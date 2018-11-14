专家齐聚广东财经大学，探讨国际税收新问题

由广东财经大学主办的首届“中国-拉丁美洲国家税务国际论坛”在广州召开。

13日，由广东财经大学主办的首届“中国—拉丁美洲国家税务国际论坛”在广州召开。本次论坛共有来自8个国家、地区和国际组织的100多名专家学者、政府官员和企业家参与。与会嘉宾就“一带一路”倡议下的国际税收协作的主题，重点探讨税务教育国际化、中国—拉丁美洲国家税收制度比较、跨境税收争议、反避税与国际税收协作等国际税收新问题，为增进中国和拉丁美洲国家的税务交流与合作建言献策。

围绕探讨国际税收新问题

通过“一带一路”倡议，进一步拓展开放的范围和层次，既是我国开放型经济转型升级的必由之路，也是为促进全球经济增长做出中国贡献的应有之义。广东省税务学会会长杨伟如是说。

今年是改革开放40周年。据统计，截至目前中国已与107个国家（地区）签署了税收协定。税收环境越来越成为营商环境的重要体现，越来越成为经贸便利的重要保障，税收合作也越来越成为国际合作的重要组成部分。

当天上午，广东财经大学党委书记黄晓波和阿根廷莫雷诺国立大学副校长Alejandro Otero共同启动了本次论坛。在为期两天的论坛中，三场主题报告和两场圆桌交流对话轮番上演。19位国内外政府官员、专家学者和工商界代表结合自身领域的实际，围绕“‘一带一路’倡议下的国际税收新问题”“中国-拉丁美洲国家税收制度比较、税务教育国家化”和“跨境税收争议、反避税与国际税收协作等前沿问题”三个议题分别作报告。

为广东输出高素质税收人才

随着改革开放的进一步深入、“一带一路”倡议广泛有效地实施，中国经济的大门向世界敞开，国际经济交流合作日益紧密，面临的国际税收问题也日趋频繁和复杂。

“我国的税制改革可以从阿根廷、巴西等国家得到有效借鉴。”广东财经大学校长于海峰指出，“一带一路”是中国构建全方位开放新格局、深度融入世界经济体系的伟大实践。此次中国-拉丁美洲国家税务国际论坛的举办，必将进一步深入推进广东财经大学财政税务学科的发展，进一步提升广东财经大学国际化办学水平和影响力。

据悉，广东财经大学是广东和华南地区重要的经、管、法人才培养、科学研究和社会服务基地，一直注重财税人才培养，该校财政税务学院是传统优势学院。2017年，该校广东地方公共财政研究中心获批为广东省普通高校人文社会科学重点研究基地，中国—拉丁美洲税收教育国际论坛获批为广东省创新强校工程项目，获批设置广东省“珠江学者”岗位，为广东培养输出高素质税收人才。