南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

招募！“高考实验室-预见未来的你”白衣天使体验团等你加入！

2018-11-03 08:30 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　未来的你会是个什么样的人？未来的你会从事什么样的工作？在新高考改革背景下，为帮助和引领高中生做好志愿填报和职业规划，激发学生学习兴趣，在广东省教育厅的大力支持下，由南方新闻网主办，广东祈福医院协办的“高考实验室——预见未来的你”趣味体验类精品公益活动将于11月10日走进广东祈福医院（三甲医院），带领中学生及家长亲身观摩体验医护人员的工作日常。该活动是南方报业传媒集团“南方青春高考季”系列品牌活动的重要垂直衍生产品。

　　活动将通过南方日报、南方网、南方+客户端全媒体矩阵专业传播，由南方报业传媒集团南方名记全程带领，探秘医生争分夺秒的救死扶伤，预先体验作为一名医疗人员的工作和岗位使命。

　　活动现面向全省进行招募。招募对象为普通全日制高中学生（须一名家长陪同）。我们将根据你的报名信息，审核通过后“聘任上岗”（共十组家庭）。

　　一旦被“聘任”，

　　你可以穿上白大褂巡视病房；

　　从病房到手术室，都是你的“工作”领地；

　　从问诊到检测化验，都是你的“工作”范围；

　　从高精尖设备到顶级医学专家，都能真实触及。

　　招募条件

　　【活动主题】

　　“高考实验室——预见未来的你”白衣天使体验团

　　【报名时间】

　　2018年11月2日-11月7日

　　【实习时间】

　　2018年11月10日（周六）全天

　　【招募范围】

　　有从医梦想的高一、高二、高三年级学生

　　【招募名额】

　　10组家庭（一名学生及一名家长）；

　　【报名要求】

　　有从医梦想，服从主办方安排；

　　【福利】

　　活动期间全程免费，统一安排交通，包午餐。

　　报名方式

　　1.关注“广东考试”微信公众号（ID:gdks_nfw）

　　2.回复“我要参加体验团＋姓名＋参会年级＋联系电话+参加理由”。

一旦被“聘任”，将有工作人员与您联系。

　　活动流程

　　1.8:00-9:00 集合统一乘车前往祈福医院

　　2.9:00-12:00 职业体验

　　3.12:00-14:00 午餐、午休

　　4.14:00-16:00 职业体验，名医面对面交流

　　5.16:00 返程

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第290期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235