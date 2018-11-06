这样的高三生容易被大学录取！请尽快养成这些好习惯

作为一名高考生，应该如何养成好习惯？快往下看～

作为一名高考生，应该如何养成好习惯？快往下看～

1.高度自主，善于自控

毫无疑问，一个高考优秀生的自主意识是非常重要的，包括自主计划、自主学习、自主探究、自主分析反思（包括阶段学后反思、练后反思和考后反思）、自主纠错、自主调控、自主查缺补漏等。

2.计划周密，注重落实

计划是确保学习任务的重要前提，落实是最重要的关键。科学、周密的学习计划，不但可以促使自己有效学习，更重要的是当你完成学习计划时，往往会给自己一种充实感和成就感。

3.关注细节，习惯良好

高考优秀生不一定智商是最好的，但学习习惯和考试习惯一定是最好的。另外，重视细节往往也是多拿分的重要因素。聪明的学生，智力都比较好，思维比较活跃，但往往忽视考试细节或者是粗心大意，结果往往在这方面丢分。

4.尊重老师，服从安排

在第一轮复习中，部分学生，尤其是一些自以为聪明、比较有个性的学生，往往喜欢自己搞一套，不听从老师的建议或安排，结果到后期才发现不对路，但已经积重难返，回头太难，后悔莫及。

事实上，高三老师一般都是具备了多年备考经验的优秀老师，学生毕竟是第一次上高三，很多问题都是未知数，所以还是要尊重老师，同步推进为上。

5.基础扎实，学科平衡

他们在总结自己高考成功的经验时，都说自己其实并非特别聪明。但毫无疑问的是，基础知识往往比其他同学更加牢固，在基础题上基本上都是拿满分的，而这一点往往是一般的考生做不到的。

学科平衡是另一个重要的保证，因为只有学科平衡，总分才能上去。

6.心态平和，稳定成熟

一个成熟的优秀生，一般都不会被某次考试的结果左右自己的心态，所谓胜不骄、败不馁。事实上，在高考前的任何考试都是为了发现不足和诊断能力，而绝对不是最终的结论或结果。所以保持一颗平常、稳定的心态尤其重要。

7.关注平衡，善于调节

高考备考是一个漫长而又艰苦的过程，必须讲究有效、科学的备考策略，既要苦学，更要巧学和可持续学。适时调整、有效调节就显得就非常重要。平衡、调节包括学科备考、时间分配和身心三个方面。

8.身体健康，状态良好

身体是确保有效学习的关键，没有良好的身体素质，就没有一切。身体不好，就无法应付大容量、高密度的复习备考节奏。为此，必须保持正常的身体锻炼，每天至少腾出15-30分钟的时间来进行适度的身体锻炼，以便及时调整状态，平衡身心，始终以最佳的状态投入到高考备考中。

9.品质优良，积极进取

高考不光考查单纯的文化知识，同时也考学生的情感态度和价值观，这一点在语文作文、英语书面表达以及文综的考试中都会涉及到学生的人生观、价值观、世界观、如何认识自己，如何看待别人，如何看待社会、如何看待生态环境等方面的话题，所以要求学生平时要多关心时政，了解社会，走进真实的生活，关注国情等。

10.理想远大，胸怀广阔

目标是动力，目标是导航。没有目标，就无法激发动力和保持持久而又稳定的学习热情。目标确定要早，更要符合个人的实际情况。起点不能过低，既有终级目标，更要有中期目标和近期目标。从近期目标开始，一步一个台阶，最终就有希望实现自己的终极理想目标。