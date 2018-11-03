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广东省2019届高校毕业生系列供需见面活动正式启动

2018-11-03 08:34 来源：南方网
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南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/粤教宣）时下，正值如火如荼的秋招季。为贯彻落实党的十九大精神，进一步做好我省2019届高校毕业生就业服务工作，为毕业生提供更多优质就业机会，努力让每一位毕业生都能享有公平而有质量的就业，省教育厅面向2019届高校毕业生举办73场各种形式的供需见面活动。11月2日，2019届高校毕业生系列供需见面活动首场走进华南理工大学，本次招聘会吸引了 余家用人单位，为毕业生提供 多个岗位。

供需见面活动现场

 

据介绍，今年的高校毕业生供需见面活动有以下特点：

一是主题多样，更有针对性。既有按专业设置，又有按行业设置的主题专场招聘会。系列供需见面活动时间贯穿整个毕业季，地域布局更为科学，覆盖粤东西北高校集中区域，极大地方便毕业生和用人单位就近求职招聘。同时，结合国家有关政策方针，新增了“粤港澳大湾区专场”、“乡村振兴战略人才专场”和一带一路人才暨外语外贸类专场”，提供平台让学生到祖国最需要的地方去。

二是更加注重精准帮扶工作。保障特殊群体毕业生顺利就业，为省内高校残疾人毕业生举办现场招聘活动和网络招聘活动（为期2个月）；举办农村从教专场招聘活动，为毕业生扎根基层做好服务。提供专项就业援助服务，确保特殊群体毕业生充分就业。今年继续加大对粤东西北的倾斜，提供更多的就业岗位，为粤东西北地区的经济发展提供人才智力支撑，让粤东西北毕业生有更多的就业机会。

三是充分运用信息化技术手段。发挥网络平台“大学生就业在线”、微信公众平台以及手机招聘平台等作用，大力推进使用人脸识别技术、视频直播等信息化技术，努力实现学生快速入场投简历，现场实时管控，为高校毕业生提供更方便、快捷、有效的精准就业信息服务。

四是更加注重安保工作。加强安全管理，完善应急预案，配足安保与医务人员，做好安全警戒标示及疏散通道等工作。强化责任落实，切实把供需见面活动现场的秩序维护和人员安全放在首位，坚决消除安全隐患，确保供需见面活动安全、有序进行。

五是严防就业陷阱。各承办高校将通过开展安全专题教育课、举行供需见面活动宣讲会、举行安全专题讲座等方式，进一步加强高校毕业生求职安全教育引导工作，并及时与工商、教育、公安、人社等属地管理部门加强沟通，密切配合开展好安全教育及相关工作。严厉打击以“招聘、介绍工作”为名的传销活动，对参加招聘活动的企业资质和招聘信息的真实有效性进行严格审查，坚决杜绝各种欺诈行为发生。在2019届系列供需见面活动中为求职学生免费发放就业宣传小册子，为求职毕业生提供政策指引和安全温馨提示，进一步提高毕业生防范意识，避免误入传销。严禁发布含有限定“985”、“211”高校，违反国家规定的有关性别、户籍、学历等歧视性条款的需求信息，坚决反对任何形式的就业歧视行为，维护毕业生的合法权益。

应聘学生正在接受面试

应聘学生与企业HR沟通中

应聘学生一边排队等待面试，一边查看招聘单位列表

编辑： 唐巧燕

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