“曾经鲜衣怒马，归来依旧少年”华工入学40周年校友追忆同窗旧事

11月17日下午，华南理工大学组建66周年暨77、78级入学40周年校友交流大会于华南理工大学顺利召开。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）曾经鲜衣怒马，归来依旧少年。11月17日下午，华南理工大学组建66周年暨77、78级入学40周年校友交流大会于华南理工大学顺利召开。华工1977、78级的近百名校友从祖国各地赶来，共同赴一场这40年后的约会，大会上，四位77级老校友分享了他们当年高考和华工的求学故事，一起追忆同窗旧事，共同庆贺华工生诞。

从左二起，依次为胡建新、唐本忠、黄宏生、吴发沛

大会首先以《相逢少年时》情景剧为开场，紧接着分为三个部分进行，分别是“金色年华-年轻时写下的歌”、“燃情岁月-变化中的华南理工”、“创梦新时代-青春再一次起航”。

在“金色年华”-77、78级校友访谈中，几位校友谈到当时苦中作乐的大学生涯，感慨万千，当初对学习十年如一日的刻苦与坚持也感染到了大家，同时，校友们鼓励大家抓住在校机遇，通过勤奋与努力改变命运,

“养成良好品德，做对社会有用的人；培养自己的兴趣，做自己喜欢的事；坚定目标最终才能做出学问，实现自己的人生价值。”唐本忠校友的分享，让我们对“做人，做事，做学问”有了更深的认识。“人生就是等待和希望。人如果总是躺在功劳簿上，不求新的突破，便会泯然众人，我宁愿选择螺旋式上升的人生曲线，也不选择平直的生活道路。”新一代的华工人，需要的正是这样的态度与希冀。唐本忠1977年考入华南工学院（现华南理工大学）高分子科学与工程系。

黄宏生校友说，“那是我人生中最快乐的一段时光，我一切命运改变的出发点，就是进入华南理工大学的那一天”。1977年黄宏生考入华南工学院(现华南理工大学)无线电工程系。

1977年考入华南工学院（现华南理工大学）工业与民用建筑专业（本科）的胡建新校友现场分享道，“华工人的特征是动手能力强，实干强，说干就能干。”他勉励学子，只要投入就会有收获。

1977年考入华南工学院（现华南理工大学）机械制造与自动化专业吴发沛校友现场激励华工学子，没有一个人的人生是一帆风顺的，面对挫折和改变，要做到坚持和坦然面对并不容易，但坚持下来的才是笑到最后的。

在谈到课余生活话题时，校友们纷纷分享了他们丰富而充实的校园生活，合理安排时间，就会有多个维度的收获。同时，回顾自身的经历与抉择，自身价值的实现总离不开母校的培养与熏陶。他们与77、78级校友共同经历了改革开放40年，也见证了华南理工大学40年的燃情岁月。随后，章熙春书记将向各位分享嘉宾赠送校友纪念册作为本次大会的纪念。

此次交流会让我们感受到了曾经峥嵘岁月里华工学子的刻苦自强，务实担当。六十六载华工砥砺前行，争创一流，跻身国际的脚步从未停歇；六十六载华工春华秋实，风雨兼程，学科成果突飞猛进。一代代华工人始终传承着厚德尚学、自强不息、务实创新、追求卓越的华工精神，无论时代如何变迁，华工人奋斗的足迹遍布世界各地，践行着党和国家事业建设者和接班人的使命。未来，新一代华工人将用无畏勇气诠释青春风采，用坚定恒心谱写职业传奇，用实际行动建设一流大学，编织未来华园之梦，秉承“博学慎思，明辨笃行”的校训再次起航！