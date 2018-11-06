中小学校园塑胶跑道新国标实施 从“推荐”变“强制”

近年来，多地曾发生校园塑胶跑道不合格的事件。针对这一情况，由教育部牵头组织制定的强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》近日定稿，从今年11月1日开始实施。为此，教育部下发通知，要求今年11月1日后交付使用的中小学合成材料面层运动场地必须执行新国标。

近年来，多地曾发生校园塑胶跑道不合格的事件。针对这一情况，由教育部牵头组织制定的强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》近日定稿，从今年11月1日开始实施。为此，教育部下发通知，要求今年11月1日后交付使用的中小学合成材料面层运动场地必须执行新国标。

强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》由教育部牵头组织，26家科研院所和检测机构参与起草，历经两年多的修订，期间曾组织超过100次的专家会议论证，以及全国范围内的实地考察、抽样检验，收集了市场上数百家企业产品不计其数的验证实验。新国标借鉴国内外相关标准，针对性地解决了合成材料面层运动场地建设中存在的安全、环保、运动防护等突出问题，并综合考量中小学合成材料面层运动场地全生命周期中各个环节的主要风险点，提出了符合绿色发展、技术进步、行业规范以及学生健康防护要求的各项技术指标。

记者对照2005年的旧国标发现，新国标不仅从“国家推荐标准” 变为 “国家强制标准”，还增加了诸多内容，包括厚度要求、物理性能、耐老化性能、无机填料含量要求、防滑胶粒高聚物含量要求、面层成品有害物质限量、非固体和固体原料有害物质限量等。尤其值得一提的是，新国标对校园塑胶跑道建设中可能产生的有害物质做出了限定，由原来的7项增至18项，并按照家装标准对建成后的跑道挥发性有机物限量做出了规定。如“现浇型和预制型面层成品中有害物质限量及气味要求”中明确规定了有害物质的释放量，要求总挥发性有机化合物不得高于5毫克/立方米，甲醛不得高于0.4毫克/立方米，二硫化碳不得高于7毫克/立方米，苯不得高于0.1毫克/立方米，气味等级不得高于3级。新国标还对中小学校园塑胶跑道的取样要求、检验规则、判定规则等问题作出了详细规定。此外，校园人工草坪也首次纳入国标强制检测范围。

教育部要求落实政府有关部门、学校作为采购者、监督者、使用者的主体责任，着重遏制层层转包和低价中标行为，各地在招标采购中应直接面向施工企业，避免过多中间商的介入。对因徇私舞弊、玩忽职守、吃拿卡要、索贿受贿等造成场地设施不符合质量标准而危害师生身体健康的要依规依纪，予以问责和严肃查处。近期各地要就新国标的实施开展专项的工作部署，并在年内将新国标落实情况报送教育部体育卫生与艺术教育司。