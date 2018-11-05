教育部部长陈宝生：办一流大学，本科教育是根

11月1日，2018~2022年教育部高等学校教学指导委员会成立会议在北京召开。经严格审查，新一届教指委最终遴选出委员5550人，包括主任委员111人、副主任委员710人，其中3611人是新任委员，占委员总数的三分之二。

11月1日，2018~2022年教育部高等学校教学指导委员会成立会议在北京召开。经严格审查，新一届教指委最终遴选出委员5550人，包括主任委员111人、副主任委员710人，其中3611人是新任委员，占委员总数的三分之二。

教育部党组书记、部长陈宝生代表教育部向各位教指委委员表示诚挚的祝贺和衷心的感谢。他指出，本科教育居于人才培养的核心地位、教育教学的重要地位。为全面振兴本科教育，教育部采取了一系列措施，打出了一套组合拳，召开新时代高等学校本科教育工作会议，出台系列政策，开展本科教学秩序大整顿。总体上看，聚焦人才培养、全面振兴本科教育，已经形成了广泛共识，汇聚了强大合力，呈现出良好开局。

陈宝生强调， 要深入学习贯彻全国教育大会精神，全面振兴本科教育。要从坚持和推进回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想“四个回归”的要求出发，谋划和推动本科教育振兴。要从落实“三大纪律、八项注意”的要求出发，谋划和推动本科教育振兴。

“本科不牢，地动山摇。”陈宝生指出，本科生是高素质专门人才培养的最大群体，本科阶段是学生世界观、人生观、价值观形成的关键阶段，本科教育是提高高校人才培养质量的重要基础。办好我国高校，办出世界一流大学，人才培养是本，本科教育是根。

陈宝生表示，要把全面振兴本科教育作为新时代高等教育改革发展的核心任务，持之以恒抓出成效。“我们要清醒认识到，全面振兴本科面临的历史惯性很大、需求变化很大、社会环境很复杂，任务难度非常大，本科人才培养整体质量提升仍在艰难爬坡过坎。”

陈宝生强调，与党和国家事业发展需求、人民群众的迫切期待相比，高等教育的整体水平和人才培养能力还有不小的差距，高等教育的国际影响力与当前我国的国际地位和综合国力还不相称，与世界高等教育强国前列还有相当距离。

陈宝生说：“当前我国高等教育正处于从大众化后期进入普及化阶段的时间节点上，高等教育的地位作用、发展阶段、类型结构、舞台坐标正在发生着深刻的历史性变化，我们在教育观念、体制机制、评价标准、技术方法等方面还没有完全适应时代的新变化。”

“要清醒认识到，实现高等教育内涵式发展，建设高等教育强国，必须牢牢抓住全面提升人才培养能力这个核心点，加快建设高水平本科教育，引领带动形成更高水平人才培养体系。”陈宝生说。

陈宝生强调，要把立德树人贯穿人才培养全过程，作为全面振兴本科的第一要务；牢牢抓住“教”这个核心，引导教师潜心教书育人；紧紧抓好“学”这个根本，教育学生刻苦读书学习；切实抓住“创”这个关键，深化体制机制改革。

教育部党组成员、副部长林蕙青强调，新一届教指委要为推动高等教育改革发展、全面提高人才培养质量发挥好参谋咨询、指导引领、凝聚队伍、监督推动重要作用。要抓好全国教育大会精神的学习贯彻落实，指导高校抓好教学秩序大整顿，抓好本科专业类教学质量国家标准落地生根，指导高校抓好专业内涵建设，抓好建设“金课”、淘汰“水课”，抓好教材编写和使用，抓好教师教书育人，抓好学生刻苦学习。要确保参与教指委工作的时间和精力，严格遵守章程，严格要求自己，务求工作优质高效。教育部高等教育司负责人对进一步做好本科教育工作和本届教指委工作安排作了专题报告。(中国青年报·中青在线记者 叶雨婷)