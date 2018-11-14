"二孩"迎早幼教需求高峰,机构准备好没?

幼一体化教育模式探索,首先是管理体制一体化,师资队伍建设一体化,以及家庭社会一体化。要充分考虑儿童早期发展，可以考虑在社区做一些共享托育的尝试。

0至3岁的小孩，到底要不要送到早教班？早教班和幼儿园怎么区分？如何选择？10日，2018华南早幼一体化发展论坛在广州举行。来自北京、上海、广州的学前教育专家学者、从业人员共600余人齐聚一堂，就“早幼一体化”话题展开一场大讨论。

学前教育亟待规范

学前教育主要是指对0-6岁儿童的教育。北京师范大学教育学副教授李晋红认为，过去的“托儿所”和“幼儿园”其实是连续的,只是近年来3-6岁的儿童入园高，对幼儿园而言压力太大,只能首先满足3-6岁儿童入园；因此，3-6岁一般被归为幼教，而0-3岁一般被归为早教范畴。

李晋红认为，中国学前教育特点是体量大，发展迅速，但仍存在不少问题。她在会上展示了一组数据，据统计，2010年全国幼儿园共15.04万间,毛入园率56.6%，在园孩子2977万；2017年全国幼儿园共25.5万间，毛入园率升至79.6%，在园孩子4600万。

“一是办园条件差，学前教育的区域不均衡,我们到边穷地区幼儿园,园里除了孩子什么都没有,如何保障孩子受教育的基本条件是首要解决的问题。” 李晋红说，“二是教职工队伍质素参差不齐,这是全国的性问题,是影响幼教事业发展最大瓶颈,培养一位老师至少需要三到五年培养,但是现在连‘老师的老师’都缺。三是早教呈现差异化发展,早幼教本来就是一家,都属于学前教育同一个专业。”

“ 家庭应该承担婴幼儿养育的主要责任,父母是孩子的主要养育者和教育者,应该提倡父母对孩子的主要养育和照护。”上海市教育委员会托幼工作处学前教育工作负责人瞿佳杰建议，“托育工作的主要思路,政府引导,家庭为主,多方参与。政府推动托育工作开展,制定相关政策,设置标准和管理,规范托育服务。”

早幼教一体化“势在必行”

据了解,目前中国的早期教育市场,面向0-3岁孩子“早教”与面向3-6岁孩子“幼教”的分割式教育仍是主体。随着全面二孩政策的实施,3岁以下尤其是18至36个月的幼儿公共托育服务需求不断凸显。据妇联调查,85.5%的家庭因怕“无人照管”，不敢生二孩。

“我认为早幼教一体化是势在必行的。”广东省早期教育行业协会会长孙伟文认为，早幼教的市场是由教育体系、家长需求以及经营企业三方面共同形成的。孙伟文说，基于人口增长和认知提升所产生的需求，我国早教入园人数逐年上升，增长率在10%以上；预计到2020年，我国早幼教市场规模将达到4000亿元。

孙伟文表示，广东省早期教育行业协会希望通过制定行业标准、开展行业研究、搭建培训认证平台、建立专家智库、搭建政企桥梁等方式，建立起以行业协会为载体的互助平台，再进一步形成“早幼一体化联盟”，让早教、托育、幼儿园的业者可以联合起来，对市场进行更有效的开拓和维护。

李晋红建议:“早幼一体化教育模式探索,首先是管理体制一体化,师资队伍建设一体化,以及家庭社会一体化。要充分考虑儿童早期发展，可以考虑在社区做一些共享托育的尝试。”