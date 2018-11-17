儿童免票 该“长个”还是提年龄？

儿童免票政策，现实执行情况如何？免票标准，究竟应当如何制定才更科学合理？

一有时间，带着孩子去公园、景区游玩，是很多人的习惯。但不少游客发现，不同地区的公园景区儿童免票标准不一，有的按年龄免，有的按身高免，按身高的，还有1.2米和1.4米之不同，业内人士呼吁新的经济社会条件下，应出台统一的儿童免票国家标准。

儿童免票政策，现实执行情况如何？免票标准，究竟应当如何制定才更科学合理？

目击

年龄身高“双轨制” 身高线均为1.2米

下午3点，天坛公园东门人来人往。“门票多少钱一张”、“这个孩子免票吗”……来自天南地北的游客正在售票处排队买票。在售票窗口上方，电子屏上反复播放着购票须知、投诉举报电话等信息。电子屏显示，儿童免票标准为“6周岁（含6周岁）或身高1.2米（含1.2米）以下儿童”，即俗称的免票“双轨制”。

“这里也不用给孩子买票！”来自河南开封的游客张平，在看到购票须知后对身旁的妻子说。女儿在听到不用买票后，高兴得拍起手来。“我们在北京游玩两天了。故宫、圆明园、颐和园都去过了，女儿四岁，不论是身高还是年龄，都不用花钱买票。”

然而，来自湖北的游客邓先生却给儿子买了半票。“孩子身高肯定超了，又没有带什么证件能够给他证明。”邓先生说，此前去过国内一些地方游玩，有的景区儿童免票身高线是1.4米。“现在孩子营养好，都普遍长得快，1.2米免票线可以接受，但还是希望能够提高一些，对家长来说也是一种实惠。”

记者走访了植物园、动物园、海洋馆、颐和园、西山森林公园、百望山森林公园。其中，植物园、动物园和颐和园都在售票价目表中明确标注了免票对象是“6周岁（含6周岁）或身高1.2米（含1.2米）以下儿童”。动物园的购票窗口处，还张贴着一张绘有动物图案的卡尺，方便家长测量。

其实，北京的公园景区对于儿童免票政策早有规定。市发改委曾于2012年2月发文通知：从当年4月1日起，实行政府定价、政府指导价管理的游览参观点，对6周岁（含6周岁）以下或身高不超1.2米（含1.2米）的儿童免票。而这个标准，依据的主要是国家发改委于2012年2月下发的《关于进一步落实青少年门票价格优惠政策的通知》。

为此，记者进一步向北京市公园管理中心的工作人员咨询，也得到了明确回复：市属公园的执行标准都是统一的，就是按照国家规定的“双轨制”。

发现

个别公园隐藏信息 免票主要看身高

那么，目前市内的公园景区，对于儿童免票“双轨制”的公示和落实是否统一、到位了呢？记者在走访调查中发现，不同公园景区的公示和落实尺度不一，甚至有公园景区在公示中“隐藏”了相关信息。

记者来到位于东四环边的朝阳公园。在朝阳公园南门售票处贴出的购票须知中，记者看到免票适用对象的第一条内容为：“6周岁（含6周岁）以下（需提供年龄相关证明），或身高1.2米（含1.2米）”。可当面对记者“孩子身高可能超高，但年纪不到6岁怎样提供证明”的咨询时，一位售票的工作人员声称，“6岁以下看什么证件……您别纠结于这个问题了，只要记住一般是1.2米以下免票就行了。”而在南门游客入口处，记者看到每一座黄色岗亭上，都清晰贴出了1.2米的身高测量线。恰有游客询问入口处工作人员，得到答复：“年纪上没有什么（要求），1.2米以下就不用买票。”这一幕，可谓“双轨制公示完整，落实侧重其一”。

而在进一步的探访中，记者发现有些公园景区连免票“双轨制”的公示内容，都并不完整。如前所述，记者走访了多个公园景区。其中发现，有些单位在公开贴出来的购票须知中，并没有标明年龄上的优惠。比如，西山森林公园、百望山森林公园、海洋馆的购票须知就显示：免票的标准只有“身高不超1.2米的儿童”。在中国古动物馆，公示的免票标准中，也只有1.2米以下儿童免票这一内容。

