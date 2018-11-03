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谁该为假学术期刊网站泛滥埋单

2018-11-03 08:31 来源：光明日报 陈鹏 刘剑
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　　假学术期刊网站骗局，你知道吗？他们骗取作者的论文稿件，随后收取审稿费、版面费，甚至伪造编辑部公章向作者出具《用稿通知》……如此环环相扣，正在考验着学术论文作者的鉴别力。这样的假学术期刊网站何以大行其道，又为何屡禁不绝？假学术期刊网站泛滥，到底骗了谁，谁该为此负责？日前，记者对此进行了调查。

　　1、假网站贼喊捉贼

　　一边任教高校，一边博士在读，面对发表论文的考核要求，刘俊（化名）倍感“双重压力”。博士毕业前，他在网上查询到某家语言学期刊的投稿地址，于是将自己的一篇论文按要求发送到了投稿邮箱，期待被采用刊发。

　　随后的两个月，刘俊先后被以“审稿费”“版面费”等名目要求缴纳3000余元。最后，“编辑部”告知他，“文章将发表在封三的位置，不属于正文内容，将无法出具《用稿通知》”。

　　在朋友的提醒下，刘俊几经辗转才找到了那家正规编辑部的电话，得到的回应却是“根本就查不到你的稿子”。直到此时，他才恍然大悟，知道自己陷入了假学术期刊网站设计的连环套之中，“除去经济上的损失，还耗费了大量时间，耽误了事情”。

　　根据刘俊的提示，记者在网上搜索了这本语言类期刊。前三个搜索结果突出显示了“杂志征稿”“2个月见刊”等字样，点击其中一个链接，便进入网页，期刊主页、期刊导读、投稿须知等内容清晰列出，而投稿渠道分别为邮政投稿、邮件投稿和在线投稿三类。

　　尽管，这个网站看上去非常“专业”，但依然与纸质版期刊上所提供的网址并不一致，明眼人一看便知“是假的”。

　　不仅这一家，记者先后了登陆10余个假期刊网站后发现，这些仿冒网站的域名极具欺骗性，与正规期刊网站网址高度相似，甚至有些看起来更加权威，页面制作有模有样，从期刊导读、投稿须知到在线投稿等等，一应俱全。通常情况下，仿冒网站中的期刊信息、联系人等全部是真的，只有投稿信箱是假的。

　　“作者根本分不清网站的真假，这些假网站往往制作精良，更新及时，甚至比真网站做得还好。”从事社会科学期刊编审工作的贺宇说，为了取得作者的信任，假冒网站会在显著位置刊登《声明》称，近期本网电子邮箱被不法分子盗用，冒用期刊的名义发送采稿通知，收取审稿费或版面费，还提醒“广大作者务必擦亮眼睛，提高警惕”，真是“贼喊捉贼”。

　　2、泛滥成灾，却又屡禁不绝

　　在最近举行的一次史学学术研讨会上，“假学术期刊网站泛滥成灾的话题”刚被提及，就引起了在场期刊编辑的强烈反应。

　　河南省某知名学术期刊编辑李轲京经常接到电话，“对方的第一句就是，请问稿件什么时候发，我钱都交了”。这让李轲京哭笑不得，又头疼不已，“不用想，肯定又是上了假期刊网站的当了”。

　　多家期刊的编辑都表示，他们刊物的资金来源于政府或高校、研究机构，不但不收取任何费用，而且还会给作者寄发稿费。面对一些上当受骗的作者，期刊编辑部会选择报警处理，但收效甚微。这些假期刊网站往往一开始从网络上销声匿迹，但几天过后，又以其他面目面世。

　　被打击、暂时消失、再度出现，就这样，假期刊网站总能死灰复燃，一次次卷土重来。

　　按照现行评价标准，学生毕业、教师或研究人员评聘职称都将发表论文作为硬性要求，排队等待发文章的人数与日俱增，而学术期刊的数量则相对稳定，有待发表的学术论文与学术期刊之间形成了供求失衡的局面。

