2019校招季：“新一线”城市渐成毕业生目标

进入11月，2019年校园招聘季进行得如火如荼，对于新一批高校毕业生来说，找工作已步入关键时期。新的政策，效果如何？新一届毕业生将“何去何从”？

进入11月，2019年校园招聘季进行得如火如荼，对于新一批高校毕业生来说，找工作已步入关键时期。近年来，成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京等新一线城市密集出台引进人才的政策，特别是2018年，无论是在落户政策还是在购房政策方面，相关优惠政策频频出台。与此同时，企业也纷纷布局新一线城市。新的政策，效果如何？新一届毕业生又将“何去何从”？带着这样的问题，《工人日报》记者近距离观察2019年校招季。

新一线城市渐成毕业生目标

“想找一份相对稳定的工作，不需要总出差。薪酬只要符合行业的平均水平就可以。”从9月开学进入研三以来，来自中国矿业大学2019届毕业生邢文就开始着手寻找心仪的企业。1个半月，邢文已经投递出去十五六份简历。

“还是想进和专业相关的政府环保部门，或者大型的央企，平台高，能够接触到更多的东西。”邢文告诉记者她选择留在北京。

和邢文不同，对中国传媒大学的小刘来说，新一线城市也进入了他考虑的范围。小刘告诉记者，和周围大部分同学一样，他最看重的就是户口和薪酬。“毕竟现在是应届生的身份，能够趁着现在把户口落下来的话将来会省事很多。而且在大城市，薪酬是一定要考虑的因素。”因此，综合考虑，他选择去新一线城市。“工资水平相对较高，而且和北上广深一线城市相比，落户也更加容易。”

刚从英国留学回来的陈山，老家在昆明，前段时间刚回国准备找工作的她将落脚城市选在了杭州。“这样的话选择去面试南京、武汉，或者广东那边的工作都是比较方便的，合适的机会也多。”

随着成都、天津、西安等新一线城市相继发布人才引进计划，不少应届生将目光转向此类城市。

“相比于北上广深，这些城市的生活成本低，压力要小很多。”陈山在接受记者采访时正在为民生银行的求职考试做准备。

“现在的学生在选择就业岗位时会注重不同的需求，以前可能只有户口、薪酬等，但这几年的毕业生会关心年终奖、股权奖励、转岗、晋升空间等。”北京一家知名互联网公司的资深HR告诉记者，从近几年的校招情况来看，越来越多的学生会根据自己的兴趣和关注点灵活就业，跨专业、跨行业就业的毕业生都不在少数。

新一线城市的政策空间，为求职者这些诉求的实现提供了更多可能。

企业布局新一线城市引导求职走向

据近日专业校招网站梧桐果的统计数据显示，2018年校园招聘城市岗位竞争指数排行榜中，不仅有北上广深等一线城市，更有新一线和二线城市的迅速崛起，以杭州、成都、天津为代表的新一线城市近来在户口、买房等政策上向人才纷纷抛去橄榄枝，受毕业生青睐程度开始迅速追赶一线城市，成为新的人才聚集中心。

数据显示，北京岗位竞争指数位列第一，一个岗位可收到75份简历；而排名第二的是新一线城市杭州。

“杭州不仅景色宜人，经济发展也非常迅速，从2017年开始，杭州为了吸引毕业生，不仅开展快速落户政策和人才补贴，而且诸如阿里巴巴等大的互联网企业的发展成为吸引毕业生流入的重要原因。”北京某高校就业指导中心的老师分析说，新一线城市受到毕业生青睐，除了政策优势外，和不少大企业纷纷布局新一线城市息息相关。

今年以来，蔚来汽车、OPPO、快手、亚洲航空、科大讯飞等快速发展企业集中落地新一线城市受到行业内外广泛关注。梦想加空间创始人温梦飞表示，新一线城市人才政策突出、办公空间体系完善、投融资服务更为便捷，创新创业的平台优势更适宜新经济发展。

2018年9月26日，国务院印发的《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》提出，要着力优化创新创业环境，降低创新创业成本，打造“双创”升级版。

与一线城市的发展瓶颈相比，新一线城市在土地价格、人才集聚、消费市场等方面的后发优势正在释放，新一线城市的魅力不断提高，吸引着不少快速成长的企业乃至知名企业入驻。

一线城市竞争激烈背景下的理性选择

2018年毕业生人数已达到820万人。在今年3月移动招聘平台BOSS直聘发布的《2018旺季人才趋势报告》中，数据显示，供给侧结构性改革深化在人才求职的行业选择和企业职位供给上带来明显的影响，以互联网为代表的高新产业再次进入人才最紧缺的行业前五，“互联网+”医疗、教育等相关新兴产业集群，也出现一定程度的人才紧缺。

“互联网属于朝阳行业，近些年的校招规模一直是扩大的。”某大型O2O企业HR王倩告诉记者，由于近些年互联网公司发展加速，人才需求加大，初级岗位需要更多的应届毕业生。

尽管应届毕业生具有一定优势，但多位企业HR也对记者表示，当前的就业形势对应届生整体来说并不乐观。

“不同行业有不同的人才需求，尽管目前互联网企业的应届生需求量大，但同时其供给量也在上升，竞争压力并没有减小，甚至更加激烈。”王倩举例说，在招聘内容运营、市场营销等实操岗位人才时，以前企业大多只会注重应聘者的实习经历是否和岗位相关，现在则更要求其实习所在的公司背景和具体工作内容。

“如果有大型互联网公司的实习经历的话，可能意味着应聘者所经历的挑战和承压能力更强，受过的训练也更为系统。”王倩说，“而对技术岗位而言，计算机等相关专业毕业的应届生不少，门槛自然提高，学历和学校背景十分重要。”

某建筑类国有企业子公司负责人则表示，由于企业规模扩大和公司离职率高，近几年校招规模始终保持在一二百人的规模，“我们的校招是解决天津户口的，现在不少学生会选择这样的新一线城市。因此我们基本在面向知名大学招聘时就能达到所需的人才数量，招聘门槛是一直在提高。”

相比之下，制造业等行业人才渐趋饱和，需求量下降，同时也对人才的能力提出了更高的要求。“从国企来看，不同性质的国企面临的发展形势不同，校招的规模也会有差别。”某国有纺织企业的人事部门工作人员告诉记者，因企业位于北京，随着近些年进京户口指标的缩减，企业在不断调整校招规模。

面对一线城市就业空间的紧张，到新一线城市则成了不少应届毕业生的不二选择。