看起来，一些公园景区，在日常的免票实际操作中，似乎更趋向于看重身高这一标准，而变相“隐藏”了年龄上的优惠标准。但如果有游客就此提出疑问，不少单位还是会认同“双轨制”作出的规定。比如，在动物园南门地下的海洋馆购票中心，贴出来的优惠政策并不包括6岁以下儿童。当记者提出“孩子虽然身高超标，但还不够6周岁”的疑问时，购票窗口的工作人员非常痛快地回复：6周岁以下也可以免票，但是需要带年龄证明，“户口本、身份证，都行”。

采访中记者发现，不是所有游客都对“双轨制”的内容十分了解。加上一些单位在执行中更看重身高标准、直接间接地“隐藏”年龄标准，个别游客到了公园景区现场购票，了解到“双轨制”内容时，偶尔会感到手足无措。在海洋馆购票中心，一位游客排在记者身后，当他听到售票员关于优惠票的年龄规定后，非常后悔没带上户口本。“我们坐飞机来的，还真带了户口本。但是扔在宾馆了，我们老大身高超标了，可是还没到6岁呢。”

放眼

山东江苏“长身高” 贵州看儿童年龄

事实上，随着社会发展，关于公园景区儿童免票标准“双轨制”是否可以改一改的讨论，一直没有停歇过。据报道，国内一些地区已经开始逐渐探索以年龄作为儿童免票的标准，而其他一些地方，则选择了提高身高线。

比如，贵州省2009年出台规定，从当年8月1日起，省内所有景区将儿童免费入园的标准由身高调整为年龄，14岁以下儿童进入贵州省所有景区景点，凭户口本等证件就可免票。

而在今年8月，山东省物价局发布了《关于贯彻落实发改价格[2018]951号文件 推动降低重点国有景区门票价格工作的通知》。该《通知》明确，实行政府指导价的景区，儿童免票标准由“6周岁（含）以下或身高1.2米（含）以下”修改为“6周岁（含）以下或身高1.4米（含）以下”。根据山东媒体的公开报道，今年9月底前，山东省所有实行政府指导价的景区，都要求落实上述减免优惠政策。

记者检索发现，山东并不是我国第一个将儿童免票线“长高”到1.4米的省份。今年1月份，江苏省下发了《省物价局关于印发江苏省景区门票和相关服务价格管理办法的通知》。《通知》中，对6周岁（含6周岁）以下或者身高1.4米（含1.4米）以下的儿童、70周岁（含70周岁）以上老人、残疾人以及重度残疾人的一名陪护人员凭有效身份证件免收门票。

观点

儿童免票该依年龄为标准判定

“一定要弄清楚免票政策的本质，是给予儿童的优惠，而儿童是有清晰的法定界限的。国际上一般是按年龄来判断是否是儿童，而不是用身高来判断。年龄是最准确、最无争议的判断标准。”北京外国语大学文创产业研究中心研究员、知名旅游专家刘思敏说。他认为，身高只是相关政策规定后，各公园景区便捷管理的一种方式而已。

“以前的问题是，儿童普遍没有身份证，只有学生证或者户口本，这存在法律效力不够、无法准确判别、携带不方便等问题；而现在，随着各种技术的发展升级，完全可以凭身份证按照年龄作为免票的主要执行标准。”不仅如此，刘思敏认为，目前虽然不少公园和景区都在推行“双轨制”，但他并没有从相关法律中看到有此内容，“因此，要考虑法律依据、法律强制力有没有必要提升；同时，要不要分类管理。”

中国社科院财经战略研究院副教授、中国休闲研究国际学会中方主任魏翔同样认为，免票政策应以年龄为主要参考标准。“经过多年的实践，我发现‘双轨制’本身，容易给相关国有或公益型公园景区在实际操作中留下口子，同时也可能对一些特殊人群造成误解和不公。”

魏翔说，他曾出国游玩多次，不少国家在针对儿童免票上，通行以年龄高低为主（比如以14周岁为标准），而且在查验相关证件或证明方面，通过各种技术手段也完全可以实现。“我认为可以在适当时候，考虑删除掉身高线这一标准。”考虑到社会发展已和过去大不一样，魏翔建议，这个工作应当由发改委等相关部门共同推进，制定好儿童免票政策的标准。