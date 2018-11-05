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大学生家教从线下到线上：机遇与风险并存

2018-11-05 08:54 来源：中国青年报
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　　近日，大学生张侠(化名)告诉中国青年报·中青在线记者，他在线上兼职当家教3个月，辛辛苦苦挣了1万多元工资，至今还未拿到手。他兼职的名为“学霸一对一”的在线教育平台(以下简称“平台”)被曝陷入财务危机。

　　长期以来，对很多在校大学生来说，兼职当家教是他们勤工俭学、社会实践的重要途径，也是他们接触并了解社会的一扇窗口。当家教也是很多师范专业学生提前锻炼专业技能的好选择。

　　随着互联网在线教育行业日趋火爆，家长和大学生间的“供求关系”变得更为通畅。越来越多的家长选择让孩子在网上接受“第二课堂”的教育，很多在校大学生则“转战”线上当家教。

　　张侠现就读于一所211高校计算机专业。去年入学时，他在招新群里看到学长发的兼职广告，抱着赚点零花钱的想法，他加了那位学长。

　　学长把张侠拉到一个专门提供线上家教兼职工作的群里，群里有很多家教育培训机构的人。“先投递简历，再通过录制教学视频参加面试，还要在微信群里接受2周培训，最后进行工作规章制度考试。”张侠在去年12月正式成为平台一名线上家教。

　　据张侠介绍，平台有专门的“课程顾问”和“班主任”引导家长报名。家长列出孩子年级、所补课程以及希望什么学校的学生带课等诉求，再由“班主任”将家长诉求转为任务，发布在家教工作群里，让学生家教“认领”。

　　张侠告诉记者，平台很多“班主任”的朋友圈发的几乎都是“现在你舍不得在孩子的教育上投资，明天你要为孩子的失败买单”“有内部消息，课程将涨价，你多买点课吧”等劝导性的话语。

　　“我刚进来的时候，群里每天大概有几百条任务信息。”张侠介绍，接了任务后，还要上试听课给家长和学生听，如果对方认可，自己就成为该学生的家教，家长付费定制课时。

　　据悉，除家长电话咨询环节，平台报名、收费等所有沟通都在线上完成。家长还可以增加费用，挑选中意的名校学生来教孩子。

　　平时，张侠带3个学生的数学课，一周上七八个小时，一个月可以赚2000多元。“还有人比我更勤快，每天上课好几个小时，月入上万元。”

　　张侠告诉中国青年报·中青在线记者，学生和老师都需要在电脑或手机上下载一款线上视频会议软件，然后通过用户名和密码登录软件，进入会议室，进行线上一对一教学，家长可以在手机App上实时看到上课情况。老师每节课后要在该平台的系统里“报备”，相当于出勤打卡，方便结算工资。

　　据悉，211高校的学生带课费是每节课70元，985院校的学生是每节课85元，一些更好的高校及国外百强的优秀高校学生，能拿到每节课100元的课时费，而这些只占学生所交学费的60%，其余费用则归平台所有。

　　“对于新手老师，最折磨的就是试听课，这意味着在30分钟～45分钟的试听时间里，你必须让孩子喜欢你，让家长看到线上教育的优点。”在安徽一所高校读大二的岳珊珊(化名)介绍，每次试听课之后，等待家长最终确定“买课”的时间，让她十分“难熬”。

　　周六下午3点到5点，是珊珊固定的带课时间 ,她在宿舍用电脑上课。为不影响室友，她会戴上耳机，同时，她也要求室友尽量保持安静。上课时，屏幕中央区域是讲课所用PPT，右边区域是视频镜头，她和学生及家长可以实时沟通，左边区域则是课程信息。

