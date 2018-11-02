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民政部发布数据显示 农村留守儿童少了两成多

2018-11-02 08:43 来源：人民日报 潘跃
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　　记者从民政部日前举行的例行新闻发布会上获悉：截至今年8月底，全国共有农村留守儿童697万人，与2016年首次农村留守儿童摸底排查的数据902万人相比，下降了22.7%。

　　民政部社会事务司副司长倪春霞表示，从区域分布看，四川省农村留守儿童规模最大，为76.5万，其次为安徽、湖南、河南、江西、湖北和贵州，以上7省农村留守儿童总人数为484.4万，占全国总数的69.5%。从监护情况看，96%的农村留守儿童由祖父母或者外祖父母隔代照料。从健康状况看，99.4%的农村留守儿童身体健康。从贫困状况看，农村留守儿童中建档立卡家庭20余万，纳入低保的有8万余人，纳入特困人员供养的有5000多人。从留守儿童的年龄结构和就学情况看，与2016年相比，0―5岁入学前留守儿童占比从33.1%下降至25.5%，义务教育阶段农村留守儿童比例从65.3%上升至71.4%。

　　谈到农村留守儿童总体数量减少的主要原因时，倪春霞提出，近年来，党中央国务院作出脱贫攻坚、新型城镇化建设、实施乡村振兴战略等重大决策部署，各地根据中央的决策部署，大力推动返乡创业就业、就业扶贫、随迁子女就地入学等工作，为从源头上减少儿童留守现象提供了有力的政策支持。另外，在农村留守儿童关爱保护工作当中，各地紧紧抓住家庭监护主体责任这个“牛鼻子”，加强对父母的宣传引导，部分父母或父母一方为了孩子也主动返乡，与子女共同生活，进一步减少儿童留守的现象。

　　记者从民政部例行新闻发布会上获悉：截至9月底，全国共有城乡低保对象4619.9万人，城市低保平均标准575元/人、月，农村低保平均标准4754元/人、年，分别较上年同期增长7.6%、12.9%。

　　民政部社会救助司司长刘喜堂说，从2012年底到2017年底，全国农村低保平均标准从2068元/人、年，提高到4301元/人、年，增长108%；全年支出农村低保金从658.2亿元提高到1023.2亿元，增长55.5%，农村低保兜底保障能力显著增强。

编辑： 柯丹洁

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