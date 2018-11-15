这场分享会竟让这么多人流了泪？！

同学们，不忘初心，方得始终。希望无论在什么时候，艰辛也好，欣慰也好，你们都能够理解一名医者的初心，坚定你们一生的信仰。

小时候，说起梦想

不少人希望自己长大后成为一名“医生”

向往着有一天自己也可以

用双手托起生命

用信念拯救生命

用责任说服生命

在成长的路上，相信大家可能会看到

医院冷冷冰冰人满为患的环境

医生忙忙碌碌辛苦问诊的模样

而且，随着课业负担的日益加重

你是否感觉到

道阻且长，成为医生并不容易！

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每次说，我想当医生时，总会觉得害羞，因为怕别人嘲笑我，“成绩这么普通，你还想去当医生？”但我觉得，人有理想，就是一种坚持。因为你有目标，知道这一生要去做什么，你就会有为之奋斗的激情。我很开心能拥有一个想当医生的梦想，我也不怕为了当医生这个梦想付出一切努力。

医生职业初体验无悔芳华行医梦

看完这段视频大家有没有想起一首歌——“最初的梦想紧握在手上，最想要去的地方，怎么能在半路就返航！”是啊，有梦想谁都了不起，看准了方向就要不遗余力去追逐奋斗。

10日，由南方网和祈福医院共同举办的“高考实验室——预见未来的你”活动，在全市邀请11组省重点高中生家庭开启“白衣天使团体验之旅”，他们穿梭于医院的各个角落，跟着医生问诊、观摩手术室、参观 ICU、学习心肺复苏实践操作……感受生命顽强，了解医生日常。

活动上，特别邀请到祈福集团董事长、广东祈福医院院长彭磷基教授，祈福医院肿瘤科学科带头人蔡绮纯博士分享自身求学和择业的人生历程。见习生们刺激、兴奋、感慨...纷纷表示体验营让他们坚定了自己“无悔芳华的行医梦”，同时也激发他们确立学习目标，做好人生规划。

医者之路，不忘初心

“我喜欢医学，当医生是从小的梦想，还考上了香港医学院，但是因为没钱交学费被迫放弃。”广东祈福医院院长彭磷基教授跟见习生们聊起最开始与医学的渊源。后来，他不断努力赚了一些钱，想留一些好的东西给后代，加上他自己的兴趣也是在医疗方面，就想建一个全面的综合性医院。为此，他去考察了欧洲、美洲的很多医院。彭院长说，办医院不希望自己只是一个管理者，更希望自己是参与者、建设者。

彭院长谈到，从1985年他就开始自学医学，这中间他一直读大量的西医、中医书籍，直到2006年，66岁的彭院长考上了暨南大学的医学博士。读博时，彭院长坚持早上4点起床读书，八点上课，全身心投入到求医路上，日复一日，老师和同学都对他刻苦钻研，勤奋好学的精神表示赞扬。

作为有梦的年轻人一定要坚持自己的梦想，从医之路道阻且长，行则将至，彭院长鼓励大家：选择一份理想职业，坚持走下去就对了！柳暗花明，终会遇见最美好的自己，请你们大步流星朝着自己的人生方向出发！

“医”路前行，勇往直前

在活动中祈福医院蔡绮纯主任跟各位见习生讲述了她的医学之路。高考前，蔡主任最亲爱的曾祖母突然重病，医治无效与世长辞，她感到锥心之痛，发誓要好好学医，就这样，她高考志愿填报了医学院。医学所要求掌握的知识量很大，要背诵又要理解。整个本科期间，蔡主任都遨游在医学的海洋中。

1996年蔡主任本科毕业后怀着满腔热情踏进肿瘤内科的病房，却经常会看到病人日渐衰弱死亡而无能为力的情形。于是她决定继续深造，放弃工作接而到中大肿瘤医院攻读肿瘤学研究生，为了能够探索到毒性低，疗效更好的方法，2009年，蔡主任开始攻读全日制的博士。“一旦人家把命交到你手里，你就得竭尽全力。除了勇往直前，别无选择。”蔡主任谈到正是这份责任感，让她在最艰难的时候没有放弃，十几年的求医路虽然艰辛，但快乐而满足的心态，是她这一生最好的沉淀。

谈起第一份研究成果，蔡主任很欣慰也很自豪。她告诉大家医学是一门综合的艺术，是技术与人文的融合。她将特鲁多医生的铭言分享给大家——“有时治愈，常常帮助，总是安慰。作为医生，我们在竭尽全力帮助病患的同时，也让自己的生命更加地丰满。”

寄语

一直坚持的人就会是英雄。当初为何选择梦想成为一名医生？今后又如何在这条路上拼搏？听完一线医生的分享，他们是终日帮助患者直面病痛、穿越苦难的医者，他们也会面对挫折、遭受苦痛……那么，你还愿意继续坚持自己的梦想吗？还愿意为坚守初心再打拼一程吗？

同学们，不忘初心，方得始终。希望无论在什么时候，艰辛也好，欣慰也好，你们都能够理解一名医者的初心，坚定你们一生的信仰。