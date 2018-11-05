多地公布2019高考报名时间 每月都要关注哪些事？

近期，部分省(区、市)陆续公布2019年高考报名时间等相关安排。高三考生报名需要准备哪些材料？接下来的每个月需要重点关注哪些事？一起看看。

近期，部分省(区、市)陆续公布2019年高考报名时间等相关安排。高三考生报名需要准备哪些材料？接下来的每个月需要重点关注哪些事？一起看看。

部分省市高考报名时间

北京

报名时间：

第一阶段：网上提交报名申请。时间：2018年11月1日8时至11月4日20时(进城务工人员随迁子女申请时间为10月11日8时至12日20时)；

第二阶段：通过报名资格初审的考生网上填报个人信息并缴费。时间：2018年11月8日8时至11月11日20时；

第三阶段：报名资格现场确认。时间：由各区高校招生办公室在11月20日前自行安排。

报名材料：完成网上个人信息填报并缴费的考生本人持户口簿、身份证原件(在职职工还须持单位介绍信)在规定时间和地点办理报名资格确认手续。

报名网址：www.bjeea.edu.cn 或 www.bjeea.cn。

天津

报名时间：2018年11月1日至11月10日。

报名材料：网上报名序号、户口簿和身份证(须为第二代身份证)原件、学籍或学历证明等。

报名网址：www.zhaokao.net。

河北

报名时间：

第一阶段：2018年11月8日至11月19日前(具体时间由报名点安排)；

第二阶段：11月21日8时至11月25日17时期间；

第三、四阶段：11月26日8时至12月5日17时(具体时间安排由各报名点确定并公布)。

报名材料：户口本、本人居民身份证、学业水平考试准考证或高级中等教育毕业证(含同等学力证件等有效证件、证明)等。

报名网址：https://gk.hebeea.edu.cn 或 http://www.hebeea.edu.cn

山西

报名时间：

网上报名和缴费时间：2018年11月5日8时至11月9日18时。

现场确认时间：2018年11月12日8时—16日18时。

报名材料：详见资格审查。

报名网址：http://www.sxkszx.cn/index.html。

江苏

报名时间：网上报名时间为2018年11月1日至11月4日，考生报名信息确认的截止日期为11月7日。

报名材料：考生须交验身份证、户口簿，其中往届生还须提供毕业证等有关证件。

报名网址：http://www.jseea.cn 或 http://pgbm.jseea.cn。

江西

报名时间：2018年11月11日8时至11月17日18时。

报名材料：户口簿、二代居民身份证、毕业证书或同等学力证明等材料原件。

报名网址：http://www.jxedu.gov.cn 或 http://www.jxeea.cn。

山东

报名时间：2018年11月5日至11月13日(工作日，每天9:00-17:00)。

报名材料：高中段学校毕业证书及相关材料。户口簿、有效居民身份证(现役军人须持军人证，华侨、港澳地区及台湾省学生须持相关有效身份证件)。详见报名通知现场资格审查及信息确认。

报名网址：http://wsbm.sdzk.cn。

湖北

报名时间：

2018年11月14日至11月16日，普通高考艺术类考生网上报名；

2018年11月20日至11月30日，普通高考文史类、理工类、体育类和技能高考、高职单招考生网上报名。

报名材料：详见报名材料。

报名网址：www.hbea.edu.cn或www.hbee.edu.cn。

湖南

报名时间：2018年11月1日至11月10日(少年班的报名时间集中安排在2019年1月21至1月25日)，其中艺术体育类的考生还须于11月11日至11月18日在指定网站进行艺术体育类专业的报名以及缴纳艺术体育类全省统一考试费用。

报名材料：报名时须交验本人第二代居民身份证(建议办证时间不早于2017年1月)、高中(或中职)毕业证(本省户籍应届生凭市州教育局学籍管理部门审定的毕业生名册)或同等学力证明。

报名网址：http://www.hneao.cn/ks 或 http://www.hneao.cn/hngz

广西

报名时间：考生网上预报名截止时间为2018年11月15日17时30分，各报名站现场确认考生报名资格截止时间为2018年11月16日17时30分。

报名材料：考生应交验户口簿和有效居民身份证。

报名网址：http://www.gxeea.cn。

重庆

报名时间：2018年11月7日至11月16日。

报名材料：身份证明、学历(学力)证明、照顾(专项)资格申报等相关材料。

报名网址：http://www.cqksy.cn 或 http://www.cqzk.com.cn。

甘肃

报名时间：2018年11月1日至11月9日。

报名材料：详见报名要求。

报名网址：www.ganseea.cn。

高考月历

2019年各省高考报名工作已经陆续展开，新一届高三生将迎来关键的一年，在关注学习的同时，不要错过这些2019年的高考大事件：