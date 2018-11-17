华工举办2018年优秀大学生年度颁奖盛典

华南理工大学举办“招商蛇口·青春华章”2018年优秀大学生年度颁奖盛典。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）11月17日，为纪念我国改革开放40周年，华南理工大学组建66周年及办学100年，进一步展示新时代华南理工大学学子良好的精神风貌，再现学校红色基因、创新基因传承发展的历史轨迹，华南理工大学举办“招商蛇口·青春华章”2018年优秀大学生年度颁奖盛典。

“我跟华工结缘，是从干革命开始的。我和华工的缘分，到今年已经整整70年了。”从1948级校友、华南工学院筹备组秘书、原华南理工大学副校长李伯天开始，中国工程院院士、何镜堂科技创新基金捐助者何镜堂，1977级校友、招商蛇口原首席绿色低碳官胡建新，1978届校友50177班辅导员胡惠兰等不同时期的10个华工校友相继口述历史，讲述了关于家国、关于热爱、关于改革、关于集体、关于坚强、关于创新、关于创业、关于奉献、关于信仰、关于未来的故事，开启不同时期的时代篇章，再现华南理工大学红色基因、创新基因传承的历史轨迹。

今年颁奖盛典的主题是“血脉赓续 岭南传奇”，10个讲述华园故事的校友作为颁奖嘉宾之一，把“华工榜样”奖杯颁发给了新一代华工人，鼓舞华南理工学子树立榜样力量，鼓舞新生代华工人努力践行“厚德尚学、自强不息、务实创新、追求卓越”的华工精神，争当新时代学生好榜样，努力成就更优秀的自己。

颁奖盛典源于“招商蛇口·感动华园”大学生人物评选活动，2018年经对学校学生系列评奖评优活动的内容和形式进行系统整合，进一步拓展为涵盖个人、团队、组织，涉及“感动华园”大学生年度人物，十大三好学生标兵，十大学生共产党员、共青团员，校园十佳班集体，十大学生卓越团队，何镜堂基金科技创新奖，国家奖学金，国家励志奖学金，企业奖学金，全国“互联网+”竞赛金奖、国际太阳能十项全能竞赛冠军、全国大学生机器人大赛RoboMaster2018机甲大师赛全国总决赛冠军等多个代表性奖项的颁奖盛典，以期在活动的整体形象和育人成效上得到提升，不断凝练学校学生工作品牌和特色，打造格调高雅、百花齐放的典礼文化，以文化人，以文育人。

颁奖盛典前期系列奖项的评选活动得到全校师生的广泛关注和积极参与，经过学院推荐、个人自荐等多环节，学生工作部门从中遴选了一批优秀大学生个人、集体和团队，作为新时代华工优秀学子的代表。

据悉，在这个评选的过程中，招商局慈善基金会和招商蛇口作为活动的全程赞助单位，始终坚持招商局集团“以商业成功推动时代进步”的使命，以及“与祖国共命运，同时代共发展”的核心价值观，不断提升合作层次、深化合作内容，努力承担“企业公民”的责任，对活动给予了大力支持。