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第六届世界汉学大会举行

2018-11-04 00:10 来源：中国新闻网 马海燕
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　　第六届世界汉学大会3日在中国人民大学举行。近百名中外学者共聚一堂，围绕“理解中国：包容的汉学与多元的文明”主题展开对话。

　　中国人民大学校长刘伟说，世界汉学大会自2007年起，至今已是第六届。今年是中国改革开放40周年，与改革开放相伴随的正是中国走向世界、世界理解中国的过程。我们在纪念改革开放的日子里重新梳理汉学的发展，也期待着发展中的汉学与中国的改革开放并肩同行，使中外互鉴、文明对话的影响力不断拓展。

　　孔子学院总部副总干事马箭飞表示，在全球化继续发展的大背景下，各国家各民族各文明之间都更加需要彼此理解、和谐共生。汉学作为沟通中国与世界的纽带、促进多元文明互学互鉴的桥梁，面临着难得的发展机遇，这也是本届世界汉学大会选择“理解中国：包容的汉学与多元的文明”作为主题的重要原因。

　　普林斯顿大学教授柯马丁展望了“包容性”汉学研究的未来发展方向。他表示，受到考古新发现的启发，海内外对中国古代研究的兴趣正在不断高涨。

　　据悉，本届大会设有“汉学的译介与对话”“汉学的传统与现代转型”“汉学与跨学科研究”“汉学发展与人才培养”“海外汉学与本土学术”等五个专题小组。30余位海外学者、40多位参加“孔子新汉学计划”的海外博士生以及近30位来自中国的学者，围绕这些议题进行交流。

　　学者们普遍认为，汉学最突出的特质是跨文化、跨语言与跨学科。汉学不仅是文化对话的天然媒介，同时也启发人类对自身发展的进一步思考，通过不同思想的交流、交锋、交融，可以推动人与人的相识、相知、相通。

编辑： 柯丹洁

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