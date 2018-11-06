传承学术思想，广外成立梁宗岱学术研究中心

11月6日上午，梁宗岱先生逝世35周年之际，梁宗岱学术思想传承座谈会暨梁宗岱学术研究中心成立大会在广东外语外贸大学召开。

广外召开梁宗岱学术思想传承座谈会

暨梁宗岱学术研究中心成立大会

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳）粱宗岱先生是我国著名诗人、学者、翻译家，作为中国外语教育的开创者之一，为我国西方语言文学教育和人才培养做出了卓越贡献。11月6日上午，梁宗岱先生逝世35周年之际，梁宗岱学术思想传承座谈会暨梁宗岱学术研究中心成立大会在广东外语外贸大学召开。北京外国语大学原党委书记杨学义教授，天津外国语大学原校长修刚教授，中国社会科学院外文所所长陈众议教授，中国法国文学研究会原会长吴岳添教授，浙江大学世界文学与比较文学研究所所长吴笛教授，《法国研究》杂志主编罗国祥教授，中国法语教学研究会副会长刘成富教授，以及广外党委书记隋广军教授、广外原校长黄建华教授、广外原党委书记校长徐真华教授、广外外国文学文化研究中心原主任栾栋教授、广外云山讲座教授黄荭等校内专家学者参加了座谈会。

座谈会现场

广东外语外贸大学党委书记隋广军在致辞中谈到，“梁宗岱先生宽宏博大的跨文化视野和博通古今中外的治学理念，开创了广外“学贯中西”的学术传统，指引了我校国际化特色办学的发展方向”广东外语外贸大学党委书记隋广军在致辞中谈到，广外一直守护宗岱先生的珍贵文化学术遗产，从搜集整理并展示先生的著作开始，学校建设了梁宗岱著作与研究全文数据库、梁宗岱文献资源研究中心。同时还不断增添纪念先生的载体，比如举行纪念先生百年诞辰研讨会、诞辰110周年纪念大会，建设梁宗岱纪念室，出版黄建华先生编写的《宗岱的世界》等等。此外，还设立了梁宗岱学术专网，开设翻译“宗岱班”，培养高水平外语人才和高级翻译人才，以及今天成立梁宗岱学术研究中心，以传承发扬宗岱先生的学术精神。

隋广军表示，将继续传承宗岱先生笃学慎思的科学精神、潜心育人的奉献精神、勇于开拓的创新精神和强烈的社会责任感，不断弘扬“卓越、诚信、包容、自信”的广外价值观，踏踏实实地走好内涵发展和质量提升之路，朝着国际化特色鲜明的高水平大学目标昂首迈进。同时他希望各位学者老师热情奉献、扎实钻研，把梁宗岱学术研究中心建设成高水平的学术平台，打造成为传承优秀文化遗产、彰显广外精神的重要载体。

广东外语外贸大学原校长黄建华教授认为，广外成立梁宗岱学术研究中心正逢其时。一方面外部环境形势逼人，如广西右江民族医学院成立了“梁宗岱研究中心”。另一方面，广外作为宗岱先生生前长期执教的最后一所高校，学校有很多先生的同事及学生，而且宗岱先生的遗物、遗书都捐赠给广外并保留至今，这些都是学校进行研究的有利条件。

隋广军和黄建华为梁宗岱学术研究中心揭牌

隋广军为黄建华颁发了梁宗岱学术研究中心荣誉主任聘书

专家学者就梁先生的为人、为文，研究中心将开展的研究方向以及研究中心的运作与发展等方面给出了中肯的建议与意见。有专家建议出版一套《美文译丛》；有专家建议要与广外历史紧密结合在一起来立体研究梁宗岱；有专家建议可以借鉴北京外国语大学的经验把研究中心设立为校级的研究院，从经费、人力、物力、财力等方面保障研究的进行；有专家建议出版《中国翻译家评传》，让译者、翻译家走到前台，设立梁宗岱奖励金等开展一些推广活动，扩大影响力。有专家建议出版《梁宗岱作品全集》，扩大其在青年学者中的影响力以推动研究的进行。

与会专家学者参观梁宗岱纪念室

梁宗岱纪念室于2013年11月2日正式开展。纪念室通过照片、手稿、书信、回忆录等材料展示梁先生作为一代文化宗师的历史地位及其独特的人格魅力，集中体现梁先生对中西文化交流所作出的重要贡献。此外，梁宗岱先生的著译作及其藏书不但是文学发展史上的深厚积淀，也是后人进行文学研究的重要素材。纪念室将对这部分藏书进行保存、展示与研究。