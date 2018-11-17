南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

“曾经鲜衣怒马，归来依旧少年”华工入学40周年校友追忆同窗旧事

2018-11-17 22:06 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）曾经鲜衣怒马，归来依旧少年。11月17日下午，华南理工大学组建66周年暨77、78级入学40周年校友交流大会于华南理工大学顺利召开。华工1977、78级的近百名校友从祖国各地赶来，共同赴一场这40年后的约会，大会上，四位77级老校友分享了他们当年高考和华工的求学故事，一起追忆同窗旧事，共同庆贺华工生诞。

从左二起，依次为胡建新、唐本忠、黄宏生、吴发沛

　　大会首先以《相逢少年时》情景剧为开场，紧接着分为三个部分进行，分别是“金色年华-年轻时写下的歌”、“燃情岁月-变化中的华南理工”、“创梦新时代-青春再一次起航”。

　　在“金色年华”-77、78级校友访谈中，几位校友谈到当时苦中作乐的大学生涯，感慨万千，当初对学习十年如一日的刻苦与坚持也感染到了大家，同时，校友们鼓励大家抓住在校机遇，通过勤奋与努力改变命运,

　　“养成良好品德，做对社会有用的人；培养自己的兴趣，做自己喜欢的事；坚定目标最终才能做出学问，实现自己的人生价值。”唐本忠校友的分享，让我们对“做人，做事，做学问”有了更深的认识。“人生就是等待和希望。人如果总是躺在功劳簿上，不求新的突破，便会泯然众人，我宁愿选择螺旋式上升的人生曲线，也不选择平直的生活道路。”新一代的华工人，需要的正是这样的态度与希冀。唐本忠1977年考入华南工学院（现华南理工大学）高分子科学与工程系。

　　黄宏生校友说，“那是我人生中最快乐的一段时光，我一切命运改变的出发点，就是进入华南理工大学的那一天”。1977年黄宏生考入华南工学院(现华南理工大学)无线电工程系。

　　1977年考入华南工学院（现华南理工大学）工业与民用建筑专业（本科）的胡建新校友现场分享道，“华工人的特征是动手能力强，实干强，说干就能干。”他勉励学子，只要投入就会有收获。

　　1977年考入华南工学院（现华南理工大学）机械制造与自动化专业吴发沛校友现场激励华工学子，没有一个人的人生是一帆风顺的，面对挫折和改变，要做到坚持和坦然面对并不容易，但坚持下来的才是笑到最后的。

　　在谈到课余生活话题时，校友们纷纷分享了他们丰富而充实的校园生活，合理安排时间，就会有多个维度的收获。同时，回顾自身的经历与抉择，自身价值的实现总离不开母校的培养与熏陶。他们与77、78级校友共同经历了改革开放40年，也见证了华南理工大学40年的燃情岁月。随后，章熙春书记将向各位分享嘉宾赠送校友纪念册作为本次大会的纪念。

　　此次交流会让我们感受到了曾经峥嵘岁月里华工学子的刻苦自强，务实担当。六十六载华工砥砺前行，争创一流，跻身国际的脚步从未停歇；六十六载华工春华秋实，风雨兼程，学科成果突飞猛进。一代代华工人始终传承着厚德尚学、自强不息、务实创新、追求卓越的华工精神，无论时代如何变迁，华工人奋斗的足迹遍布世界各地，践行着党和国家事业建设者和接班人的使命。未来，新一代华工人将用无畏勇气诠释青春风采，用坚定恒心谱写职业传奇，用实际行动建设一流大学，编织未来华园之梦，秉承“博学慎思，明辨笃行”的校训再次起航！

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第292期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235