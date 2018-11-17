第二届海峡两岸校园歌手大赛正式启动

11月17日，第二届海峡两岸校园青年歌手大赛启动仪式在广东广播电视台演播厅举行。

11月17日，第二届海峡两岸校园歌手大赛启动仪式在广东广播电视台演播厅举行，该赛事由九州文化传播中心、广东广播电视台南广全媒体创新中心联合主办，九洲音像和尚度文化、广东广播电视台南广全媒体艺术团和南方巨佳影视传媒共同承办。

启动仪式现场

广东广播电视台南广传媒总经理孔庆潮、国台办九州文化传播中心九洲音像出版公司演义活动部总经理吴咏、广东省原文联副主席、广州市原文联主席乔平、中国著名作曲家陈小奇、广东广播电视台南广全媒体创新中心总监、大赛组委会执行主席曹卫东、海峡两岸校园歌手大赛组委会运营主席邱粤、中国著名歌唱家李淑珍、张英博和各大院校的师生代表参加了本次启动仪式。

广东广播电视台南广全媒体创新中心总监、大赛组委会执行主席曹卫东在致辞中指出，此赛事不但打造全国各地最具影响力的校园歌手大赛，而且把“海峡两岸”校园歌手大赛的赛事全新概念推出，创造出新的校园歌手操作模式，从而使“海峡两岸”校园歌手大赛更具艺术化、戏剧化。大赛并不仅仅是一次简单的歌唱比拼，而更注重每个选手的真实参与，通过一系列编排有度，有序搭配的歌唱呈现，利用比赛、演唱、MV、代言人、微电影、海峡两岸交流、海峡两岸音乐之旅、海峡两岸游学等，传统媒体宣发及互联网线上线下的配合，给参赛的全国各大音乐院校参赛选手搭建一个全方位不同的展示交流平台。

中国著名作曲家陈小奇在致辞中表示，希望大家整合各类资源，在未来的几年里创造一个属于自己的品牌和赛事，能进一步推动海峡两岸大学生文化交流，发现和培养两岸华语演唱新人。

中国著名抒情女高音歌唱家李淑珍女士与张英博先生演唱歌曲《共筑中国梦》

记者了解到，主办方希望通过大赛，推动海峡两岸校园青年文化交流，发掘优秀音乐人才与音乐作品，支持原创音乐，推进两岸音乐事业，在全国范围内选拔优秀的校园青年歌手，大赛更以突出当代青年特点以及时代特征为主旋律，着力打造两岸大学青年参与、喜爱的赛事。

乔平先生给曹卫东先生与邱粤先生领赠书法

据介绍，大赛将走进惠州大学音乐学院、华农农业大学艺术学院、广东轻工职业技术学院等高校举办海选。并邀请大陆和台湾地区著名音乐人，国内各大院校专家、教授一起探讨中国校园音乐的发展，为年轻的音乐人创造更好的创作环境和展示平台。本次大赛将在全国开展，时间为2018年11月-12月，复赛、总决赛时间为12月25-27日，海峡两岸校园歌手论坛也将于12月28日举办。

嘉宾们共同启动校园造星计划、挖掘原创音乐

这个推杆象征着海峡两岸校园歌手大赛和各大院校的大学生们积极向上、激情活力、勇敢拼搏、走向成功的美好愿景。向上推的启动杆的寓意，是预示着海峡两岸校园歌手大赛在祖国的大地上正式落地，正式走向国内的各大院校、各大校园、也预示着大学生们勇往向前，以歌声展示自己的实力，以歌声唱出时代的发展，以歌声唱出祖国的繁荣富强，以歌声走向新的时代。