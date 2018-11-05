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各地引进海外人才都有哪些“高招”

2018-11-05 09:06 来源：人民日报海外版
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贲圣林现任浙江大学互联网金融研究院院长，兼任荷兰银行、汇丰银行、摩根大通银行高管，2014年由杭州市的人才计划引进回国。图为贲圣林在2018韦莱韬悦亚太金融科技论坛上发言的场面。

福州市高度重视引进海外人才，设置多个海外人才联络处，聘任多位海外引才大使。图为2017年6月，福建省福州市引进海外人才（英国）联络处成立仪式在剑桥大学圣约翰学院举行。

目前，我国经济已进入产业转型升级的重要历史机遇期，与此同时，我国也迎来了有史以来最大规模的留学生归国潮。

随着留学生人数的逐年攀升和国内吸引人才政策的不断推出，我们相信，海外学子归国潮将会持续相当长的时期。

今年9月28日，国务院发布了《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》，对提升归国和外籍人才创新创业便利化水平等工作做出重要指导。全国各地也据此出台相关举措，积极引进海外人才，服务于地方经济社会发展和国家总体战略布局。

迄今为止，已累计引进海外高层次留学人才3.2万人。

杭州：

打造海外人才净流入率第一城

在中国城市争相“弯道超车”的阵列中，杭州表现突出；在引进海外人才的过程中，杭州收获颇丰。在刚刚结束的第十六届中国国际人才交流大会上，“2017魅力中国——外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选结果发布，杭州连续第八次入选。2017年，杭州人才流入率和海归人才净流入率居全国城市之首，迄今为止，已累计引进海外高层次留学人才3.2万人，主要集中在信息传输、租赁和商品服务业、科学研究及技术服务业等领域。

值得注意的是，这些引进的人才年龄结构主要集中在26岁至30岁之间。

杭州怎么做到的？浙江大学互联网金融研究院副院长李有星说：“一是因为杭州民间资本发达，有创业‘基因’和传统，创业受到尊重，对创业者的最高资助可达1亿元人民币，还拥有‘最多跑一次’等适合海归创业就业的政策环境。二是因为杭州宜居宜业，有西湖和西溪两个城市品牌。相对于北上广深等城市，杭州创业和生活成本更低。三是杭州市重视引才，先后颁布‘全球聚才十条’和‘开放育才六条’等引才政策。”

另外，杭州“创新活力之城”的城市定位，也发挥了真实可见的吸引力。“这里有G20峰会、乌镇世界互联网大会等带动效应，有阿里巴巴、网易等明星企业的示范效应，有浙江大学、西湖大学、达摩院等科研机构的聚集效应，比如我们研究院正在参与打造的一个品牌‘互联网科技之城’。”李有星补充说。

杭州在引进海外人才方面创造了多个第一：2016年10月12日，全国首个海归社区——“EPC欧美金融城”落户杭州，旨在为海归人才创造良好的创业、工作、居住和社交环境；2016年12月16日，全国资本市场首个人才板在杭州启动，聚焦资本吸纳能力、人才集聚能力、创新成果转化能力和服务辐射能力；2017年7月24日，全国首个国际人才创业创新园落户杭州，设置西湖区、拱墅区、高新区三个试点园区，旨在集聚高端人才，发展高科技企业……显示出“追求卓越，敢为人先”的突出特色。

杭州市还厚植政策优势，并将其不断深化。“八八战略”、互联网经济、县域经济、民营经济、“美丽中国”、“特色小镇”等政策和规划方案从这里成长，影响扩展到全国。梦想小镇、中国人工智能小镇、基金小镇等在杭州遍地开花，汇聚了一大批海归企业。以此为基地，中国（杭州）海外人才创新创业项目大赛等活动在此结出丰硕的果实……这些都为杭州市引进海外人才夯实了基础。

链接 ——

杭州市推出“全球聚才十条”、“开放育才六条”

在“人才新政27条”“若干意见22条”的基础上，2018年2月27日，杭州市委市政府再次加码，推出《关于加快推进杭州人才国际化的实施意见》，提出“全球聚才十条”“开放育才六条”等政策。

其中,“全球聚才十条”提出的是吸引“外国人才”。主要内容包括：

对外国人才开展分类认定，外国人才在杭可享受出入境便利政策，外国人才在杭创业资助最高可达1亿元人民币、建设国际人才创业创新园、招引全球优秀青年人才来杭创新创业、举办外国人才创新创业大赛、开展高层次外国人才特聘职位试点、资助外国人才荣誉获得者、加快外国人才在杭配套设施建设、资助引进外国人才的企业和中介机构等。

“开放育才六条”的主要内容包括：实施“杭州国际化人才培养工程”、资助世界技能大赛奖项获得者、资助国际行业资质证书获得者、扩大人员国际交流便利、建立多元化人才评价体系、加快创新型科技人才国际交流培训等。

福州市不仅在“侨乡”这一优势上下功夫，还充分发挥在两岸人才交流方面的显著优势。

福州：

发挥侨乡优势设置海外引才大使

“三山一水”“三坊七巷”，福州在历史上作为我国东南军政要地、海上丝绸之路的重要起点和改革开放的先行城市，拥有辉煌的过去，有着“马上就办，真抓实干”的传统。但在广东、浙江等地迅速发展和省内厦门、漳州、泉州城市圈的后发竞争局面下，福州面临着一定的压力。

为引进海外人才，福州另辟蹊径——充分发挥侨乡优势，设置“海外引才大使”。对于成功引进海外高层次人才的大使，最高可奖励20万元人民币，走出了一条引进人才的新路。

为引进海外高层次人才，吸引外国专家来榕创新创业，福州市制定《引进海外人才联络处管理办法（试行）》，依托海外企事业单位设立联络处，其主要职责包括建立人才信息发布平台、引进各类海外人才、协助实施国际化人才培养计划、建立数据库等。除此之外，福州市海外人才联络处还配合福州市承办各种活动，组织海外高层次创业人才来榕考察交流。近年来，中国海峡项目成果交易会、“5·18”海峡两岸经贸交易会、海外人才创业周、福建（福州）留学人员创业大赛、福州海外留学人才与项目对接洽谈会、海外博士海西行等活动接连举办，其中就有许多来自海外的参加者。在福州市的积极筹划下，一张乡情之网编织成一张人才发展、产业振兴蓝图。截至目前，福州市已先后设立加拿大、日本、台湾、香港、澳大利亚、新加坡、意大利、德国、英国、法国等海外人才联络站，聘任了一批海外引才大使。

“近几年，中国在各领域都有巨大发展和变化。欢迎福州乡亲常回家乡看看，关心支持祖国、家乡发展。”中共福州市委组织部相关负责人表示：“福州市希望在海外宣传人才引进政策，建立人才招聘平台和联络处，借此看望海外侨胞，了解侨胞的心声和愿望。设立海外人才联络处、聘任海外引才大使，就是为了促进中外人才交流，引进各领域人才。”

据悉，为了更快更好地引进海外人才，福州市不仅在“侨乡”这一优势上下功夫、做文章，还充分发挥在两岸人才交流方面的显著优势，吸引台胞前来创业，着力营造福建自贸区福州片区、福州新区、“海丝”核心区、国家生态文明实验区、国家自主创新示范区等“五区叠加”的人才特区和引才高地。

 

编辑： 唐巧燕

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