企业学习，这所学校356名专业教师下厂顶岗培训半年到一年，教学团队“上得了讲台、能教一堂好课，下得了车间，能干一手好活”。

企业的参与，让职业院校的学生不仅能学到符合市场需求的技能，也能得到更好的就业机会。根据《高等职业教育创新发展计划》，从2015年到2018年，在全国范围内，校企共建生产性实训基地1933个，省级协同创新中心727个，全国建设职教集团1400余个，近3万家企业参与其中，588个现代学徒制试点，让1480多个专业点的9万余名学生受益其中。

长沙民政职业技术学院是全国第一批学徒制试点单位。这所院校在本省的录取分数线也常年超过三本录取线。今年学校招收的4275名新生中，三本线以上3206人，二本线以上166人。

校企合作，出彩的不只是学生，还有企业。全国五一劳动奖章获得者、中车株洲电力机车公司电气装修工谢光明告诉记者，回到学校，他可以和青年学生分享工作经验，而在工作中遇到的问题，也可以通过学校的教研资源来帮助解决。

职业院校不仅能为企业提供高素质工人，还能进行诸多方面的合作共赢。北京汽车股份有限公司通过与湖南汽车工业职业学院合作，开发了5个系列的技术标准，还共建了企业中南地区的技术服务中心。

全面育人不唱“独角戏”

今年6月，长沙民政职业技术学院举行了一次欢送会，欢送19名即将奔赴西部的志愿者。这所学校规定，每位学生每年必须完成20个以上学时的志愿服务工作。

“我们培养的学生，虽然未来要从事技能型工作，但他不是干活的机器，而是一个人，一个全面发展高素质的人。”有职业院校教师坦言，“职业学校的学生，德育工作要比普通学校难，很多学生的家庭收入和就业情况不理想，学生自身文化课成绩不高，没有形成良好的学习和生活习惯，还有的学生有自卑心理，认为读职业学校‘低人一等’。我们要让学生有‘成功者’的心态，对未来充满信心。”

“曾经，长沙财经学校的德育课堂，是老师‘讲教材’、唱‘独角戏’，课堂上睡觉、玩手机情况多。”该校党委书记彭建成表示，后来，学校要求公共课、专业课程教学内容都必须贯穿德育。而社会实践和技能竞赛，也成了德育工作的新平台，比如周边社区的居民，对于学校美发与形象设计专业的学生，为居民提供理发、美甲等服务赞不绝口。有爱心、有担当、有责任感的毕业生，正是企业和社会所需要的。

“来到这里之前，我不是老师眼里的好学生。在这里，我重拾了对未来生活的向往。”长沙财经学校学生罗宾汉说，今年8月，在长沙多个剧场上演的一部音乐剧中，他是主演之一。这部音乐剧讲的是一群中考失利的少年，入读中职后，通过参加技能大赛，重拾自我的故事，演员都来自这所学校的师生，片名也是他们的心声，叫《永不放弃》。从2010年到2018年，该校学生在技能大赛中，共获国赛奖项84个。