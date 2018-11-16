“从娃娃抓起”泛滥，该反思的是成年人

传统文化进校园、救护知识进校园、税法进校园、禁毒进校园、防治艾滋进校园……

传统文化进校园、救护知识进校园、税法进校园、禁毒进校园、防治艾滋进校园……据不完全统计，近年来陆续有100多项相关工作试图进校园“从娃娃抓起”。在一定程度上，这有其合理性和必要性。但若各个部门都拿着文件、扛着大旗，对学校下任务、定指标、搞检查，校园的负担必然日益繁重，孩子们也将疲于应付。（见11月14日的《半月谈》）

时下，“从娃娃抓起”已经成为了一句非常时髦的口号。只要某件事情形势不妙，或出了问题，于是便大呼：“从娃娃抓起”。于是，100多项目相关工作都挤进课表，让娃娃们疲于应付，娃娃们可不是泰山，难以承受之重。

何况，时下，娃娃们都很忙，“上学最早的，是我；回家最晚的，是我；玩得最少的，是我；睡觉最迟最困的，是我是我还是我……”儿歌《小儿郎》中“小呀么小儿郎，背着书包上学堂，不怕太阳晒，也不怕......”这种娃娃们轻轻松松、高高兴兴去上学的风景不见了。见到的却是娃娃们气喘吁吁，每天背几斤书包上学的、让人不忍心看到的“风景”。

当然，有些工作如书法教育、交通安全教育、吸毒教育等应当从“从娃娃抓起”，但如果把“从娃娃抓起”这句话当作灵丹妙药，不管什么工作，都往“从娃娃抓起”这个公式里套，不得不令人深思。

本来，某项工作没有抓好，出了问题，原因是多方面的，但主要原因大都是主观原因。也就是说，是自己没有把工作做好，与娃娃们没有直接关系，该检讨、该反省的都应该是我们成人。如果都推说“从娃娃抓起”，好像有一种逃避现实、推卸责任的味道。如环保政绩不理想或出了问题，都怪没有“从娃娃抓起”，好像都是娃娃们的错，成人们没有错。如此把责任推得一干二净，成人们似乎解脱了，可是娃娃们却蒙了冤，群众对此却嗤之以鼻。再说，一些事项从“从娃娃抓起”，是娃娃们难以做到的，也是很难抓起来的。比如。有的提打高尔夫球要“从娃娃抓起”，可是其高额的费用娃娃们及其家长能够负担得起吗？所以，面对一些问题，还是应该老老实实分析根本原因，解决主要矛盾，少拿无辜的“娃娃”来塞责。

当然，从把希望寄托于未来方面讲，有些工作该“从娃娃抓起”还得“从娃娃抓起”。毕竟，从小培养和树立娃娃们的某项观念和意识，长大后便可以成为这项事业的中流砥柱，推进这项事业的发展。但是，我们也应该清醒地认识到，娃娃们毕竟还小，一则没有承担责任的能力，二则正在忙于学知识，练本领，打基础。如果让祖国的未来娃娃们整天与一些尚与其健康成长没有直接关联的工作纠缠，耽误了娃娃们的宝贵时间且不说，还会有舍本求末之嫌，达不到根治社会上那些不良现象和丑恶行径等目的。鉴于此，笔者奉劝，那些习惯于奉行什么工作都从“从娃娃抓起”者，转变一下行政思维，多为娃娃们着想，别再给娃娃们“增负”了。