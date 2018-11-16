专家建议：高校应更加积极参与新高考改革

高校和高中应该携手努力探索符合中国实际的高考选拔人才的办法，这不仅对高中教育而且对高等教育有着基础性的作用，直接关系到高校人才培养。

“今后的新高考改革，高校应该更加积极主动参与，发挥更大的作用。”国家教育咨询委员会委员、考试招生制度改革组组长谈松华近日在由南开大学文学院等单位共同举办的首届“贯彻新《课程方案》，打造贯通式教育”高峰论坛上表示。

谈松华认为，从上海、浙江的试点来看，高中受新高考改革方案的冲击较大，但是高校按照原来的招生办法仍然能够招到想要的学生，因此参与新高考改革的压力和动力不大。

“高校一定要积极向教育部争取‘三位一体’综合评价招生政策。”浙江省绍兴一中副校长俞建种认为，参与浙江省“三位一体”综合评价招生的高校扩大了自主招生权，招到了自己想要培养的具有学科特长的学生，尝到了“甜头”。

除了积极争取“三位一体”综合评价招生以外，与会专家学者建议高校还应该在高中生学科志趣、生涯规划等方面积极给予指导。

浙江大学本科招生处原处长王东认为，在新高考形势下，中学职业生涯规划提前了，提前了解大学学科和专业、选修大学先修课、大学游学等有助于中学生志愿填报。

“在学生如何选科、中学生职业生涯规划、大学专业介绍等方面，中学教师都急需大学教师指导。”重庆外国语学校副校长陈炜说，重庆今年启动了新高考改革，要求每个学校开展高中生生涯规划教育，对此该如何开展，还需要大学教师为中学教师“补课”。

“大学教师帮助中学生进行生涯规划，应该是帮助学生树立学科志趣，而不是考什么大学。”谈到高中生生涯规划时，东北师范大学附属中学校长邵志豪介绍说，东北师大附中和同济大学合作，开展新工科人才和人文社科创新人才培养项目，通过在线辅导、参与竞赛、完成项目等方式使学生在高中三年慢慢树立学科志向。

“高校和高中应该携手努力探索符合中国实际的高考选拔人才的办法，这不仅对高中教育而且对高等教育有着基础性的作用，直接关系到高校人才培养。”谈松华还透露，教育部最近向国务院提交了一份关于深化高考改革的工作方案，对高考改革有很多新的调整，在综合评价、社会实践以及“两依据一参考”的做法上都有新的改进。