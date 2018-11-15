防校园欺凌，有规定还需重执行

12日，广东省教育厅等13部门联合出台了《加强中小学生欺凌综合治理方案的实施办法（试行）》（以下简称《实施办法》），对校园欺凌的分类、预防、治理等问题作出明确规定。

起侮辱性绰号，属欺凌！上传被欺凌者受欺凌图像，属情节恶劣的严重欺凌！12日，广东省教育厅等13部门联合出台了《加强中小学生欺凌综合治理方案的实施办法（试行）》（以下简称《实施办法》），对校园欺凌的分类、预防、治理等问题作出明确规定。

近年来，一些地方发生了中小学生欺凌事件，让人触目惊心。有的校园欺凌事件中，不仅有打耳光、强脱衣服等暴力行为，还录下视频在网上传播，让被欺凌者深受其害。青少年是祖国的未来和希望，学校本该是最安全最阳光的地方，但校园欺凌与暴力事件的发生，不仅让青少年身心健康受到伤害，在网络的发酵下，也容易形成舆论热点，产生不良的社会影响。因此，教育部门高度关注校园欺凌事件，2016年4月，国务院教育督导委员会办公室印发《关于开展校园欺凌专项治理的通知》，在全国开展了为期九个月的专项治理。2017年11月，教育部等十一个部门联合印发《加强中小学生欺凌综合治理方案》，旗帜鲜明地表明了积极防治校园欺凌的态度。为促进中小学生欺凌防治工作取得明显成效，国务院教育督导委员会办公室将2018年定为中小学生欺凌防治落实年。《实施办法》也正是积极落实中小学生欺凌防治的应有之举。

校园欺凌现象之普遍，远远超乎我们的想象。2016年联合国儿童基金会发布了校园欺凌报告，其中收录了18个国家10万年轻人的数据，显示全球学生中25%的人曾经历过欺凌。中国青少年研究中心一项针对10个省市中小学生的抽样调查显示，32.5％的人偶尔被欺负，6.1％的人经常被高年级同学欺负。可是，在此之前为什么校园欺凌并没有引起重视呢？一是对校园欺凌的定义不清，很多时候都被认为是同学之间的打打闹闹和开玩笑。就在半年前，网上传出湖北某中学女生遭同学轮流掌掴的视频，当地教育局办公室工作人员的回应仍是：同学之间并无矛盾，是开玩笑的行为。有的时候，在学校受到欺凌的同学回到家里，告诉父母自己受欺负了，家长们也会觉得是同学之间的小事情。什么是开玩笑？什么是欺凌？什么是暴力？没有明确的标准，没有统一口径，在处理上会出现很大的偏差，很可能就会大事化小，小事化了，最终埋下隐患。二是对校园欺凌的责任主体规定不清。是学校的责任，还是家长的责任？对于有的恶性事件已经构成犯罪的，司法机关如何介入，对未成年人案件应该怎么处理，并没有特别清晰的规定。

广东出台的《实施办法》中，值得关注的两个点，一是从孩子心理的角度明确了校园欺凌的分类。就拿起绰号来说，以前被人叫侮辱性绰号，许多学生只能吃哑巴亏，一些学校和家长也大多认为是学生太调皮，但是，对青少年来说，往往会造成很大的心理伤害。所以，现在明确了这样的行为就是欺凌。二是加重了惩戒的分量。学校对于屡教不改或者情节恶劣的严重欺凌事件中的欺凌者，在进行批评的同时给予惩戒，严重者可以给予留校察看、勒令退学、开除学籍的处分。现代教育理念中过多强调爱与自由，学校和家长对于孩子以批评教育为主，很少惩戒。对未成年人的保护，并非犯错时不惩戒，不追究责任，让他们明白违法违纪必究，欺凌和暴力害人害己，才能引导他们不参与欺凌，反抗欺凌，让校园欺凌没有滋生的土壤。

《实施办法》的出台让校园欺凌防治有据可依，但要加强执行力度，将防治工作落到实处，还需要政府、家庭、社会、学校等各方面长期、细致的工作和共同努力，在适当时候完善相关立法，这样才能减少和消除暴力，让青少年健康成长。