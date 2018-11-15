内地与香港教育专家共话中国教育事业改革与创新

8日，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(以下称“UIC”)举行“高考改革背景下的全国高中校长论坛”，为高校和中学搭建交流互动平台，论坛吸引了内地100余所重点中学校领导以及多所香港中学校领导参加。围绕“新高考改革的选课走班及生涯规划”主题，教育专家们各抒己见，共同探索中国教育事业的改革和创新之路。

8日，UIC举行“高考改革背景下的全国高中校长论坛” 杨炜民 摄

8日，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(以下称“UIC”)举行“高考改革背景下的全国高中校长论坛”，为高校和中学搭建交流互动平台，论坛吸引了内地100余所重点中学校领导以及多所香港中学校领导参加。围绕“新高考改革的选课走班及生涯规划”主题，教育专家们各抒己见，共同探索中国教育事业的改革和创新之路。

中国教育在线总编陈志文表示，新高考背景下不宜过度算计分数，他建议学生们尽量多学理科，如物理、化学、历史的组合可以选择就读的专业是最多的。

“对于不同层次的高中学校来说，多样化特色化发展成为趋势。”浙江教育出版集团教育科学研究院秘书长董莉表示，大学录取不再分批次，而是分段进行平行投档，增大了学生的选择权，使学生个性化发展有了可能。考生可以根据兴趣特长来选学科、选大学。

新会商会陈白沙纪念中学校长徐荣耀博士在论坛上分享了该中学的教育经验 杨炜民 摄

对比内地，香港的中学又有何经验值得借鉴？当天，香港校董学会副主席、福建中学前校长林建华博士分享香港推行新高中学制的经验，并总结了香港的教育政策、发展情况和特点，他表示，希望从德育、公民教育、体育、工作经验和社会服务等全方位学习方面开拓学生视野，而不仅仅是应试。

“每名学生皆可闪耀。”论坛上，新会商会陈白沙纪念中学校长徐荣耀博士介绍了陈白沙纪念中学的教育实践经验。他表示，应联系学校课程、学生实际情况做出有效的生涯规划，让每名学生都可以通过生涯规划教育获得所需知识、技能及态度，以配合自己的兴趣和能力做出明智的升学和就业选择。

UIC成立于2005年，是教育部批准的首家内地和香港高等教育界合作创办的大学，是内地第一家博雅型大学。

2013年，UIC开始在广东省实行“高考基础上的综合评价录取”模式，即按考生高考成绩占60%，UIC组织的全英文综合评价入学测试成绩占30%，高中阶段的学业水平考试成绩占10%，最终构成考生的综合成绩进行择优录取，打破高考一考定终身的局面。