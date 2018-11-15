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孩子不喜欢"五会家长" 你会和孩子沟通吗

2018-11-15 08:42 来源：钱江晚报 梁建伟
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　　网上有一句流行语，形象地反映了亲子交流的样子——不做作业母慈子孝，一做作业鸡飞狗跳。

　　在日常生活中，与孩子斗智斗勇成为大多数家长的家常便饭。老师们经常听到家长一脸无奈地说：“我已经和他说过了，骂也骂了，打也打了，哎，我都不知道该怎么办了！”

　　家长们苦恼，其实孩子也苦恼。日前，杭州九莲小学校长蒋晓通过调研发现，家长自认为苦口婆心的话，孩子未必真的听懂了，“和孩子说话≠会说孩子的话”。她告诉记者，有五类家长最被孩子嫌弃，“大家可以对号入座，如果自己是其中一类家长，得改一改，真心从孩子的角度出发，学会说孩子的话”。

　　面对“五会”家长

　　孩子也苦恼

　　在九莲小学有一个常规举措，每学期期中、期末，学校就会下发《爸爸妈妈成绩单》，其中有一栏是“你最想对爸妈说的话”。

　　蒋晓说，从孩子们交上来的情况看，他们的烦恼并不比家长少，多数反映的是和爸爸妈妈沟通的问题，归纳了一下，孩子们最苦恼的就是自己有一个“五会”家长，看看，你有没有中招？

　　同一件事试试不同方法

　　效果真的不一样

　　同样处理一件事，如果说话的方式不同，取得的效果也会大不同。蒋晓说，家长每天都在跟孩子交流，但家长们有没有想过，你所说的话能在孩子心里荡起多大的涟漪？她举了两个例子，得到了不同的处理效果。

　　●让他保管好自己的东西。

　　孩子：爸爸，我的衣服丢在学校里了，找不到了。

　　爸爸一边在班级群里问，一边教育自己的孩子：自己的东西要珍惜，一次不注意可以原谅，再不注意就要惩罚了！

　　孩子点点头：哦，下次注意。

　　“这是我们家长最常用的教育方式，孩子以后还会丢东西吗？估计还会，因为孩子只是迫于家长要惩罚的威胁，觉得自己错了，可一转身就会忘记。因为这样的教育对孩子来说，不是发自内心要去改正它，而是来自于外力的强加，功效只在一时。”

　　蒋晓请这位家长换了一个沟通方式：“你给孩子讲一个故事：××有一件漂亮的衣服，蓝蓝的……（你自己描述，讲得越美越好）！它是××的好朋友，陪他一起上学，还给他在冷冷的日子里带去温暖。今天，粗心的××不知把它丢在哪里了。放学了，小朋友们一个一个回家了，××也回家了，可衣服回不了家了，它一个人在漆黑的学校里哭！问问孩子，你心里怎么想的？该怎么办呢？和孩子讨论找回来的方法，爸爸已经替你在群里问了，好心的××帮忙找到了放在讲台上了，明天记得谢谢他，也记得把衣服带回来。”

　　家长一试，反馈回来的信息：讲了故事，他都感动得快流泪了。蒋晓解释道，这样说的好处是培养孩子遇事能设身处地为别人着想的习惯，培养孩子善良、同情、责任心和感恩心。

　　　●培养他独立做作业。

　　一天，妈妈试着离开正在做作业的孩子，孩子认真地把作业都做完了，妈妈进去后，孩子说：“妈妈，我做好了。”

　　妈妈心里开心，但只是很淡然地“嗯”了一声。孩子心里是多么渴望得到你的肯定，可你这样的反应，孩子心里会想：陪不陪我做一个样，以后还是你陪着我做吧。

　　换种方式，开心就要表达出来——

　　孩子做完，告诉妈妈做完了。妈妈睁大眼睛，表现得很惊喜：“哇，今天妈妈不在旁边，你竟然都做完了。真是太了不起（竖一下大拇指），来，乖宝贝，妈妈抱一个，如果明天还能这样，妈妈会更开心的！”

　　这样做的好处是，父母用行动强化了孩子正确的做法，无形中告诉孩子“你可以的”，让他有一种成功感，给他提出一点小要求，明天还可以这样，让他跳一跳就能摘到桃子。

　　●只会催。

　　“快点起床！”“快点吃早饭！”“快点做作业！”“快点看书！”……似乎“快点”就是爸妈的口头禅。

　　结果：越催孩子越烦，越烦就越不高兴做。

　　●只会擦。

　　“爸妈坐我旁边看我写作业，没写几个字，他（她）就直接拿着橡皮过来擦，就知道擦、擦、擦！我已经很努力在写了，你能不擦吗？”

　　结果：越擦越不高兴写作业，严重的就开始逃避作业。

　　●只会烦。

　　“爸妈是唐僧，我犯错了，他讲了，我知道了，可他们还是不停地讲呀讲呀。听到后来，我都不知道他们讲了什么！”

　　结果：一个唾沫横飞，一个云里雾里，反反复复这几句话，孩子都能背出来了。以后再犯，家长还没说，孩子就能背出来。

　　●只会吼。

　　“妈妈是只河东狮，一看到我犯错误，就要吼我，样子真难看。”

　　结果：孩子被吼愣了，至于吼了什么，一概屏蔽了。

　　●只会打。

　　“我犯错了，爸爸不好好和我说，就知道打我，他是不是不爱我了？”

　　结果：时间一长，孩子对爸妈的脾气一清二楚，犯错了，顶多也就挨几下打，还能把他怎么着。

编辑： 柯丹洁

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