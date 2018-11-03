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各地综合施策全面防控青少年近视

2018-11-03 08:33 来源：中国教育报 程墨 李小伟
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　　优化顶层设计、强化考核激励、开展体育锻炼、改善照明环境……10月29日，教育奋进之笔“1+1”系列采访活动走进湖北武汉，并举行新闻发布会。来自黑龙江、上海、武汉、广州等省市的教育部门负责人、专家分享了地方在综合防控儿童青少年近视方面的典型经验和建议。

　　据武汉市教育局局长孟晖介绍，近年来，武汉以让学生“不近视、迟近视、慢近视、低近视”，降低学生近视发生率为目标，创新学生近视防控体系，构建五大组织管理机制，逐步完善四项服务体系，制定两项工作规范，研究开发“智能监测与数字化学生视力健康管理系统”，深入实施视力健康管理公益性服务。

　　山东省成立青少年视力低下防控工作领导小组，形成“政府主导、社会参与、专家指导、部门配合”的工作体系，构建了三级防治网络。据内蒙古呼和浩特市赛罕区有关负责人介绍，该区开展了全区中小学生近视眼防控试点，建立以中小学学生为主体，学校、教师、家长、社区支持配合，多部门参与的学生近视防控工作模式。

　　今年6月，《广州市中小学校教室照明技术指引》印发实施，明确将照度均匀度、照明功率密度等强制性参数列入，确保教室照明条件符合标准。今年上半年，广州市开展了学校教室照明情况的摸查、登记造册，利用寒假进行优先改造，解决学校教室灯管数量不足、灯管老化、未设置灯罩等问题。

　　“这次教室照明设备改造范围涵盖我市所有公办和民办中小学。中小学教室灯光明亮柔和，大大改善了学生的学习环境，让广大师生从中有了获得感和幸福感，受到师生们的欢迎。”广州市教育局副局长林洽生表示，下半年，各区启动对1420所学校的60995间教室进行深化改造。2019年，全市将启动中小学功能教室、其他场所的改造工作。

　　此外，重庆市统筹安排“改薄工程”项目资金，推进改教室照明、改课桌椅和加强健康教育工程，优化学校教学卫生环境，加大卫生保健室和设施设备配备。四川省攀枝花市实施免费作业本政府采购制度，为全市近11万名义务教育在校生采购“防近视作业本”。

　　林洽生表示，从2009年起，广州市与中山大学中山眼科中心合作开展近视防控课题研究，通过试点工作结果显示，增加户外活动能预防近视的发生发展。近年来，该市实施“小学兴趣化、初中多样化、高中专项化”体育课程改革，确保开齐开足体育课。

　　浙江省出台《关于在小学施行早上推迟上学工作的指导意见》，将体育课、班级体育活动，以及两次眼保健操时间纳入课表，进一步树立学校教育健康第一的导向。云南省结合地域特色，自编自导民族舞蹈、民族健身操，切实丰富了大课间活动的载体和形式。

　　日前，《黑龙江省综合防控青少年近视行动方案》印发实施。“我们全面加强学校体育工作，上足上好体育课，让学生动起来、练起来、赛起来。”该省教育厅副巡视员赵广表示，针对黑龙江省冬季长、室外活动时间少的实际，各学校坚持把普及与发展冰雪教育当成首要任务，把冰雪活动列入中小学体育课教学内容，让学生在大自然中“竞冰逐雪”，放松双眼。

编辑： 柯丹洁

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