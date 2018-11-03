2019考研报名结束，现场确认最全提醒来了！

2019研招统考网报系统已于10月31日22时关闭！网报结束后，即将进入现场确认阶段。考研的同学们需要关注哪些问题？

2019研招统考网报系统已于10月31日22时关闭！网报结束后，即将进入现场确认阶段。考研的同学们需要关注哪些问题？

现场确认具体时间、要求由各省级教育招生考试机构根据本地区报考情况自行确定和公布。请考生及时关注各省级教育招生考试机构发布的公告，并按规定完成现场核对确认个人网上报名信息、缴纳报考费、采集本人图像信息等工作。逾期不再补办。

现场确认地点

不同身份的考生报考点不同。

● 应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在省（区、市）的报考点办理网上报名和现场确认手续；

● 单独考试考生应选择招生单位所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续；

● 工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理等专业学位考生和其他考生应选择工作或户口所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续。

现场确认需要携带的证件

● 本人居民身份证。

● 学历证书（应届本科毕业生持学生证）。

● 网上报名编号（即网上报名成功后系统显示的9位数字报名号）。

● 未能通过学历（学籍）网上校验的考生应在招生单位规定时间内完成学历（学籍）核验，根据招生单位要求提供相应核验材料，具体时间和要求请咨询招生单位。

● 报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生还应提交本人《入伍批准书》和《退出现役证》。

● 其它招生单位或报考点规定的相关材料。

现场确认流程

● 考生提交本人居民身份证、学历证书（应届本科毕业生持学生证）和网上报名编号，由报考点工作人员进行核对。

● 考生本人对网上报名信息要进行认真核对并确认。经考生确认的报名信息在考试、复试及录取阶段一律不作修改，因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。

● 考生按规定缴纳报考费。考生办理报考手续缴纳报考费后，不再退还。网上报名期间通过研招网进行网上缴费，仅限报考点选择在北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆的考生（即在这些省考试的考生，特殊要求详见各省网报公告）。选择其他报考点的考生，则在现场确认时缴费。

● 采集考生图像信息。

再次提醒

带好报考点要求的所有个人证件、资料！

提示：

★ 所有考生（不含推免生）均应在规定时间内到报考点指定地点现场核对并确认其网上报名信息，逾期不再补办。现场确认时间由各省级教育招生考试机构根据国家招生工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布。

★ 在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。

★ 报考点只对考生居民身份证、非应届本科毕业生的学历证书及应届本科毕业生和成人应届本科毕业生的学生证进行核对，考生报考资格的全面审查由招生单位在复试时进行。请考生仔细阅读各省、招生单位以及报考点发布的公告。

（来源：微言教育）