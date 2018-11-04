广铁一中白云校区规划来了！

去年落户白云区的广铁一中新校区要怎么建？周边区域都有哪些变化？

去年落户白云区的广铁一中新校区要怎么建？周边区域都有哪些变化？日前，《白云区广铁一中及周边地区控制性详细规划》获广州市规委会通过。规划范围位处白云区几何地理中心内，将新增常住人口4500人。其中，广铁一中（白云校区）用地12.67公顷，初高中各36班，按小班化、寄宿制建校。同时在学校旁边增加一块居住用地，容积率达到3.6。

位置：

白云几何地理中心

此次规划的白云区广铁一中及周边地区，位处中央湿地及周边地区的中部。据介绍，中央湿地及周边地区位于白云区几何地理中心，面积约16.4平方公里，其中包括拟建设的6.25平方公里白云中央湿地；北至流溪河北岸-机场高速-白云五线（在建），西至广花快速路，东至空港大道（在建），南至均禾南路（规划）。

该地区距离白云国际机场约10公里，距离白云新城约6公里，距离老城中心约12公里，将聚集高端服务，引领主城北发展，承担地区高等级综合服务功能，布局文化体育、教育卫生等类型的重点公共服务设施。

近期该地区拟重点推进生态景观白云中央湿地项目、历史文化项目均和墟历史街区、教育配套项目广铁一中以及市政道路类项目。其中，市政道路包括4条：大布路（均禾大道至中央湿地南入口）、均禾北路（广花快速路至中央湿地西入口）、白云五线、空港大道项目。

布局：

规划新增常住人口4500人

广铁一中及周边地区规划范围面积共70.22公顷，北至白云四线（规划），西至大布路，东至106国道，南至均禾大道（新石路）。

目前，规划区内均为建设用地，以二类居住用地、商业商务用地和医疗卫生用地为主。规划深化后，地块中部增加广铁一中（白云校区）用地，用地12.67公顷，初中36班，高中36班。此次设计将按照小班化、寄宿制学校制建设。

在布局上，地块西北部增加居住用地，容积率设定为3.6，总建筑量约14.72万平方米。对此，广州市法制办提出，这与“旧城外地区居住用地最高容积率不超过3.0”规定不符。市国规委解释，未来地块周边有地铁增设的可能性，同时由于规划范围内配套教育设施占比较大，从集约角度看压缩局部的居住用地，以满足周边需求。

此外，地块东北部增加供电、环卫和消防用地。根据规划，配套公共服务设施共19处，相比原控规增加15处。其中，教育设施除广铁一中外，还有一所12班的幼儿园。

优化后，规划范围的总建筑面积从76.51万平方米增至83.89万平方米，常住人口增加4500人。

交通：

新增6条市政支路

根据新规划，将落实空港大道、106国道和白云四线立交方案；落实已建均禾大道（新石路）道路线位；并完善支路网体系，新增6条城市支路，红线宽度为12~15米。优化规划区南北向对外通道，确定规划区“1主3次”的南北向干路网及线位走向，对接均禾北路、永石路。“1主”指的是主干道大布路，由20米调整为40米；“3次”则是七星岗工业路、规划纵二、三路这3条30米的次干道。

据悉，为了保证南北向通道，又不破坏学校地块的完整性，原先规划的、穿越广铁一中道路（规划纵二路）采用下穿隧道形式。规划要求，下穿隧道必须同学校同步设计、同步施工，同步投入使用。

规划速览

广铁一中（白云校区）用地12.67公顷，初高中各36班，按小班化、寄宿制建校。

规划范围内常住人口增加4500人，另规划一所12班幼儿园。