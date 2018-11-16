尚德机构COO杜铮：AI赋能学员“先胜而后战”

过考试首要的是知识积累，学习的最小单元是知识点。尚德机构为所教授的700多个科目建立了专门的教研系统，来管理所有的知识树。过去几年，尚德机构完成了超过29万个知识点的整理，为知识点标注解析和考试要求；同时，每年还基于考试大纲的变化，对知识树进行更新。

11月12日，GET2018教育科技大会在北京举办。在线教育公司尚德机构应邀参加,尚德机构COO杜铮在演讲中表示，“学员参加培训是为了提高效率和确定性，一旦去考试，面对的就是一个结果——考过或考不过。我们要做的，就是在考试前用更高效的方式，帮助学员能够顺利地通过考试。这也是我今天演讲主题‘先胜而后战’的含义。”

通过考试首要的是知识积累，学习的最小单元是知识点。尚德机构为所教授的700多个科目建立了专门的教研系统，来管理所有的知识树。过去几年，尚德机构完成了超过29万个知识点的整理，为知识点标注解析和考试要求；同时，每年还基于考试大纲的变化，对知识树进行更新。

在提高学习效率方面，尚德机构通过分析数据的变化趋势，预测下次考试考点；并基于历史学习行为分析出简单易学的部分，为学员规划最优学习计划和路径。杜铮表示，以《马克思主义基本原理概论》为例，尚德机构从118个知识点、28道真题中总结出34个核心知识点，掌握即可拿到79分。在2018年10月考试中，这34个核心知识点实际覆盖分值达82分。

为了让学员更好掌握这些知识，尚德机构在课前、课中和课后做了充足准备。杜铮介绍，实现最短路径并保证教学质量的方式是标准化教学，即规范授课内容、统一授课进度。老师基于大数据对重点难点进行备课，每位老师在上课前，都要经过教研组的审核；课中，通过课堂互动、随堂考、答题器等信息互动，让老师实时掌握学员学习情况，进行针对性讲解；课后，系统会立刻为老师统计各项指标，帮助老师分析讲课情况。

在标准化教学方面，尚德机构有一套自适应学习体系，解决学员个性化问题。系统基于学员的历史学习行为，分析学员的学习特征，为学员推荐学习路径，再拆成一个个任务让学员完成。根据预估分系统，尚德机构会告诉学员目前知识掌握情况，并针对性地进行推题。

除提高效率外，尚德机构在如何让学员坚持学习方面也做了很多尝试。尚德机构通过AI进行自动督学、上课提醒、走神提醒等；“对‘百督不侵’的学员，AI会提醒班主任去沟通，了解具体情况，帮学员调课、补习，注入人文关怀”，杜铮说。

组织社群也是帮助学员坚持学习的好方式。“我们把学习计划相同的同学分在一个班，就像大学里一样，一个班同学一起共度学习时光，通过社群方式互相鼓励、互相推动。班主任和老师定期进班，在班里答疑，班级之间互相PK，还有跨班级的专业性活动。此外，我们还建立了更大的社区场景，丰富多样的社区活动，让大家有真实的校园感觉”，杜铮介绍。

“我觉得我们是幸运的，因为我们较早完成了全面的线上转型，并且我们的对象是成人，他们所有学习行为都发生在线上，提供了大量、丰富、结构化数据，让我们得以在数字化、智能化教学的道路上快速迭代。我们也十分珍视这份幸运，不断地精进自身的教学能力、运营能力、技术能力，以期帮助更多人爱上学习，并从学习中受益”，杜铮说。