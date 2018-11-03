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闪耀新生，玩转创意 第十一届广东大学生广告节开幕

2018-11-03 20:25 来源：南方网
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南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生 宋东晓）11月3日，2018第十一届广东大学生广告节在53美术馆开幕，新媒体交互艺术展作为创新活动，将于11月3日到11月18日开启为期两周的展览。

据介绍，此次展览主题为“Neocleus·闪耀新生时 ”，由英文单词“neo”（新、新式的）与“nucleus”（核、起点）组合而成，表示新的能量核、新的起点。

在Neocleus中，可以看到由中央美术学院、广东美术学院、香港浸会大学、暨南大学等高校的学生创作的新媒体艺术作品，这些作品用多样的形态与色彩，以声、光、电作为媒介，展现出这些初出茅庐的创作者们对世间、抑或是想象中各种事物的认知、解构与重塑。

对于世间万物而言，原子核是相当渺小的存在，其中却蕴藏着极大的能量，经过裂变或聚变，这些能量得以释放，既支撑社会的运转，也给未来带来希望。正如同这些作品的主人一样，他们站在象牙塔与社会的临界线，即将迈入新的人生阶段，有着无限的潜力。作为新生代，他们用创意结合经验与想象，打破常规，大胆探索出新的表达，展现独特的态度。

作为2018年广东大学生广告节的活动之一，Neocleus重视原创与趣味性，旨在扎根于青年创意力量，让社会、企业感受到年轻力量带来的无限可能。

据悉，广东大学生广告节自1999年首届举办至今，一直致力于发展以新媒体为主的广告创意比赛，并和高质量系列活动相结合，打造华南广告节第一品牌，增强华南地区广告的辐射力和影响力，为社会与企业输送优质广告创意人才和作品。

编辑： 唐巧燕

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