网络时代 优质教育人人共享

中共十九大报告提出，推动城乡义务教育一体化发展，高度重视农村义务教育，办好学前教育、特殊教育和网络教育，普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

中共十九大报告提出，推动城乡义务教育一体化发展，高度重视农村义务教育，办好学前教育、特殊教育和网络教育，普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。专家表示，随着互联网技术发展，新时代教育面临新变化，在缓解人民对高质量教育的迫切需求与优质教育资源供给短缺之间的矛盾方面，网络教育将发挥更大作用。

贫困地区有名师

近日，一节特殊的英语课在广西岑溪市实验小学开课。除了该校6年级学生在现场听课之外，课堂场景还在岑溪市“乡村手机学堂”平台上同步直播，岑溪市各个乡镇教师和学生都能在线上共享优质资源。

据了解，岑溪市150名学生以下的乡村小学、村小分校、教学点共有300多个，这些学校中，学生人数不足100人的小学有50多所。每所乡村学校的人数很少，但学校数量多。这是岑溪中小学教育现状。

为解决这个难题，岑溪市为每所学校联通了网络，配备多媒体教学平台，光纤到校，并通过一个叫“乡村手机学堂”的现代网络教育平台，将优质课程引进乡村学校，供乡村教师观摩、学习。

一个互联网平台，正在让越来越多的地区，特别是贫困地区的乡村教师、学生共享优质教学。近年来，国家用于教育领域的财政性经费逐年上涨，教育基础设施和前沿性技术不断实现突破。2017年12月，中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，过去5年，中国教育信息化程度大幅提升，90%以上学校包括边远贫困地区学校都接入宽带，而5年前这一数字还不到25%。

在湖北省襄阳市重点学校荆州街小学多媒体教室，如今每位老师每周都会抽出时间，利用远程教育平台，为远在保康县油坊街小学的同学上课，内容涉及语文、数学、英语、科学、音乐、美术等。

这是近年来湖北在全省农村，特别是集中连片特困地区大力推进互联网进校园的一个缩影。《湖北省教育精准扶贫行动计划（2015-2019年）》提出，大力推进“互联网+教育扶贫”，到2018年，全省3973个农村教学点实现与省级网络平台互联互通。

教育方式有新意

随着网络教育用户规模增长，学生对在线学习内容和质量愈发重视。无论是公益型还是市场型教育网络，如何创新内容供给方式，提升用户体验，已经成为众多网络教育平台亟须思考的问题。

清华大学在线教育办公室课程总监王帅国介绍，该平台通过线上线下一体化教学设计，提高在线教育质量。“比如每次上课前，教师会将预习材料发送到学生微信上；课上幻灯片同步到学生手机，学生可以将问题随时反馈给老师；课后，教师还可以向学生推送作业和复习资料。”

国家开放大学是一所实施远程开放教育的新型高等学校。据该校校长杨志坚介绍，针对碎片化阅读的特点，学校在自学、辅导、过程、测评等环节都做了专门设计，研发出“五分钟课程”。目前，已完成3万节课程的录制并向用户免费推送。

专家认为，网络教育讲究个性化、智能化与互动性的结合。这意味着老师要注重教育方式创新，不断提高获取、选择、判断和运用新知识的能力，努力创新课程设置和教学互动的方式。

私人定制有前景

随着当今社会逐渐由工业时代步入信息时代和“互联网+”时代，网络教育发展正进入快车道。

2017年12月26日，互联网教育智能技术及应用国家工程实验室和北师大智慧学习研究院共同发布的《2017互联网教育服务产业研究报告》显示，2016年，网络教育本专科招生人数为230万，普通本专科招生人数749万，网络教育已经成为中国高等教育的重要补充。同时，在线教育在基础教育的课外辅导、企业数字化学习和各类职业技能培训等领域，成为现代培训类企业的主流模式。

随着收入水平提高，中国人对自身和子女教育的投资也在增多，在线教育用户规模逐年扩张。据艾瑞咨询近日发布的《2017年中国B2B2C在线教育平台行业研究报告》显示，2017年，中国在线教育市场规模预计达1941.2亿元，同比增长22.9%。利用网络平台进行终身学习，正在成为很多人的习惯。

网络教育的美好“钱景”，吸引着众多企业进入。截止到2017年底，累计超过65家A股上市公司通过并购等方式整合教育业务，170多家创新型企业获得融资超过100亿元。

中国教育科学院未来学校实验室副主任曹培杰认为，未来学校将从“批量生产”模式走向“私人订制”模式，学生可以用他们最喜欢、最适合、最有效的方式进行学习，网络教育为这种个性化培养方式提供了可能。“例如，我们可以让学习场景相互融通，任何可以实现高质量学习的地方都是学校；可以让学习方式灵活多元，把知识学习与社会实践结合起来。”