　　后来，珊珊的经验慢慢丰富，上课也从容许多。一年多来，珊珊挣了7000元，因为觉得影响室友休息过意不去，珊珊还会在每月发工资的时候，给室友买点吃的。

　　“自己还是喜欢讲课时和学生紧挨着，零距离交流，这样更有感觉，在网上教课，解释题目难点的时候会觉得不自然。”珊珊说。

　　课上，珊珊比较严厉，但是到了课下，她和孩子们打成一片，珊珊会像大姐姐一样给学生建议，并和她们分享一些生活里的小故事。有时候学生有事，将上课时间调到很晚，珊珊也会等。

　　珊珊带过一位高中生，刚接手时，孩子英语基础差，150分的卷子只能考70分左右，且偏科严重。到了高二，孩子的英语能考到100分，珊珊每节课后都会布置自学任务，让她明白要学会自主学习，不能只依赖补课。

　　“我还带过一位陕西的高二学生小玲(化名)，但她家庭条件不好，上了十几节课就退学了。”珊珊后来才得知，小玲是经自家亲戚介绍进平台补课。

　　“小玲没有手机，经常给我打电话请教知识。她其实很好学，可能经济条件不好的孩子更珍惜花钱买的课。”珊珊说。

　　“通过聊天得知，有一些家教只是为了钱，从网上随便下几个PPT，对着PPT照着念，糊弄家长和孩子，这也是很多孩子埋怨自己成绩没有提升的原因。”珊珊告诉记者，还有一些老师因为和孩子产生冲突，或者言行不当，被平台给予扣工资或者辞退的处罚。

　　“孩子正在上初中，数学和英语很不好，上了高中就更难补了。”福州的魏女士给孩子一次性买了160节课的学费。魏女士觉得，在线上平台可以选名校学生当老师，又不用接送孩子，自己还可以看到上课情况，更放心。

　　珊珊告诉记者，很多家长觉得学费昂贵，一时拿不出那么多现钱，班主任、课程顾问还会引导他们在一些贷款公司进行贷款，给孩子买课。

　　广东的李女士在班主任的劝说下，瞒着丈夫贷款2万元，交了200节课的学费。“现在钱要不回来，我根本不敢告诉我老公，要是他知道了，我会被骂死。”

　　《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》中，对在线教育进行了规范，对在线实施学历教育、培训教育和利用互联网平台提供教育服务等作出规定。该草案认为，利用互联网技术在线实施培训教育活动、实施职业资格培训或者职业技能培训活动的机构，或者为在线实施前述活动提供服务的互联网技术服务平台，应当取得相应的互联网经营许可，并不得实施需要取得办学许可的教育教学活动。

　　21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，目前在线教育培训和线下实体培训机构一样，以学科教育为主，大部分教学围绕应试教育的考试来开展。

　　他建议，家长选择教育机构时，在重视机构的师资和具体课程以及质量保障体系的同时，都要关注该机构资质是否合法。同时，有关部门应加强对线上教育机构的监管力度。

　　“根据教育部印发的《关于切实做好校外培训机构专项治理整改工作的通知》，要求在培训机构从事学科培训的老师，也要具备教师资格证，大多数兼职学生可能不具备这个条件。”熊丙奇表示，学生可以通过兼职来勤工俭学，但在互联网上兼职一定要选择合法的机构和岗位，并且遵守法律规范，避免走入骗子机构，让自己卷入其中、维权无门。

　　“很多家长相信教育改变命运，对孩子教育不敢懈怠，甚至家长之间互相攀比，感觉自家孩子如果不补课，就会有自责心理，这些都导致了线上教育机构的日渐火爆。”安徽大学社会与政治学院副教授王云飞认为，当下很多线上教育机构瞄准市场，通过打“名师”教学的营销牌来吸引家长报名。

　　王云飞同时认为，很多大学生社会阅历不足，甚至对于教育本质理解还不够透彻，觉得家教能赚钱就投入进去，通过家教让自己所学知识“变现”。他建议，大学生在线上辅导学生时，应该承担更多的社会责任，不能一心钻到钱眼里去，不能忽视对所带学生人格素质的培养。

编辑： 唐巧燕

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