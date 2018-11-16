高考选课将有20多种组合？专家团来助你做规划

11日，南方新闻网、南方日报带着“高考实验室”去到了鹤山市鹤华中学，设置“模拟面试互动游戏”“教育巅峰对话室”“‘规划你的创业人生’主题演讲”三个环节。

今年，广东省开始启动高考综合改革，取消传统的文理科分班，采用“3+3”学生自主搭配科目的形式，即在语文、数学、英语3门学科的基础上，学生根据自身兴趣、特长、未来的择业方向再从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门科目中任意选出3门作为选考科目。

如何根据兴趣特长选课？如何规划未来的人生？学校、家长又该如何引导？……在“3+3”课程组合背景下，将要面临20多种课程组合的高中生该如何做出自己的选择？11日，南方新闻网、南方日报带着“高考实验室”去到了鹤山市鹤华中学，设置“模拟面试互动游戏”“教育巅峰对话室”“‘规划你的创业人生’主题演讲”三个环节，为学生、家长探索新高考改革挑战下的升学规划与生涯指导。

教育巅峰对话室探讨高中生如何进行生涯规划。黄烨倩 摄

生涯规划：

自主地掌控人生、实现自我

根据中国职业规划师协会的定义，生涯规划就是对职业生涯乃至人生进行持续的系统的计划的过程。一个完整的生涯规划由职业定位、目标设定和通道设计三个要素构成。

“我们说生涯规划，其实是一个人有计划、自主地掌控人生和自我实现的一个过程。” 华南师范大学职业生涯规划导师、全球职业规划师陈璐通俗地解释道。

在“模拟面试”的互动游戏中，陈璐为每位学生代表安排了一个“职业角色”，再由其他学生现场为他们进行职业包装，以提高“面试”通过率。在这个游戏环节中，每位学生都有机会体验职业想象。

9位学生代表分别扮演不同的职业角色。黄烨倩 摄

然而，要做好生涯规划并没有游戏那么简单。在陈璐看来，高中生的生涯规划主要围绕一个未来职业发展的梦想去思考：我应该选择什么样的发展路径？我应该选择什么样的课程专业？每一个阶段的小目标是什么？……

具体到鹤华中学，其以“体艺见长”的学生在规划自己的职业生涯时，陈璐建议要在提升专业技能的基础上，加强自我管理能力，保持文化课学习与专业课学习的平衡发展。然后，制定每一个环节的目标，包括未来要考的学校层次、职业想象、职业发展路径等。

创业：

生涯发展的一种选择

“创业是生涯发展的一种选择。”在谈到鹤华中学的毕业生创业率较高的时候，陈璐如此说道。在她看来，在专业技能上拥有优势的鹤华中学学生在规划自己人生道路时，创业不失为一条独特的路径。

高中生谈创业是否太早？广州市有车以后信息科技有限公司创始人徐晨华认为，好的创业者要从小培养，“如果你要创业，那么你起码需要用7年来准备，包括高三1年，大学4年和毕业后2年。只有经过这7年的沉淀，你才可能对社会人情、产品运营、目标客户等有较为清晰的认知。”

徐晨华进行“规划你的创业人生”主题演讲。黄烨倩 摄

身为高中生，应该如何为创业做准备呢？陈璐认为，首先要有资源整合的意识，如在高中的社团里主动担任一些角色，承担一部分责任；其次，还要有一颗“强大的心脏”，有意识去锻炼抗压能力；然后，还需拥有一技之长，包括专业技能及与团队合作相处的技能；最后，每一位高中生都要关心时事政治，了解行业最新动态以及创业“风口”。

“要想成为一名优秀的创业者，‘自由之思想，独立之精神’必不可少，这就意味着独立的思辨精神。”徐晨华说，“至于创业的方向，要抓住‘风口’，即有红利增长空间的行业，如现在的AI、大数据、生物科技等等。”

学校：

规划建设学生生涯发展基地

随着高考改革政策的逐步推进，普通高中从2018级学生开始有序推进选课走班，生涯规划概念也从大学前移到高中阶段，省内不少学校开始了生涯指导课程的探索。

在“高考实验室”接近活动尾声时，鹤华中学与中国移动鹤山分公司、鹤山国机南联摩托车工业有限公司、鹤山市市场监督管理局、鹤山市环保局、鹤山市广播电视有限公司共5家企事业单位签约筹建学生生涯发展基地。未来，学生生涯发展基地将会成为鹤华中学的学生走向职业探索的第一步。

“学校开展生涯教育，旨在帮助学生找寻人生发展的合适路径，引导学生在社会急剧变革大背景之下追求个人的精彩人生。”鹤华中学校长邓祺伟表示，生涯规划课程的开展，是为了让学生找到明确的人生目标，更好地规划自己的人生。

鹤华中学副校长温雷英认为，学校应该主动去适应高考改革的新方向，包括建设学生生涯发展基地、探索建立全员导师制，引导学生发展兴趣、发掘特长、提升能力，并提供平台让学生有机会到各个企事业单位中去，开展浸入式职业体验。

陈璐将高中生的生涯规划分为两个阶段：高一、高二为学生进行自我探索的过程，高三为学生进行专业选择、志愿填写的时刻，“低年级有机会进行自我探索、职业探索，可以更好地为高三的专业选择、职业做铺垫。为此，高中阶段的学校与导师为学生建立科学而完善的生涯规划课程体系是有必要的。”