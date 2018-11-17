百年暨南，薪火相传！校友共聚，见证暨大112周年辉煌风采

11月17日上午，暨南大学建校112周年暨在广州重建60周年复办40周年纪念大会在校本部邵逸夫体育馆举行。

（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生）11月17日上午，暨南大学建校112周年暨在广州重建60周年复办40周年纪念大会在校本部邵逸夫体育馆举行。中央统战部副部长谭天星、中央政府驻澳门联络办公室副主任薛晓峰，审计署党组成员、副审计长陈尘肇，暨南大学董事会副董事长马有恒、霍震寰等领导和嘉宾，以及来自世界各地的校友代表出席纪念大会。

纪念大会现场

1958级、1978级的校友们满怀深情，前来母校赴约

谭天星代表中央统战部向暨南大学全体师生及校友们表示祝贺。他说，长期以来，暨南大学累计培养了来自世界五大洲170多个国家和港澳台地区的各类人才30余万人，在服务国家统战工作大局、团结联络广大海外华侨华人，保持港澳繁荣稳定和促进祖国和平统一等方面发挥了独特作用。他向暨南大学提出几点希望：坚持党的全面领导，确保社会主义、爱国主义的办学方向；坚持立德树人，始终牢记教育的根本使命；突出侨校特色，精心擦亮百年侨校金字招牌；坚持改革创新，切实抓好学科建设和教师队伍建设基础性工程；厚植文化根基，以把中华优秀文化传播五湖四海为己任；积极发挥优势，为“一带一路”、粤港澳大湾区建设作出更大贡献。

林如鹏深情回顾了暨南大学1958年重建、1978年复办时的艰辛历程和40年来的奋斗成就，特别回顾了时任广东省主要领导的习仲勋老书记对学校的亲切关怀和深沉厚爱。他说，暨南大学将持续深入学习习近平总书记的重要讲话精神，深入贯彻全国教育大会精神，认真落实立德树人根本任务；精心擦亮侨校金字招牌，努力把学校办得更好；坚持办学特色，服务“一带一路”和粤港澳大湾区建设；四是坚持暨南精神，把中华传统优秀文化传播到五湖四海。

那佳代表广东省教育厅对暨南大学表示祝贺。她说，改革开放以来，暨南大学以优质办学水平助力广东人才培养，以高素质人才支撑广东改革发展，以新型研发机构推动广东产业升级，已经成为广东高等教育版图不可缺少的重要组成部分。

来自五湖四海的校友们合影留念