　　郑州大学教授罗志敏坦言，骗子正是利用这些学者和学生急于发表论文的心理，通过以假乱真的期刊网站，干起买卖论文、代写论文的勾当，甚至伪造编辑部公章或空头承诺直接骗取投稿人钱财。

　　据报道，2016年5月，北京警方曾打掉一利用假杂志网站诈骗钱财的7人团伙。这一团伙用假网页冒充某健康教育杂志官方网站，声称可以发表论文，但在作者汇款之后却杳无音讯。经查证，仅2016年1月至5月，该团伙就非法获利30余万元。

　　3、网络搜索平台不应成为“帮凶”

　　对此问题，正规期刊编辑部力不从心，搜索平台监管不力。这为假期刊网站的大行其道提供了可乘之机。

　　“正规期刊官网仅仅是更新期刊导读，并未认真进行网站运营，还有些知名期刊甚至连网站也没有。”李轲京坦言，“我们这些刊物本身并不营利，需要靠政府、高校或研究机构的财政支撑，所以往往只能将有限的财力运用在期刊的出版上，而很少能有足够的人力物力运营网站。此外，如果需要对网址进行官网认证，还需要给搜索平台缴费，我们无力支付这个费用。”

　　记者致电咨询某搜索平台客服，得到的回复是，如果要申请官网认证标志，一年需要缴纳3600元，包括实名实网费和年费。但客服也称，“官网认证后依然不会改变网站显示的排名，还需要进行‘品牌保护’，将对伪官网进行打击”。

　　只是如今在某搜索平台上输入关键词“北京大学学报”，显示的第一条依然是“北京大学学报快速见刊”的字样；而更可怕的是，搜索某医学刊物，连续5页都找不到这家期刊的官网。

　　“假冒期刊网站通常通过竞价排名的方法提高其在搜索结果中的排名，这是骗子实施网络诈骗的必要环节。”罗志敏为此建议，除了要依法对假期刊网站相关利益人从严处罚，还需要从规范网络搜索平台入手，让那些假期刊网站无所遁形，以此净化网络环境和学术环境，不让网络搜索平台成为假期刊网站的“帮凶”。

　　4、只有打破“唯论文论”，才能根除假学术期刊网站

　　我国期刊管理部门在2014年和2016年分别举行过两次学术期刊的认定工作，按照公布的名单，目前我国的学术期刊共有6430种。假期刊网站继续泛滥，作者防不胜防，该如何避免？

　　“现在我们编辑部开始采用中国知网的统一投稿平台，作者上传所投稿件后，能清楚地了解自己稿件所处的环节和编辑部的办公流程。”吉林省某史学期刊编辑任奇说，这一做法将使编辑部的审稿过程更加流程化，每个步骤相比过去更加公开透明，这也是多数期刊目前采用的投稿方式之一。

　　“不建议作者在搜索平台上直接搜索投稿地址，最稳妥的方法是找到刊物的纸质版，寻找官方网址或联系电话。”罗志敏建议，论文作者还可以进入工信部等备案查询系统，查询相关网站的真实性，或者可以先登录该期刊的主管单位官网，然后再在“举办期刊”或“学术出版”栏中找到这个刊物的链接，最后，确认投稿的具体要求以及投稿流程和方式。

　　“发表学术论文通常需要经过投稿、初审、外审、终审，一般需要至少3个月以上的收稿周期，如果是双月刊、季刊，花费半年至一年都很常见。”任奇表示，按照正常发表的节奏，很多论文作者都等不及，他们总以为有捷径可走，可以快速发论文，一些高校甚至能给论文作者报销“版面费”。重论文发表轻工作实绩、重论文数量轻研究质量的不良导向依然存在，只有打破“唯论文论”，才能从根本上终结假学术期刊网站。

　　假期刊网站扰乱了正常的学术研究环境和学术论文出版秩序，也是形形色色学术不端行为的温床，而它们又往往打着“审稿费”“版面费”的旗号以实现敛财。罗志敏担忧：“如果放任这种行为继续发展，势必助长论文买卖、代写等行为的发生，也会败坏学术风气，阻碍学术创新。”

编辑： 柯丹洁

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