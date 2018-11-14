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华樾•原点教育素养奠基课程，探索德育创新的有效路径

2018-11-14 12:45 来源：南方网
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　　（南方网讯）11月12日，第四届中国教育创新成果公益博览会（以下简称“教博会”）在珠海国际会展中心盛大开幕。教博会上，华樾•原点教育素养奠基课程项目组携“中小学素养奠基课程在德育实践中的有效性研究”成果进行了展示。

　　为探索中小学育人模式的创新与发展，丰富教学内容，引领学生实践研究，变革课堂教学方式，华樾•原点教育于2012年开始研发“素养奠基教育”系列课程。作为一门德育创新课程，该课程从社会主义核心价值观的“友善”“诚信”为起点，并通过翻转课堂教学，打破了教室的藩篱，让教室的外面依然是教室。在课程实施方面，给行为以规范、给思维以路径，教孩子以思维方式，引领他们行动感知。

　　“素养奠基教育”系列课程已在全国20个县区推广实施，取得了丰硕的教学成果和良好的社会效益，为学生走向“全面发展的人”做出了有益尝试。15 本书，20 个区县，130 余种工具，1600 余所学校，5000 余个班级，6000 余位老师，230000 余个学生这些数据是课程中小学德育创新有效性方面的有力佐证。

　　此外，华樾•原点教育将于11月14日举办“素养奠基课程——学校里的行动派”主题论坛，以“主旨演讲+课堂现场+故事会”的形式，从学生、教师、课堂、课程专家的角度全方位解读素养奠基课程，探索德育创新的有效路径。

编辑： 唐巧燕

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