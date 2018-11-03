招募！“高考实验室-预见未来的你”白衣天使体验团等你加入！

由南方新闻网主办，广东祈福医院协办的“高考实验室——预见未来的你”趣味体验类精品公益活动将于11月10日走进广东祈福医院（三甲医院），带领中学生及家长亲身观摩体验医护人员的工作日常。

未来的你会是个什么样的人？未来的你会从事什么样的工作？在新高考改革背景下，为帮助和引领高中生做好志愿填报和职业规划，激发学生学习兴趣，在广东省教育厅的大力支持下，由南方新闻网主办，广东祈福医院协办的“高考实验室——预见未来的你”趣味体验类精品公益活动将于11月10日走进广东祈福医院（三甲医院），带领中学生及家长亲身观摩体验医护人员的工作日常。该活动是南方报业传媒集团“南方青春高考季”系列品牌活动的重要垂直衍生产品。

活动将通过南方日报、南方网、南方+客户端全媒体矩阵专业传播，由南方报业传媒集团南方名记全程带领，探秘医生争分夺秒的救死扶伤，预先体验作为一名医疗人员的工作和岗位使命。

活动现面向全省进行招募。招募对象为普通全日制高中学生（须一名家长陪同）。我们将根据你的报名信息，审核通过后“聘任上岗”（共十组家庭）。

一旦被“聘任”，

你可以穿上白大褂巡视病房；

从病房到手术室，都是你的“工作”领地；

从问诊到检测化验，都是你的“工作”范围；

从高精尖设备到顶级医学专家，都能真实触及。

招募条件

【活动主题】

“高考实验室——预见未来的你”白衣天使体验团

【报名时间】

2018年11月2日-11月7日

【实习时间】

2018年11月10日（周六）全天

【招募范围】

有从医梦想的高一、高二、高三年级学生

【招募名额】

10组家庭（一名学生及一名家长）；

【报名要求】

有从医梦想，服从主办方安排；

【福利】

活动期间全程免费，统一安排交通，包午餐。

报名方式

1.关注“广东考试”微信公众号（ID:gdks_nfw）

2.回复“我要参加体验团＋姓名＋参会年级＋联系电话+参加理由”。

一旦被“聘任”，将有工作人员与您联系。

活动流程

1.8:00-9:00 集合统一乘车前往祈福医院

2.9:00-12:00 职业体验

3.12:00-14:00 午餐、午休

4.14:00-16:00 职业体验，名医面对面交流

5.16:00 返程