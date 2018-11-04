2019年1月广东省普通高中学业水平考试报名11月12日开始

我省2019年1月普通高中学业水平考试（以下简称普通高中学考）将于1月5-6日进行。考试报名时间为11月12-17日。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）根据《关于2019年广东省普通高中学业水平考试工作安排的通知》（粤考院函〔2018〕173号），广东省2019年1月普通高中学业水平考试（以下简称普通高中学考）将于1月5-6日进行。考试报名时间为11月12-17日。

考试时间及科目

本次考试，各科目的命题及复习备考以《2019年广东省普通高中学业水平考试大纲》为依据。普通高中学考成绩是普通高中学生毕业和升学的重要依据，其中思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学等6科目普通高中学考成绩是普通高校招生录取依据之一。考生可根据《2019年1月广东省普通高中学业水平考试实施细则》（详见文末）第二十五条普通高校招生专业对普通高中学考科目的要求和本人参加高考意愿以及原有普通高中学考科目成绩情况确定参加其中1-3门普通高中学考的科目。

根据《广东省教育厅关于增加普通高中学业水平考试科目推进高职院校分类考试招生的通知》（粤教考〔2016〕6号）的精神，语文、数学和英语3科作为高职院校招收普通高中毕业生分类招生录取依据（包括依据普通高中学考成绩录取和自主招生两种招生类型，具体办法另文通知），由考生自愿选择报考。

报名时间及地点

报名时间为11月12日至17日，其中12日至14日为网上预报名时间，15日至17日为报名点现场报名确认时间。

报考对象

（一）我省2019年高中阶段教育（含普通高中、中等职业教育和技工学校，下同）应、往届毕业生和社会青年。

（二）广东省户籍学生，在外省高中阶段学校就读相应年级，但未取得省级教育行政部门组织的普通高中学考相关科目考试成绩，可报名参加我省相应科目的普通高中学考。

（三）广东省户籍学生，在外省高中阶段学校就读相应年级，拟在我省报考普通高校考试招生（含高水平运动员、运动训练）和高职分类考试招生的（含高职类面对普通高中毕业生招生等各类单考单招），须按规定报名参加我省相关科目的普通高中学考。

（四）非广东省户籍，在我省高中阶段学校就读的应、往届毕业生，可报名参加我省普通高中学考，但考试成绩能否作为普通高校招生录取依据，由其参加高考所在地的省级招生委员会确定。

（五）符合《广东省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于做好进城务工人员随迁子女接受义务教育后在我省参加升普通高中学考试工作意见的通知》（粤府办〔2012〕137号）规定的在我省参加高考条件的非广东省户籍随迁子女，参加本次考试所取得的成绩,如在我省参加2019年及以后高考,可作为普通高校相关专业录取的必要条件。非广东省户籍随迁子女是否具备在我省参加高考报名及录取的资格，以当年高考报名资格审查结果为准。

（六）下列人员不得报考：

1．国家承认学历的高等学校在校学生；

2．国家义务教育阶段学校在校学生；

3．高中阶段学校在校一、二年级学生；

4．从2019年起，我省普通高校招收中职毕业生考试（3+专业技能课程证书考试）全省统一文化科目考试提前到1月份进行，报考2019年我省普通高校招收中职毕业生考试的中职毕业生不得报考1月份进行的普通高中学考。

报名方式及流程

我省普通高中学考实行网上报名。报名流程如下：

（一）网上预报名及报名程序。考生在规定的时间内凭考生号和密码登录“广东省普通高中学考报名系统”（网址是http://www.ecogd.edu.cn/xyspbm/）进行预报名。

1.首次报考考生在规定的时间内凭户口簿、二代身份证到报名点领取考生本人的考生号、上网初始密码及报名网址,报名时考生通过互联网输入考生号及初始密码登录报考网站，并立即修改登录初始密码。

非首次报考考生在规定的时间内凭首次报考我省普通高中学考的考生号和登录密码登录报考网站。登录密码遗忘的可到报名点或县、市招生办、考试中心查询。

考生必须记住自己的个人密码，以便在报名确认和考试成绩查询时使用。

2.考生进入报名网页后，阅读《广东省普通高中学考考生守则》和《考生诚信考试承诺书》，阅读完毕后确认《考生诚信考试承诺书》。

3.首次报考考生在网上自行录入本人的基本信息(含个人信息及报考科目等)，非首次报考考生录入本人当次报考科目等信息；并认真核对录入是否正确。

4.考生在规定时间内网上缴费并持身份证、户口簿到报名点进行电子摄像、指纹采集（已有指纹信息的考生无须重复采集）并办理报名确认手续。

5.报名点打印报名表，考生认真核对并签名确认。发现有误的，考生应在报名表上用笔更正、交报名工作人员在网上修改后重新签名确认。

（二）网上缴费。考生填写网上报名信息后，须在网上按操作流程交纳考试费，标准为每科次25元。未交纳考试费的考生不予报考，不编排考场。考试费一旦交纳，不予退还。

（三）报名点确认。预报名后，考生应在规定时间内持身份证、户口簿到报名点确认报名资格、校对和核准报考信息、电子摄像、采集指纹（已有指纹信息的考生无须重复采集）。考生应认真核对报名点打印的《广东省普通高中学考报名登记表》（以下简称《报名登记表》），尤其应认真核实考生本人的姓名、身份证号、性别、就读中学、考生号、报考科目以及头像等信息，核对无误的应签名确认。考生姓名中无法输入的汉字使用支持国标大字符集的输入法输入，的确找不到的汉字用大写拼音代替。《报名登记表》一经签名确认，所有的报名信息不得更改，因考生本人录入错误或不认真校对而造成的后果，由考生本人承担。

指纹采集流程图↓

关于考生考试合理便利申请事项

符合《教育部、中国残疾人联合会关于印发<残疾人参加普通高等学校招生全国统一考试管理规定>的通知》（教学〔2017〕4号）的残疾考生，需要考试部门在考试期间提供合理便利的，应在报名时按规定的要求和程序向报名点提出正式书面申请，报名结束后一律不再受理。申请内容应包括本人基本信息、残疾情况、所申请的合理便利以及需自带的物品等,并提供本人的第二代及以上《中华人民共和国残疾人证》。报名点应在报名结束后7天内将考生的申请书及其《中华人民共和国残疾人证》交市招生办审核，市招生办审核后应在当次考试前30天内报我院审批，逾期不再受理。《残疾考生参加2019年1月广东省普通高中学考申请合理便利汇总表》（可到我院官网下载查阅）。

其他事项

没有在规定的时间内办理好报名手续的，一律不得参加考试，擅自参加考试的，成绩一律无效。