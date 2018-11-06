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孩子沉迷游戏如何治标又治本？4条建议送给家长

2018-11-06 07:49 来源：南方网
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孩子爱玩游戏，在生活中是很常见的，碰到这种情况，家长首先应该反思，自己是不是经常在孩子面前玩手机呢？家长迷恋手机，成为手机控，这种行为对于孩子网络成瘾有着潜移默化的影响。

孩子沉迷游戏，家长该如何治标又治本？今晚，我们一起听听北京师范大学教授边玉芳怎么说↓↓↓

1.了解孩子沉迷游戏原因

很多家长，看见孩子玩游戏就是一顿痛骂，甚至会打孩子，这样不仅没有让孩子戒掉网瘾，反而让孩子有了逆反心理，越发借助网络来发泄情绪。

实际上，如果发现孩子对游戏上瘾，家长首先应该了解其原因。研究显示，孩子游戏上瘾，大多是因为现实的世界给它的压力太大，需要在虚拟的世界里寻找一丝宁静的天空。这也是疏解压力的一种办法。疏解压力不仅仅孩子需要，大人们也是需要的，只不过大人可能用其他的方法，如运动，旅游或者打牌等。孩子们呢?

游戏可以疏解压力也同时有着一定的游戏性，好奇和贪玩的孩子们迷上游戏大多是因为如此。 如果家长能和孩子谈谈心，了解孩子是否是压力大了就会想到玩游戏，压力的来源是什么，这也是帮助孩子舒缓压力的一个过程，在这个过程中也和孩子探讨其他疏解压力的方式，可能孩子就不会只知道借助游戏来释放压力了。

2.管理好玩游戏的时间

与孩子约定玩游戏的时间，并严格执行。家长可以跟孩子一起商量能用于玩游戏的时间。在规定游戏时间方面，“每周3次，每次1小时”要比“每天半小时”要好。这是因为，如果让孩子每天玩半个小时，就无法改变他每天都要玩游戏的习惯。另外，家长可以把玩游戏的时间作为完成作业、获得好成绩的奖励。培养孩子管理时间的能力。有研究表明，经过时间管理的培训后，孩子的沉迷现象有所改善。时间管理的培训包括体验时间、计算时间、学习写计划、提高时间的利用效率。具体做法如下。

体验时间

让孩子分别感受1分钟、5分钟、10分钟的长度，以及在这些时间内他们可以做的事，增强孩子对时间的知觉。

计算时间

让孩子在上网的时候计算时间，增强孩子在上网时对时间的感知觉。

学习写计划

让孩子制订每天时间安排的计划，尤其是花在电子游戏上的时间，并监督孩子按照计划执行，培养孩子按计划使用时间的习惯。

3.引导孩子正确使用网络

家长应该试着陪孩子一起上网，并在这个过程中让孩子明白一点：虚拟世界确实是一个丰富多彩的世界，但不是只有精彩的游戏而已。比如当孩子做完作业后，可以在网络上和一些小朋友聊天，也可以在网上听歌，看视频。当然还可以查到很多有用的资料，要让孩子学会利用网络的丰富资源。在允许孩子第一次使用网络前，家长就应该认真跟孩子介绍一些使用电脑或手机、上网的技巧和方法。例如，告诉孩子在电脑或手机中专门设置一个文件夹摆放孩子的文件、哪些网站有他们需要的资料等。

如果家长真的认为确实有必要，可以在孩子使用的电脑或手机上进行一些设置，或者安装一些过滤软件、管理软件。在设置和安装前要跟孩子说明，避免当孩子发现以后产生消极、抵抗的心理。

4.给孩子寻找新的寄托

孩子们精力充沛，需要充实的精神生活和娱乐，但是现在很多家庭里大人工作忙，没有时间带孩子出去玩，很多孩子就是觉得业余时间，闲在家也没事干，所以就迷恋起了游戏，为了避免这种情况，则必须找别的爱好替代。所以家长平时可以留心孩子的兴趣，创造机会和条件让孩子能发展自己的兴趣、享受其中的快乐。例如给喜欢画画的孩子报一个画画兴趣班、买一套好的画具。当孩子有了自己的兴趣爱好时，花在游戏上的时间自然就减少了。鼓励孩子多跟同龄人玩、寻找自己的好朋友。

学生时期正处于喜欢跟朋友玩的阶段。家长也可以鼓励孩子多跟其他朋友一起玩，玩电脑和电子游戏的时间就会减少，同时也能找到倾诉的对象。

来源：微言教育

编辑： 唐巧燕

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