“读万卷书、行万里路”，当学习遇到旅游，各色游学产品如雨后春笋般蓬勃涌出，但目前市场上一些游学产品过多侧重在“游”，学习的内容不多。学生和家长选择时不免陷入“乱花渐欲迷人眼”的困惑。人们习惯上说的游学，更准确专业的说法应该是研学旅行。研学旅行不能只到此一游、走马观花，学习思考有收获才是根本。

“读万卷书、行万里路”，当学习遇到旅游，各色游学产品如雨后春笋般蓬勃涌出，但目前市场上一些游学产品过多侧重在“游”，学习的内容不多。学生和家长选择时不免陷入“乱花渐欲迷人眼”的困惑。人们习惯上说的游学，更准确专业的说法应该是研学旅行。研学旅行不能只到此一游、走马观花，学习思考有收获才是根本。

不能只游不学

“当我去醉翁亭读一首诗词，到科学岛敬仰几位科学前辈，当我实实在在浸入这个场景当中，我发现，我们每个学生心里都有一捧土，等着有种子埋入，等我们逐渐长大，种子就会逐渐发芽。作为‘90后’，我觉得研学旅行是件够酷的事情，我们的生活很富裕，更需要精神上的富足。”清华大学学生宋琨近日参加了安徽“魅力皖中”的研学之旅，此行给他留下了深刻印象。

研学旅行受到越来越多学生、家长、学校及社会的广泛关注。自2016年教育部等11部门印发了《关于推进中小学生研学旅行的意见》，将研学旅行纳入到中小学生的课程体系中以来，旅行社、教育培训机构等纷纷推出五花八门的研学旅行产品，争相在教育和旅游交织的这片新蓝海中占得先机。

中国旅游研究院之前发布的《中国研学旅行发展报告》显示：未来3至5年研学旅行的学校渗透率将迅速提升。研学旅行市场总体规模将超千亿元。

但目前研学旅行的一些产品“游”“学”分配比例不合理，过分偏重“游”，对“学”的内容仅停留在到此一游，打着“研学旅行”的幌子，依然是逛景点的观光游，甚至“游而不学”的现象也时有出现。

中青旅研学事业部总经理史善峰告诉记者，研学旅行的协同配合机制尚需建立健全，需要深化教育行政部门、学校以及社会机构之间的合作模式，尤其是在研学旅行的必修课地位性质、安全风险评估、课程联合研发及协同组织实施等方面进行更加紧密的无缝合作。此外，研学旅行的组织实施水平也存在良莠不齐，需要有更明确具体的执行标准，包括需要有量化的考核指标和第三方评估体系等。

重视学习研究

北京交通大学教授、北京旅游学会副会长张辉认为，要发展好研学旅行，需要做许多改革，比如大中小学的假期制度改革，如果能缩短寒暑假、增加春秋假，就能给研学游创造流动性。世界上80%的研学旅行都是依托景区发展，中国的景区如何从服务于观光游向服务于研学游转变，比如景区的服务流程、商业模式、解说词系统等，都需要改革。

研学旅行是在旅行体验中通过研究性学习，培养学生的社会责任感、创新意识和实践能力为目的，让孩子收获到在学校学不到的知识，是一场注重知识和精神获得感的旅行。在课本中学习知识，在旅行中践行，做到“知行合一”，读万卷书，行万里路，才是研学旅行的意义所在。

找到研学旅行的意义与价值，就像飞机发掘了人们对于“远方”的需求，电商发掘了人们对“便捷”的需求。宋琨说，研学旅行应该做到从“体验”到“启迪”，让学生从情感和认知上都有收获，从体验地域文化、历史文化、现实社会到理解事物表象与本质的关系，历史与现实的关系，学生由浅入深地有所收获。

北京101中学教学处主任高建民认为，研学旅行不同于游学，它更重视研究和学习。根据教育需求选择项目，是课堂内容的向外延伸与实践。研学旅行的学习目标性更强，以“体验式学习”让学生走进真实的自然和社会，触摸真实的历史与文化，体会其中蕴含的科学奥秘和智慧，培养科学的研究方法。

系统学习课程

研学旅行到底应该如何做出实效呢？近日，安徽启动了研学旅行大型传播活动，推出10条研学旅行精品线路。安徽工程大学体验学院薛保红院长说，安徽作为全国研学旅行最早的试点省，形成了特有的“安徽经验”“合肥现象”和“黄山示范效应”，未来安徽的研学旅行将在徽文化引领下走向以深度主题、独特品质和价值体验为主要特征的研修模式。

刚刚带学生参加了安徽研学旅行的高建民，介绍了北京101中学的做法：行前要科学论证研学内容，制定详尽实施方案，研制编写《课程手册》和《文献阅读手册》，落实研学旅行的目的、知识、方法；行中加强过程监控，落实学生自我管理；行后认真总结，实施多元评价。

研学旅行的核心是通过旅行实践的课程化，提高学生们的综合素养；避免到此一游的关键在于做好课程研发和加强综合评估。史善峰说，研学旅行兼具教育属性和旅行属性的内在特点，应以“教育逻辑”确保立德树人育人目标的有效实现，以“旅行逻辑”确保全过程各环节的安全保障万无一失。

史善峰建议，要将研学课程化摆在首位。挖掘研学目标线路的深层次教学价值。中青旅研学秉持“让教育留下记忆、让旅行留下感动”的理念，以“研学旅行课程化、营地产品专业化、实践要素时尚化、体验项目趣味化”为课程建设原则。目前已经形成了以“阅读更美的中国”“红色基因代代传”“带着书本去旅行”“一起走进博物馆”等为特色的课程体系；组建了由中国科学院、国家天文台、国家博物馆专家及来自大中小学校优秀一线教育工作者组成的课程顾问团队。